Real Oviedo vs Villarreal
Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
Ninh Bình vs Hà Nội
Napoli vs Cremonese
Brest vs Lens
Sunderland vs Nottingham Forest
Real Betis vs Real Madrid
Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Fulham vs Aston Villa
Olympique Lyonnais vs Auxerre
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Getafe vs Barcelona
Bologna vs Roma
Arsenal vs Newcastle United
Atlético de Madrid vs Athletic Club
Toulouse vs Monaco
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Rennes vs Nantes
Paris FC vs Lille
Torino vs Inter Milan
Milan vs Juventus
Olympique Marseille vs Nice
Villarreal vs Celta de Vigo
Lazio vs Udinese
Manchester United vs Brentford
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Atlético de Madrid vs Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City chiếm ngôi đầu của Arsenal

Premier League 2025-26

Man City không có trận thắng quá ấn tượng trước Burnley tại vòng 34 Ngoại hạng Anh, nhưng họ vẫn tạm leo lên ngôi đầu trên bảng xếp hạng.

   

Burnley không phải đối thủ xứng tầm của Man City và thực sự đoàn quân HLV Pep Guardiola đã thể hiện sự áp đảo cần thiết trong cả trận. Nhưng cuối cùng, nửa xanh thành Manchester lại chỉ ghi được 1 bàn khi Haaland lập công vào phút thứ 5.

Chiến thắng 1-0 của Man City trước Burnley giúp nửa xanh thành Manchester tạm leo lên ngôi đầu trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, đẩy Arsenal xuống vị trí thứ 2. Họ có cùng 70 điểm với Arsenal, hiệu số bàn thắng - bàn thua ngang nhau (+37). Nhưng "The Citizens" xếp trên "Pháo thủ" khi ghi nhiều bàn thắng hơn (66 bàn so với 63 bàn).

Man City gây sức ép lên Arsenal

Arsenal chưa thi đấu vòng 34 Ngoại hạng Anh. Phải tới 23h30 ngày 25/4, "Pháo thủ" mới ra sân và chạm trán Newcastle. Arsenal không thể sảy chân thêm nếu còn muốn đua vô địch với Man City.

Trái ngược với niềm vui của Man City, Burnley lại chính thức xuống hạng sau trận thua vừa qua. Họ chỉ có 20 điểm trong tay, kém nhóm an toàn tới 13 điểm, trong khi chỉ còn lại 4 vòng đấu. 

Ở trận đấu cùng giờ với cuộc chạm trán giữa Man City và Burnley, Bournemouth và Leeds United hòa 2-2 đầy kịch tính. Kết quả này giúp Leeds cán mốc 40 điểm, con số thường được coi như an toàn trong cuộc chiến trụ hạng. 

Tất nhiên Leeds chưa an toàn tuyệt đối bởi họ hơn đội xếp thứ 18 là Tottenham 9 điểm, trong khi Spurs còn đó 5 trận chưa đá. 

Nhìn sang Bournemouth, họ lỡ cơ hội vươn lên vị trí thứ 6 sau trận hòa Leeds. Hiện Bournemouth nắm trong tay 49 điểm và xếp hạng 7. 

Nửa trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

Nửa dưới bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

