Kết quả bóng đá Burnley - Arsenal: 2 đòn không chiến định đoạt trong hiệp 1 (Ngoại hạng Anh)

Paris Saint-Germain vs Nice 01/11/25 - Trực tiếp
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
0
Logo Nice - NIC Nice
0
Napoli vs Como 02/11/25 - Trực tiếp
Logo Napoli - NAP Napoli
0
Logo Como - COM Como
0
Bayern Munich vs Bayer Leverkusen 02/11/25 - Trực tiếp
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
0
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
0
Tottenham Hotspur vs Chelsea 02/11/25 - Trực tiếp
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
0
Logo Chelsea - CHE Chelsea
0
Monaco vs Paris FC
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Cremonese vs Juventus
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Liverpool vs Aston Villa
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Real Madrid vs Valencia
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Đông Á Thanh Hóa vs Thể Công - Viettel
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hellas Verona vs Inter Milan
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Newcastle United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Nantes vs Metz
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Metz - MET Metz
-
Manchester City vs AFC Bournemouth
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Barcelona vs Elche
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Milan vs Roma
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Brest vs Olympique Lyonnais
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Betis vs Mallorca
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Sunderland vs Everton
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs PVF-CAND
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Napoli vs Eintracht Frankfurt
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Slavia Praha vs Arsenal
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Copenhagen
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Liverpool vs Real Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Juventus vs Sporting CP
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Bodø / Glimt vs Monaco
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
SHB Đà Nẵng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Ninh Bình vs Sông Lam Nghệ An
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Qarabağ vs Chelsea
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Benfica vs Bayer Leverkusen
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Manchester City vs Borussia Dortmund
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Inter Milan vs Kairat
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Club Brugge vs Barcelona
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Sturm Graz vs Nottingham Forest
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Utrecht vs Porto
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Logo Porto - POR Porto
-
Midtjylland vs Celtic
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Stuttgart vs Feyenoord
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Olympique Lyonnais
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Rangers vs Roma
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Kết quả bóng đá Burnley - Arsenal: 2 đòn không chiến định đoạt trong hiệp 1 (Ngoại hạng Anh)

Premier League 2025-26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(Vòng 10 Ngoại hạng Anh) Arsenal đối mặt một Burnley chơi phòng ngự đông đảo nhưng họ đã có cách để phá thủng nó.

   

Burnley đã chuẩn bị cho trận này với đội hình gần như là 2 lớp hậu vệ 5 người để đối phó với Arsenal. Do đó những phút đầu tiên của chuyến thăm Turf Moor không có nhiều cơ hội cho đội khách, và họ lại phải giở bài cũ: Đá phạt góc.

Gyokeres lập công dễ dàng cho Arsenal từ một quả phạt góc

Gyokeres lập công dễ dàng cho Arsenal từ một quả phạt góc

Phút 14, Rice thực hiện quả góc từ cánh trái vào và Gabriel đã có mặt ở cột xa, cú tâng bóng của anh dọn một mâm cỗ không thể thuận lợi hơn cho Gyokeres để đánh đầu ghi bàn ở cự ly chưa đến 2m. Có bàn dẫn trước khiến Arsenal đá càng thoải mái, Bukayo Saka đã có tới 2 cơ hội gia tăng cách biệt nhưng cả 2 lần đều không thắng được thủ môn Dubravka.

Phút 35, Arsenal phản công và Gyokeres chuyền dài xuống cho Trossard, người từ cánh trái đã tạt vào đúng tầm cho Declan Rice băng tới đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng này như khiến thế trận an bài dù mới cuối hiệp 1, tới mức HLV Mikel Arteta thay Gyokeres ra sớm để dưỡng sức cho Cúp C1 sau khi Gyokeres bị đau ở cuối hiệp.

Hiệp 2 chứng kiến thế trận không mấy sáng sủa cho Burnley, họ có nhiều bóng nhưng Arsenal thoải mái về phòng thủ và ít khi bị đe dọa. Burnley vẫn chơi đầy cố gắng và ở phút 73 đáng lẽ Florentino đã phải ghi bàn từ một quả đánh đầu, nhưng anh đưa bóng đi vọt xà ngang. Trước khi hết giờ, cựu sao trẻ Tottenham Marcus Edwards đã suýt ghi bàn cho chủ nhà từ quả đá phạt, nhưng anh đưa bóng dội cột dọc.

Thắng 2-0, Arsenal an tâm tiếp tục dẫn đầu bảng khi họ đã hơn Bournemouth tới 7 điểm, trong khi Bournemouth sẽ gặp Man City ở Etihad tối Chủ nhật (23h30, 2/11).

Tỷ số trận đấu: Burnley 0-2 Arsenal (hiệp 1: 0-2).

Ghi bàn (kiến tạo): Gyokeres 14' (Gabriel), Rice 35' (Trossard)

Đội hình xuất phát: 

Burnley: Dubravka, Walker, Laurent, Tuanzebe, Esteve, Hartman, Florentino, Cullen, Ugochukwu, Anthony, Flemming.

Arsenal: Raya, Timber, Calafiori, Saliba, Gabriel, Rice, Zubimendi, Eze, Saka, Trossard, Gyokeres.

Kết quả bóng đá Burnley - Arsenal: 2 đòn không chiến định đoạt trong hiệp 1 (Ngoại hạng Anh) - 2 Burnley Arsenal Kết quả bóng đá Burnley - Arsenal: 2 đòn không chiến định đoạt trong hiệp 1 (Ngoại hạng Anh) - 3

Sút khung thành
3(0)
12(8)
Thời gian kiểm soát bóng
46%
54%
Phạm lỗi
10
13
Thẻ vàng
2
1
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
0
1
Phạt góc
1
6
Cứu thua
5
0
Burnley Kết quả bóng đá Burnley - Arsenal: 2 đòn không chiến định đoạt trong hiệp 1 (Ngoại hạng Anh) - 4 vs Kết quả bóng đá Burnley - Arsenal: 2 đòn không chiến định đoạt trong hiệp 1 (Ngoại hạng Anh) - 5 Arsenal

Điểm

Dubravka 7.8

Walker 6.1

Tuanzebe 7.8

Esteve 6.9

Hartman 6.3

Florentino 6.4

Thẻ vàng Cullen 6.7

Laurent 6.1

Thẻ vàng Flemming 6.3

Ugochukwu 6.2

Anthony 6.2

Điểm

6.6Raya

6.7Timber

7.2Saliba

7.9Gabriel Kiến tạoThẻ vàng

6.8Calafiori

8.8Rice Ghi bàn

6.7Eze

6.8Zubimendi

6.6Saka

6.6Trossard Kiến tạo

7.2Gyokeres Ghi bàn

Thay người

Larsen 6.4

Tchaouna 6.7

Hannibal 6.8

Broja 6.5

Edwards 6.4

Thay người

6.5Merino

6.5Hincapie

6.6Nwaneri

6.7Norgaard

6.0Lewis-Skelly

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

8

PSG - Bayern Munich 05.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Bayern Munich
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 05/11
Thể lệ
Trực tiếp bóng đá Burnley - Arsenal: Marcus Edwards đá phạt dội cột dọc (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá Burnley - Arsenal: Marcus Edwards đá phạt dội cột dọc (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

(Vòng 10) Burnley hụt bàn danh dự đáng tiếc với cú sút phạt dội cột dọc của Marcus Edwards.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D

Nguồn: [Link nguồn]

01/11/2025 22:55 PM (GMT+7)
Premier League 2025-26
