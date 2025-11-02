Kết quả bóng đá Burnley - Arsenal: 2 đòn không chiến định đoạt trong hiệp 1 (Ngoại hạng Anh)

Burnley đã chuẩn bị cho trận này với đội hình gần như là 2 lớp hậu vệ 5 người để đối phó với Arsenal. Do đó những phút đầu tiên của chuyến thăm Turf Moor không có nhiều cơ hội cho đội khách, và họ lại phải giở bài cũ: Đá phạt góc.

Gyokeres lập công dễ dàng cho Arsenal từ một quả phạt góc

Phút 14, Rice thực hiện quả góc từ cánh trái vào và Gabriel đã có mặt ở cột xa, cú tâng bóng của anh dọn một mâm cỗ không thể thuận lợi hơn cho Gyokeres để đánh đầu ghi bàn ở cự ly chưa đến 2m. Có bàn dẫn trước khiến Arsenal đá càng thoải mái, Bukayo Saka đã có tới 2 cơ hội gia tăng cách biệt nhưng cả 2 lần đều không thắng được thủ môn Dubravka.

Phút 35, Arsenal phản công và Gyokeres chuyền dài xuống cho Trossard, người từ cánh trái đã tạt vào đúng tầm cho Declan Rice băng tới đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng này như khiến thế trận an bài dù mới cuối hiệp 1, tới mức HLV Mikel Arteta thay Gyokeres ra sớm để dưỡng sức cho Cúp C1 sau khi Gyokeres bị đau ở cuối hiệp.

Hiệp 2 chứng kiến thế trận không mấy sáng sủa cho Burnley, họ có nhiều bóng nhưng Arsenal thoải mái về phòng thủ và ít khi bị đe dọa. Burnley vẫn chơi đầy cố gắng và ở phút 73 đáng lẽ Florentino đã phải ghi bàn từ một quả đánh đầu, nhưng anh đưa bóng đi vọt xà ngang. Trước khi hết giờ, cựu sao trẻ Tottenham Marcus Edwards đã suýt ghi bàn cho chủ nhà từ quả đá phạt, nhưng anh đưa bóng dội cột dọc.

Thắng 2-0, Arsenal an tâm tiếp tục dẫn đầu bảng khi họ đã hơn Bournemouth tới 7 điểm, trong khi Bournemouth sẽ gặp Man City ở Etihad tối Chủ nhật (23h30, 2/11).

Tỷ số trận đấu: Burnley 0-2 Arsenal (hiệp 1: 0-2).

Ghi bàn (kiến tạo): Gyokeres 14' (Gabriel), Rice 35' (Trossard)

Đội hình xuất phát:

Burnley: Dubravka, Walker, Laurent, Tuanzebe, Esteve, Hartman, Florentino, Cullen, Ugochukwu, Anthony, Flemming.

Arsenal: Raya, Timber, Calafiori, Saliba, Gabriel, Rice, Zubimendi, Eze, Saka, Trossard, Gyokeres.

Burnley Arsenal Sút khung thành 3(0) 12(8) Thời gian kiểm soát bóng 46% 54% Phạm lỗi 10 13 Thẻ vàng 2 1 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 1 Phạt góc 1 6 Cứu thua 5 0