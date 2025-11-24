Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Arsenal bỏ xa Chelsea trước đại chiến, Aston Villa bất ngờ vào top 4

Chỉ 2 trận đấu diễn ra trong buổi tối Chủ nhật 23/11 của vòng 12 Premier League, nhưng cả 2 trận đều có ảnh hưởng quan trọng lên cục diện của các đội top đầu.

Aston Villa hành quân với Elland Road và họ đã thủng lưới chỉ sau 8 phút, nhưng cú đúp của Morgan Rogers trong hiệp 2 đã đưa Aston Villa giành thắng lợi ngược với tỷ số 2-1. Khởi đầu mùa giải khá tệ của "The Villans" đã được đổi lại bằng thành tích thắng 6/7 trận gần nhất (thua duy nhất Liverpool) và qua đó leo lên tận thứ 4.

Trong khi đó, trận cầu tâm điểm của vòng đấu đã kết thúc một cách 1 chiều. Arsenal áp đảo gần như tuyệt đối với Tottenham, và cú hat-trick của Eberechi Eze đã đưa Arsenal tới thắng lợi 4-1. 3 điểm đưa Arsenal bỏ cách đội nhì bảng Chelsea tận 6 điểm ở vị trí dẫn đầu, và hơn đội xếp thứ 3 Man City tới 7 điểm.

Arsenal đang là ứng cử viên vô địch số 1 của mùa giải và thắng lợi mới đây khiến họ càng vững vàng hơn trên hành trình tới danh hiệu đầu tiên sau 21 năm. Và ở vòng sau họ sẽ có trận đấu không thể lớn hơn: Đối đầu trực tiếp với chính Chelsea tại Stamford Bridge (23h30, 30/11). Thắng, và Arsenal sẽ bỏ còn xa hơn nữa một trong những kẻ bám đuổi mình.

BXH Premier League sau ngày thi đấu 23/11