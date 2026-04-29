Haaland mỉa mai Arsenal sau trận PSG - Bayern 9 bàn

Haaland gây “bão mạng” sau đại chiến PSG - Bayern

Haaland đã bày tỏ sự phấn khích với trận cầu mãn nhãn 9 bàn thắng giữa PSG và Bayern Munich bằng bài đăng gây chú ý trên mạng xã hội. Chân sút của Man City chia sẻ hình ảnh màn hình TV ở những phút cuối trận tại Parc Des Princes, khi tỷ số đang là 5-3 nghiêng về PSG (trận đấu sau đó khép lại với tỷ số 5-4). Dòng chú thích ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý: “Đây mới là bóng đá”.

Haaland ca ngợi trận PSG - Bayern: “Đây mới là bóng đá”, được cho là mỉa mai nhắm vào Arsenal

Trận bán kết này thực sự là màn trình diễn đỉnh cao của lối chơi chuyển trạng thái và tấn công không ngừng nghỉ. Khvicha Kvaratskhelia và Ousmane Dembele tỏa sáng lập cú đúp cho PSG, trong khi phía Bayern đáp trả mạnh mẽ nhờ Harry Kane, Michael Olise và Luis Diaz. Đây là sự đối lập rõ rệt với những thế trận giằng co, thiên về chiến thuật thường thấy ở nhiều trận đấu gần đây.

Việc Haaland gọi màn rượt đuổi 9 bàn thắng này là hình mẫu “chuẩn mực” của bóng đá được xem như lời tán dương dành cho phong cách thi đấu cởi mở, giàu tính tấn công của bóng đá châu Âu.

Tuy nhiên, trong bối cảnh các trận đấu giữa Man City và Arsenal diễn ra căng thẳng gần đây, nhiều người hâm mộ nhanh chóng diễn giải bài đăng này như một lời “cà khịa” nhẹ nhắm tới đoàn quân của HLV Mikel Arteta, đội bóng thường theo đuổi lối chơi kỷ luật, đề cao sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự.

Lối chơi “an toàn” của Arteta bị đặt dưới kính hiển vi

Thông điệp đầy ẩn ý của Haaland đưa ra trong bối cảnh Arsenal cũng đang góp mặt ở vòng bán kết Cúp C1. “Pháo thủ” chuẩn bị đá trận lượt đi trên sân của Atletico Madrid.

Arsenal của Arteta và tập thể do Diego Simeone dẫn dắt từ lâu đều nổi tiếng với triết lý đề cao sự chắc chắn phòng ngự và khả năng tổ chức khối đội hình thấp.

Arteta chưa từng dẫn dắt trận đấu nào có tới 9 bàn thắng, trong khi ngay cả phiên bản Atletico Madrid dễ tổn thương cũng còn rất xa mới có thể chơi một trận nghiêng hẳn về tấn công như vậy dưới thời Simeone.

Arsenal mới chỉ để thủng lưới 5 bàn sau 12 trận tại Champions League mùa này, con số cho thấy hiệu quả rõ rệt của hệ thống phòng ngự cực kỳ kỷ luật.

Trong lúc này, Haaland để mạng xã hội “lên tiếng thay mình”, khi giới mộ điệu chờ xem liệu “Arteta ball” có thể mang lại thành công tương tự như màn pháo hoa bàn thắng vừa diễn ra tại Paris hay không.

Có lẽ, trận lượt đi trên sân Metropolitano nhiều khả năng sẽ diễn ra theo kiểu giằng co, giúp người xem “giải ngấy” sau bữa tiệc bóng đá vừa phi thực tế vừa choáng ngợp mà PSG và Bayern tạo ra.

Seedorf đánh giá cao Arsenal

Trong khi đó, huyền thoại Clarence Seedorf, người từng 4 lần vô địch Champions League, cho rằng Arsenal xứng đáng được xem là ứng viên số 1 cho chức vô địch, sau khi ông xem trận đấu giữa PSG và Bayern. Theo cựu tiền vệ người Hà Lan, “Pháo thủ” mới là đội bóng đáng gờm nhất, nhờ nền tảng phòng ngự vững chắc.

Seedorf nói: “Hãy hỏi thủ môn PSG và Bayern xem họ có hài lòng không. Họ chắc chắn không vui, bởi giữ sạch lưới luôn là điều thiêng liêng. Chúng ta đã thấy một đội như Arsenal tạo ra sự khác biệt mùa này, với rất nhiều trận giữ sạch lưới và tiến sâu. Nếu phải chọn một đội có khả năng vô địch nhờ yếu tố đó, thì tôi sẽ chọn Arsenal”.