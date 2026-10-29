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Chelsea sa sút phong độ, thành "mồi ngon" để MU rũ bùn đứng dậy

Sự kiện: League Cup Chelsea Manchester United

Trong bối cảnh MU đang khao khát chất dứt chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng, chuyến làm khách đến Stamford Bridge có thể trở thành cơ hội không thể tốt hơn để thầy trò Michael Carrick tìm lại niềm tin (19h30, 31/10).

   

Chelsea không còn đáng sợ 

Có những thời điểm, Chelsea khiến người ta tin rằng họ đang đi đúng hướng để trở lại vị thế của thế lực hàng đầu bóng đá Anh. Đội hình trẻ trung, nguồn đầu tư lớn và tham vọng cạnh tranh danh hiệu tạo nên cơ sở cho những kỳ vọng ấy. Tuy nhiên, bóng đá không vận hành theo cách cứ sở hữu nhiều cầu thủ tài năng là sẽ có được thành công.

Trận thua Liverpool tại League Cup vừa qua là lời nhắc nhở rằng Chelsea vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Trước đối thủ giàu bản lĩnh và kinh nghiệm chinh chiến ở những trận cầu lớn, đội bóng thành London một lần nữa phải đối mặt với bài toán về khả năng duy trì sự ổn định, tổ chức lối chơi và kiểm soát thế trận khi gặp áp lực.

Chelsea thi đấu không ổn trong thời gian qua

Chelsea thi đấu không ổn trong thời gian qua

Chelsea có dấu hiệu rơi tự do khi đã thua 2 trận liên tiếp. Nếu đặt kết quả ấy trong bối cảnh những kỳ vọng ngày càng lớn dành cho đội bóng, người hâm mộ có lý do để lo lắng. 

Chưa hết, Chelsea còn không có sự phục vụ của Joao Pedro, chân sút xuất sắc nhất của "The Blues" ở mùa giải hiện tại. Anh phải ngồi ngoài vài tuần do chấn thương. 

Chelsea cần chứng minh rằng họ đủ trưởng thành để vượt qua những thời điểm khó khăn, thay vì tiếp tục để những cú vấp ngã làm chệch hướng cả mùa giải. Và đó chính là điều "The Blues" cần chứng minh trước MU.

MU phải tìm cách khuất phục Chelsea

MU đang trải qua giai đoạn đầy bất ổn dưới thời Michael Carrick, với những kết quả nghèo nàn, áp lực ngày càng lớn và hàng loạt dấu hỏi về khả năng duy trì sự cân bằng trong lối chơi.

Khủng hoảng chấn thương càng khiến tình hình tại Old Trafford trở nên phức tạp. Việc Benjamin Sesko dự kiến phải nghỉ thi đấu đến tháng 1/2027 là tổn thất đáng kể đối với hàng công MU. Trong bối cảnh đội bóng vốn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng, sự vắng mặt của tiền đạo người Slovenia có thể khiến Carrick phải điều chỉnh cách tiếp cận trận đấu.

Tuy nhiên, nghịch lý của bóng đá nằm ở chỗ đội bóng đang khủng hoảng đôi khi lại tìm thấy cơ hội phục hồi trước chính đối thủ tưởng như khó chịu nhất. Chelsea lúc này có thể là đối thủ như vậy.

Carrick liệu có mang tới phép màu?

Carrick liệu có mang tới phép màu?

MU không nhất thiết phải áp đảo Chelsea về thời lượng kiểm soát bóng hay tạo ra hàng loạt cơ hội. Điều quan trọng hơn là Carrick phải giúp các học trò chơi với sự tập trung, giữ cự ly đội hình hợp lý và tận dụng những khoảng trống xuất hiện khi đối thủ tổ chức tấn công.

Nếu Chelsea tiếp tục bộc lộ những vấn đề trong khâu phòng ngự, MU hoàn toàn có thể tìm thấy cơ hội. Những pha phản công nhanh, các tình huống khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ và khả năng tận dụng sai lầm của đối phương có thể trở thành chìa khóa cho đội khách. Nên nhớ Chelsea chỉ giữ sạch lưới 1 trận trong 5 trận gần nhất, với tổng cộng 7 lần để thủng lưới.

Chelsea sa sút phong độ, thành "mồi ngon" để MU rũ bùn đứng dậy - 3

Đối với Carrick, chuyến làm khách đến Stamford Bridge không đơn thuần là cơ hội giành 3 điểm. Đây còn có thể là bước ngoặt quan trọng để ông xoay chuyển bầu không khí tiêu cực đang bao trùm MU. 

Mùa giải Ngoại hạng Anh năm ngoái, MU đã khiến Chelsea ôm hận tới 2 lần. Ở trận lượt đi, "Quỷ đỏ" thắng 2-1. Đến trận lượt về, MU hạ Chelsea với tỷ số 1-0 ngay tại Stamford Bridge.

Nếu thắng Chelsea, MU sẽ giải tỏa đáng kể sức ép, đồng thời mang đến cho các cầu thủ niềm tin rằng họ vẫn có thể cạnh tranh trước những đối thủ lớn. Quan trọng hơn, kết quả tích cực sẽ tạo điều kiện để Carrick tiếp tục triển khai những điều chỉnh về chiến thuật mà không phải chịu áp lực ngày càng nặng nề sau mỗi vòng đấu.

Dẫu vậy, MU không thể bước vào trận đấu với tâm thế chỉ chờ đợi đối thủ mắc sai lầm. Chelsea dù đang có dấu hiệu bất ổn vẫn sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến. Nếu để đội chủ nhà kiểm soát nhịp độ, khai thác những khoảng trống ở hai biên hoặc liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự, "Quỷ đỏ" hoàn toàn có thể phải trả giá.

MU cần chiến thắng để bắt đầu hành trình phục hồi, còn Chelsea phải chứng minh thất bại trước Liverpool hay Tottenham trước đó chỉ là tai nạn nhất thời. Cuộc đối đầu sắp tới vì thế không chỉ là màn so tài giữa hai đội bóng lớn của nước Anh, mà còn là phép thử cho khả năng đứng dậy sau nghịch cảnh.

8

Chelsea - Man Utd 22.10

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Chelsea
Manchester United
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Trước 19:30 ngày 31/10
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Chelsea trước chuỗi trận "giông bão", HLV Alonso lại bộc lộ sự non tay

Chelsea thua Tottenham và phía trước họ sắp gặp Liverpool và MU, trong lúc HLV Xabi Alonso bắt đầu bộc lộ những điểm yếu trong cách cầm quân.

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/chelsea-sa-sut-phong-do-thanh-moi-ngon-de-m...

-29/10/2026 11:55 AM (GMT+7)
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