Đua vô địch Ngoại hạng Anh: Pep Guardiola nói về toan tính hiệu số với Arsenal

Pep Guardiola nói về cuộc đua hiệu số

Man City đã phát đi thông điệp đanh thép trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh khi đánh bại đội đầu bảng Arsenal 2-1 cuối tuần qua. Nếu Man City đánh bại đội áp chót Burnley vào rạng sáng 23/4 (giờ Việt Nam), họ sẽ cân bằng điểm số với Arsenal nhưng vươn lên dẫn đầu nhờ hiệu số bàn thắng bại, yếu tố đang trở thành chủ đề nóng trong những vòng đấu cuối.

Pep Guardiola cùng Man City đang có cơ hội lật ngược tình thế trước Arsenal trong cuộc đua vô địch

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền trên Sky Sports, Pep Guardiola cho biết: “Diễn biến trận đấu sẽ quyết định cách bạn thi đấu và số bàn thắng bạn ghi được. Dĩ nhiên, bạn luôn phải cố gắng ghi càng nhiều bàn càng tốt. Nhưng mục tiêu quan trọng nhất vẫn là chiến thắng. Thắng 1-0 cũng đủ. Đó mới là điều cần hướng đến.

Sau đó, nếu bạn tạo ra cơ hội và duy trì được đà hưng phấn, hãy tận dụng để ghi thêm bàn. Đừng toan tính hay gượng ép. Đó phải là tư duy của chúng tôi. Bởi đôi khi bạn nghĩ: ‘Chúng ta phải ghi thật nhiều bàn’. Nhưng rồi đối thủ có thể tạo ra hàng loạt pha phản công và ghi tới 5 bàn. Hiệu số không chỉ là ghi bàn, mà còn là không để thủng lưới, phải cân bằng cả hai yếu tố”.

Pep Guardiola thích tinh thần của Declan Rice

Sau tiếng còi mãn cuộc tại Etihad hôm 19/4, máy quay đã ghi lại khoảnh khắc tiền vệ Declan Rice nói với các đồng đội bên phía Arsenal rằng cuộc đua vẫn “chưa kết thúc”, bất chấp việc cục diện đang nghiêng về Man City. Phát biểu này đã nhận được sự tán thưởng từ Pep Guardiola.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ: “Tôi thích điều đó, rất thích. Đó là lý do vì sao Arsenal có mặt ở vị trí hiện tại. Tôi đã xem lại đoạn video đó vào thứ Hai và nó cho thấy Declan Rice có ý nghĩa như thế nào. Đó chính là tinh thần của Arsenal. Chúng tôi đã đối đầu với họ ở Premier League những mùa gần đây cũng như tại League Cup và hiểu rõ họ cạnh tranh quyết liệt ra sao.

Nếu không có tinh thần ấy, họ không thể trải qua một mùa giải như hiện tại ở Premier League, cũng như duy trì thành tích bất bại tại Champions League. Bạn có Mikel Arteta, và cả những cầu thủ luôn tin tưởng, đi theo thông điệp của ông ấy. Ngay cả trong những thời điểm khó khăn, họ vẫn có sự kiên cường để nói rằng: ‘Chúng tôi vẫn ở đây’. Đó là ví dụ rõ ràng cho những gì chúng tôi sẽ phải đối mặt trong 6 trận còn lại của mình (và 5 trận của họ) ở cuộc đua vô địch”.

Khi được hỏi liệu ông có cho các học trò xem đoạn clip Rice nói “cuộc đua chưa kết thúc” hay không, Pep Guardiola đáp: “Họ hiểu rõ đối thủ mà hai đội sẽ phải đối mặt trong 5 trận còn lại của họ và 6 trận của chúng tôi. Nếu ai đó nghĩ rằng chỉ vì chúng tôi đánh bại họ mà cuộc đua đã khép lại, thì Declan Rice đã cho thấy rằng họ vẫn ở đó”.

Pep Guardiola khen Haaland

Pep Guardiola khẳng định ông “tự hào” về Erling Haaland vì không trở thành một “diễn viên” để khiến Gabriel bên phía Arsenal phải nhận thẻ đỏ. Một trong những điểm nóng của trận cầu căng thẳng và hấp dẫn hôm 19/4 là tình huống Gabriel thoát án phạt nặng sau pha dường như húc đầu vào Haaland.

Gabriel không bị trừng phạt cho hành động áp đầu vào Haaland và tránh được án treo giò 3 trận vì lỗi hành vi bạo lực, điều có thể ảnh hưởng lớn đến cơ hội đua vô địch của Arsenal. Thay vào đó, cả Gabriel và Haaland chỉ phải nhận thẻ vàng.

Khi được hỏi về tình huống này, Pep Guardiola ngụ ý rằng Haaland “thiệt thòi” vì không phải là một “nghệ sĩ lớn”, ám chỉ việc không ngã ra sân để câu thẻ sau pha va chạm.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết: “Tôi sẽ không nói sâu về chuyện đó lúc này. Tôi không có nhiều thiện cảm với công tác trọng tài ở đất nước này, nên tôi còn biết nói gì nữa? Tôi hiểu Haaland đã hành xử như thế nào.

Tôi nhớ trường hợp của Nolito ở mùa giải đầu tiên của mình, và cả tình huống của Rodri với Morgan Gibbs White bên phía Nottingham Forest. Cả hai đều bị treo giò 3 trận vì đối phương là những ‘diễn viên’ giỏi. Haaland thì không làm vậy. Nhưng đó là quyết định của các trọng tài. Tôi thực sự ‘vui’ khi đội bóng của mình lại nhận thêm một thẻ vàng nữa!”

Khi được hỏi về ý kiến cho rằng Haaland nên “diễn” nhiều hơn trong những tình huống như vậy, Pep Guardiola đáp: “Thật nực cười! Các trọng tài vẫn cho rằng Jeremy Doku là cầu thủ hay ăn vạ, trong khi chẳng có ai ít ăn vạ hơn cậu ấy. Lúc nào họ cũng nghĩ cậu ấy đang giả vờ. Giờ thì các chuyên gia lại khuyến khích điều đó! Haaland đã hành xử đúng với con người cậu ấy, một cầu thủ phi thường. Tôi thực sự tự hào về những gì Haaland đã làm”.