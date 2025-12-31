Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Arsenal thắng đậm Aston Villa: HLV Emery giải thích vụ không bắt tay Arteta

Arsenal Aston Villa

Arsenal đã có chiến thắng ấn tượng trước Aston Villa và sau trận HLV Emery đã không bắt tay Arteta.

   

HLV Emery không bắt tay Arteta

HLV Mikel Arteta sau trận đã đi tìm HLV Unai Emery để bắt tay, nhưng đã không tìm thấy đồng nghiệp đâu. Có vẻ như HLV Emery đã đi thẳng xuống đường hầm sau khi trong tài thổi còi mãn cuộc, khiến người đồng hương xứ Basque không tìm thấy mình.

HLV Unai Emery

HLV Unai Emery

Emery được cho là đã bắt tay với Arteta sau đó khi họ chuẩn bị trả lời câu hỏi với các phóng viên. Emery giải thích: "Tôi có đợi Mikel nhưng anh ấy đang bận ăn mừng với các trợ lý. Mà tôi chẳng đợi đâu vì trời lạnh lắm. Chúc mừng Arsenal, tôi không thực sự quá bực với kết quả này".

Emery cũng cho hay chấn thương của tiền vệ Amadou Onana đã ảnh hưởng đáng kể tới đấu pháp của ông. "Chúng tôi đá không tồi và kể cả sau khi bị dẫn 4 bàn vẫn cố gắng tạo ra được một số cơ hội. Amadou không chỉ kiểm soát được tuyến giữa cho chúng tôi mà còn có vai trò quan trọng trong khâu chống đá phạt. Ở Anh các thủ môn luôn gặp khó khăn nhất định khi nhảy lên bắt bóng ở các quả đá phạt, nên chúng tôi rất cần cầu thủ như Onana", ông nhấn mạnh.

Arteta lý giải sự điều chỉnh cho hiệp 2

HLV Mikel Arteta cho biết sau hơn 10 phút đầu trận, ông đã phải thay đổi đấu pháp của Arsenal do Aston Villa liên tục bứt qua tuyến giữa của ông.

Arteta ăn mừng chiến thắng

Arteta ăn mừng chiến thắng

"Trận này luôn khó bởi Aston Villa có nhiều cầu thủ giỏi. 10 phút đầu tiên chúng tôi rất lúng túng vì họ đã vượt qua được tuyến pressing của chúng tôi. Tôi đã phải nhắc các cầu thủ giữ nhịp kiểm soát và ngăn họ phá được lớp pressing ngay từ đường chuyền đầu tiên. Sau đó chúng tôi nắm được thế trận và khởi đầu hiệp 2 rất tuyệt vời", ông cho biết.

"Các cầu thủ hôm nay đã rất hiệu quả với những gì họ được giao, số cơ hội chúng tôi tạo ra nhiều và khác với các trận trước, lần này chúng tôi đã tận dụng tốt hơn rất nhiều. Đá với một đối thủ như vậy thì bắn tên lửa vào họ có khi còn chưa đủ, mà còn phải tỉ mỉ trong xử lý để tới được tình huống dứt điểm phù hợp".

2 Gabriel cùng tỏa sáng, Arsenal an tâm ngôi đầu cuối năm

4-1 là tỷ số không phải fan Arsenal nào cũng đủ lạc quan dự đoán cho đội nhà trong màn tiếp đón đối thủ tranh ngôi đầu bảng Aston Villa tại Emirates. Tuy nhiên cả 4 bàn đều được ghi trong hiệp 2 và Arsenal đã bảo đảm họ sẽ kết thúc năm 2025 với ngôi đầu bảng trong tay, bất kể Man City đạt kết quả nào ở vòng 19 trước Sunderland.

Jesus cởi áo ăn mừng, anh lập công chỉ 1 phút sau khi vào sân cho Arsenal

Jesus cởi áo ăn mừng, anh lập công chỉ 1 phút sau khi vào sân cho Arsenal

Đây là kết quả không thể lý tưởng hơn cho "The Gunners" và 2 người ghi bàn ở trận này đã nán lại trả lời phỏng vấn sau trận đấu. Trung vệ Gabriel đá chính và một lần nữa anh tạo ra đột biến từ quả phạt góc mở điểm phút 48, tận dụng sai lầm của thủ môn Emiliano Martinez.

Sau khi được trao giải Cầu thủ hay nhất trận, Gabriel nói: "Tôi luôn muốn giúp đỡ đội bóng, và hôm nay tôi càng vui hơn nữa khi được trở lại. Hôm nay là một ngày xuất sắc cho tất cả chúng tôi. Tôi rất vui, nhưng phía trước vẫn còn nhiều chông gai và chúng tôi còn phải tiếp tục làm việc".

Trong khi đó, tiền đạo Gabriel Jesus ra sân từ ghế dự bị và chỉ 1 phút sau khi thay Viktor Gyokeres, anh đã làm được điều Gyokeres không làm nổi trong thời gian có mặt trên sân. Cú cứa lòng rất khó của anh mang lại cách biệt 4-0, một tỷ số đậm nhưng không khiến Jesus coi thường đối thủ.

"Đá với Aston Villa lúc nào cũng khó vì họ chơi rất có kỷ luật và bài bản, họ đã nhiều lần đến đây và khiến chúng tôi ôm hận. Ngay cả đầu trận họ cũng đã suýt ghi bàn, và có những lúc họ biết cách trì hoãn trận đấu để hạ nhiệt từ phía chúng tôi", Jesus nói.

"Nhưng chúng tôi có tâm lý vững vàng để giành chiến thắng, đó là lý do vì sao chúng tôi thắng. Hôm nay chúng tôi còn có Gabriel nữa, cậu ấy bước vào sân là hàng thủ chúng tôi khác biệt rõ rệt. Gabriel thích phòng ngự và cậu ấy cũng thích cả ghi bàn nữa".

8

Theo Q.D (Tổng hợp)

31/12/2025 04:46 AM (GMT+7)
