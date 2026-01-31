Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Dự đoán trận HOT Ngoại hạng Anh: Hiểm họa chờ Arsenal - Liverpool

Sự kiện: Premier League 2025-26 Liverpool Arsenal

(Nhận định bóng đá Leeds United - Arsenal và Liverpool - Newcastle, vòng 24 Ngoại hạng Anh) Cả Arsenal và Liverpool đều muốn giành 3 điểm để chấm dứt chuỗi trận thảm họa kéo dài suốt hơn 1 tháng qua.

   

Leeds United - Arsenal (22h, 31/1): "Pháo thủ" không được sảy chân lần nữa

Chiến thắng 3-2 trước Kairat đã giúp Arsenal hiên ngang vượt qua vòng bảng Champions League với thành tích toàn thắng. Tuy nhiên, cuộc đua Ngoại hạng Anh lại không diễn ra suôn sẻ với "Pháo thủ" như vậy.

Họ đã trải qua 4 trận không biết mùi chiến thắng, bao gồm thất bại 2-3 trước MU ngay trên sân nhà Emirates. Hệ quả tất yếu, khoảng cách giữa thầy trò Mikel Arteta với Man City, Aston Villa chỉ còn 4 điểm, trong bối cảnh mùa giải vẫn còn 15 vòng. Dù vẫn sở hữu thành tích sân khách tốt nhất giải, Arsenal chỉ thắng 2/6 trận sân khách gần nhất.

Arsenal cần tìm lại cảm giác chiến thắng sau 4 trận toàn hòa và thua

Arsenal cần tìm lại cảm giác chiến thắng sau 4 trận toàn hòa và thua

Trên hết, con số 0,39 bàn thắng kỳ vọng (xG) từ các tình huống bóng sống đã nói lên tất cả: một đội bóng, nghèo nàn về ý tưởng tổ chức lối chơi và thiếu hiệu quả trong khâu tấn công, thay vào đó chỉ dựa vào những bàn thắng từ tình huống cố định cùng hàng thủ vững chắc. 

Ở vòng đấu tới, Arsenal sẽ hành quân tới sân Leeds United, đội bóng có sự hồi sinh ngoạn mục nhất trong giai đoạn từ cuối năm trước tới hiện tại. Từ vị trí thuộc nhóm "cầm đèn đỏ", họ leo một mạch lên thứ 16, hơn nhóm xuống hạng 6 điểm.

Thành tích ấn tượng này chủ yếu đến từ phong độ trên sân nhà của Leeds. Cụ thể, "The Whites" mới thua 2 trận tại Elland Road, bất bại 5 trận liên tiếp kể từ tháng 11/2025, đồng thời ghi bàn ở 10/11 trận đấu.

Dẫu vậy, Leeds đã "tít ngòi" ở trận sân nhà gần nhất gặp Arsenal – thất bại 0-1 vào tháng 10/2022. Bên cạnh đó, chiến thắng hủy diệt 5-0 của "Pháo thủ" tại Emirates ở lượt đi cũng đánh dấu lần thứ 6 liên tiếp, họ đánh bại đối thủ này trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia. Rõ ràng, chuyến hành quân tới Elland Road sắp tới là cơ hội không thể tốt hơn để thầy trò Arteta tìm lại mạch thắng.

Dự đoán tỷ số: Leeds United 1-1 Arsenal

Đội hình xuất phát:

Leeds: Darlow; Rodon, Struijk, Bornauw; Bogle, Gruev, Stach, Ampadu, Justin; Aaronson, Calvert-Lewin

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Havertz, Trossard

Liverpool - Newcastle (3h, 1/2): "Những kẻ cùng khổ" đi tìm ánh sáng

Trận thua Bournemouth 2-3 cuối tuần trước không chỉ khiến Liverpool đứt chuỗi 13 trận bất bại, mà còn kéo dài mạch không thắng tại Ngoại hạng Anh lên con số 5. Đáng lo hơn, họ đã để thủng lưới bàn quyết định sau phút 90 trong 3 trận ở giải quốc nội mùa này - nhiều hơn bất kỳ mùa giải nào thuộc kỷ nguyên Ngoại hạng Anh.

Rất may, cuộc chạm trán Newcastle diễn ra trên Anfield, nơi họ đang bất bại 7 trận trên mọi đấu trường, bao gồm chiến thắng "hủy diệt" 6-0 trước Qarabag ở Champions League hồi giữa tuần.

Liverpool và Newcastle đều thi đấu phập phù

Liverpool và Newcastle đều thi đấu phập phù

Về phía Newcastle, "Chích chòe" cũng quả cảm cầm hòa đương kim vô địch châu Âu PSG tại Champions League, qua đó giành vé vào vòng play-off. Dù vậy, những gì họ thể hiện ở Ngoại hạng Anh hoàn toàn trái ngược.

Thầy trò Eddie Howe không thắng, thậm chí "tịt ngòi" 2 trận liên tiếp, đồng thời tụt xuống vị trí thứ 9. Dù chỉ kém đội hạng 4 MU 5 điểm, nhưng thật khó để kỳ vọng họ có thể bứt phá với phong độ nghèo nàn.

Newcastle mới thắng 3 trận sân khách tại Ngoại hạng Anh mùa này, và thất bại 2-3 trước Liverpool hồi tháng 8 năm ngoái là trận thứ 18 liên tiếp họ không thắng "Lữ đoàn đỏ" ở Ngoại hạng Anh. Đáng chú ý hơn, Liverpool cũng bất bại trong 29 trận sân nhà liên tiếp tại giải đấu hàng đầu "Xứ sở sương mù trước đối thủ.

Dự đoán tỷ số: Liverpool 1-1 Newcastle

Đội hình dự kiến:

Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Endo, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike

Newcastle: Pope; Thiaw, Botman, Burn; Trippier, Guimaraes, Tonali, Hall; Barnes, Wissa, Gordon
