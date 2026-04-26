Arsenal dễ mất cúp vào tay Man City, liệu có phải cú sảy chân xấu hổ nhất lịch sử NHA?

Sau khi đánh bại Newcastle 1-0 ở vòng 34, Arsenal tạm thời đòi lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh. Dù vậy, trong bối cảnh đá nhiều hơn Man City 1 trận, hơn 3 điểm nhưng thua hiệu số, "Pháo thủ" vẫn đối diện nguy cơ trở thành á quân giải đấu 4 mùa liên tiếp, đồng thời nối dài quãng thời gian trắng tay.

Đây chắc chắn là viễn cảnh mà các cổ động viên Arsenal không hề mong muốn bởi từng có thời điểm, họ bỏ xa Man City tới 9 điểm. Thực tế, lịch sử giải đấu đã ghi nhận nhiều màn ngược dòng khó tin để giành chức vô địch.

Arsenal (mùa 1997/98): Lội ngược dòng từ khoảng cách 13 điểm

Arsenal đang nắm giữ kỷ lục về màn lội ngược dòng lớn nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Ở mùa giải 1997/98, họ từng kém MU tới 13 điểm.

Sau giai đoạn sa sút từ giữa tháng 10 đến cuối năm 1997 (chỉ thắng 2, thua 4 trong 8 trận), Arsenal bị bỏ xa trên bảng xếp hạng. Dù còn một trận chưa đấu, họ vẫn kém MU 13 điểm vào cuối tháng 12.

Tuy nhiên, phong độ của đội bóng dưới thời HLV Arsene Wenger đã cải thiện mạnh mẽ sau Giáng sinh. Arsenal có chuỗi 10 trận thắng liên tiếp, chỉ thủng lưới 3 bàn, qua đó bứt phá ngoạn mục. Dù đến tháng 2 vẫn kém đối thủ 12 điểm, họ vẫn cán đích với chức vô địch, hơn MU đúng 1 điểm.

MU (1992/93): Ngược dòng từ khoảng cách 12 điểm

Ở mùa giải đầu tiên của kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, MU từng đứng thứ 7 và kém đội đầu bảng Norwich City 12 điểm vào đầu tháng 12/1992. Sự xuất hiện của Eric Cantona từ Leeds United đóng vai trò quan trọng giúp đội bóng hồi sinh. Theo chiều ngược lại, Norwich sa sút phong độ, không thắng trong 6 trận liên tiếp, tạo điều kiện để MU vươn lên dẫn đầu vào giữa tháng 1.

Đội bóng của Sir Alex Ferguson sau đó thắng 7 trận cuối, kết thúc mùa giải với khoảng cách 10 điểm so với đội xếp thứ hai Aston Villa, qua đó giành chức vô địch quốc gia đầu tiên sau 26 năm.

MU (1995/96): Cuộc lội ngược dòng kinh điển

Newcastle United của HLV Kevin Keegan từng thống trị phần lớn mùa giải 1995/96, trong khi MU có chuỗi 5 trận không thắng vào cuối năm 1995.

Đến ngày 21/1, "Quỷ đỏ" kém Newcastle 12 điểm khi 2 đội đã đá cùng 23 trận. Tuy nhiên, họ lại tạo nên màn tăng tốc ấn tượng với 6 chiến thắng liên tiếp.

Không chỉ vậy, chiến thắng 1-0 trước chính Newcastle vào tháng 3 giúp MU cân bằng điểm số với đối thủ (chỉ kém hiệu số). Cuộc đua tiếp tục căng thẳng đến cuối mùa, với điểm nhấn là màn “đấu khẩu” nổi tiếng của Keegan trên truyền hình: “Tôi sẽ rất thích nếu chúng tôi đánh bại họ, thực sự rất thích điều đó!”.

Vòng cuối, MU thắng Middlesbrough 3-0, trong khi Newcastle đã hòa 2 trận liên tiếp, qua đó đánh mất chức vô địch vào tay "Quỷ đỏ".

MU (1996/97): Từ vị trí thứ 6 đến ngôi vương

Giữa tháng 12/1996, MU đứng thứ 6 và kém Liverpool 10 điểm. Dù có lợi thế đá ít hơn 2 trận, khoảng cách này vẫn rất đáng lo. Để rồi, họ dần thu hẹp cách biệt, trong đó có chiến thắng 3-1 ngay tại Anfield. Kết thúc mùa giải, thầy trò Sir Alex Ferguson vô địch với 75 điểm – mức điểm thấp nhất trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh.

MU (2002/03): Bứt phá ở giai đoạn cuối

MU khởi đầu mùa giải trầy trật, chỉ thắng 2/6 trận và đến tháng 11/2002, họ kém Arsenal 10 điểm. Sau thất bại 1-3 trước Middlesbrough vào dịp Boxing Day, "Quỷ đỏ" không thua thêm bất kỳ trận nào trong 18 trận còn lại. Theo chiều ngược lại, Arsenal đánh rơi nhiều điểm số quan trọng vào cuối mùa, giúp MU vượt lên và giành lại chức vô địch.

MU (2008/09): Tận dụng triệt để lợi thế để vô địch

Ngày 18/12/2008, MU kém Liverpool 10 điểm, nhưng họ thi đấu ít hơn tới 3 trận do bận tham dự FIFA Club World Cup. Ở nửa sau mùa giải, "Quỷ đỏ" chỉ đánh rơi điểm 3 lần. Khoảnh khắc đáng nhớ là bàn thắng phút bù giờ của Federico Macheda giúp họ thắng Aston Villa 3-2, qua đó trở lại ngôi đầu.

Chung cuộc, MU vô địch với cách biệt 4 điểm so với Liverpool.

Man City (2018/19): Cuộc đua "song mã" hay nhất lịch sử

Cuối năm 2018, Liverpool có phong độ cực kỳ ấn tượng: bất bại sau 20 trận, thắng 18 và chỉ thủng lưới 8 bàn để hơn Man City 10 điểm. Tuy nhiên, Man City đã thắng 18/19 trận sau đó, bao gồm cả chiến thắng 2-1 trước chính Liverpool – thất bại duy nhất của “The Kop” mùa này.

Chung cuộc, Man City vô địch với 98 điểm, nhiều hơn Liverpool vỏn vẹn 1 điểm. 97 điểm cũng là kỷ lục về số điểm cao nhất của một đội không vô địch Ngoại hạng Anh. Cho đến nay, đây vẫn được xem như cuộc đua "song mã" hay nhất lịch sử giải đấu.