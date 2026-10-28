Arsenal có đội hình 1,38 tỷ euro, nhưng vắng trụ cột vẫn "toang" như thường

Arsenal sở hữu đội hình được định giá khoảng 1,38 tỷ euro, thuộc nhóm đắt giá nhất Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, việc HLV Mikel Arteta thay 9 cầu thủ đá chính khiến đội bóng thành London gặp nhiều khó khăn trước Fleetwood Town, đối thủ đang thi đấu ở giải hạng 4 Anh, và bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh sau loạt luân lưu ngày 27/10. Thất bại này bộc lộ hạn chế của Arsenal khi phải sử dụng nhiều cầu thủ dự bị cùng lúc.

Xáo trộn đội hình, Arsenal mất sự ăn ý

So với trận thắng Everton 2-0, Arteta chỉ giữ lại Myles Lewis-Skelly và Viktor Gyokeres. Declan Rice, Mikel Merino và Martin Odegaard đều vắng mặt trong đội hình xuất phát. Những thay đổi ở tuyến giữa và hàng công khiến Arsenal phải xây dựng lại các mối phối hợp, đặc biệt trong những tình huống tấn công trung lộ.

Arsenal kiểm soát bóng 78%, tung ra 26 cú sút và đạt 2,21 bàn thắng kỳ vọng (xG). Dù vậy, họ chỉ có 7 lần dứt điểm trúng đích và bỏ lỡ 5 trong 6 cơ hội rõ rệt. Trước hàng thủ chơi thấp của Fleetwood, các pha phối hợp của Arsenal thiếu tốc độ ở những đường chuyền cuối cùng, còn khả năng tận dụng cơ hội gây thất vọng.

Hàng phòng ngự cũng mắc sai sót khi Fleetwood tổ chức tấn công. Phút 20, Aaron Loupalo-Bi tận dụng khoảng trống phía sau các hậu vệ Arsenal để ghi bàn mở tỷ số, đẩy đội khách vào thế phải rượt đuổi.

Odegaard và khả năng kết nối hàng công

Odegaard giữ vai trò quan trọng trong cách Arsenal tổ chức tấn công. Tiền vệ người Na Uy thường di chuyển vào khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng thủ đối phương, nhất là ở phía trong cánh phải. Tại đây, anh nhận bóng, xoay người và phối hợp nhanh với đồng đội để mở ra khoảng trống trước vòng cấm.

Trong những trận đầu mùa 2026/27, Odegaard còn thực hiện trung bình 3,2 pha bứt tốc vào vòng cấm mỗi 90 phút, tăng đáng kể so với mức 1,4 của mùa trước. Khả năng tham gia tấn công đa dạng khiến Arsenal gặp khó khi tìm người đảm nhận đầy đủ vai trò của anh.

Arteta đưa Odegaard vào sân đầu hiệp 2 và Gyokeres gỡ hòa ở phút 50. Dù có thêm cầu thủ tổ chức ở tuyến giữa, Arsenal vẫn thiếu chính xác trong những tình huống quyết định và không thể ghi bàn thứ 2.

Dự bị chất lượng nhưng khó thay trụ cột

Zubimendi có khả năng chuyền bóng và tổ chức từ tuyến dưới, nhưng Rice nổi trội hơn ở khả năng tranh chấp, thu hồi bóng và hỗ trợ phòng ngự. Havertz mạnh về di chuyển, tìm khoảng trống trong vòng cấm, còn Dowman có kỹ thuật và khả năng tạo đột biến. Sự khác biệt về lối chơi khiến Arsenal phải điều chỉnh cách phối hợp khi thay đổi nhân sự.

Ở vòng trước, Arteta cũng thay 9 cầu thủ xuất phát và Arsenal vẫn thắng Ipswich 4-2. Tuy nhiên, trước Fleetwood, những xáo trộn ở nhiều vị trí khiến đội bóng gặp khó trong việc duy trì sự ăn ý, nhất là khi đối thủ chủ động phòng ngự số đông.

Arsenal có nhiều cầu thủ đủ sức đá chính, nhưng khả năng thay thế những mắt xích quan trọng trong hệ thống của Arteta vẫn còn hạn chế. Khi lịch thi đấu trở nên dày đặc, việc duy trì hiệu quả phối hợp giữa các cầu thủ dự bị và trụ cột sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cạnh tranh danh hiệu của đội bóng thành London.