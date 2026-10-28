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Thần đồng 16 tuổi Max Dowman nhận thẻ đỏ, HLV Arteta trừng mắt nổi giận

Sự kiện: League Cup HLV Mikel Arteta Arsenal

Arsenal dừng bước trước Fleetwood Town trong ngày tài năng 16 tuổi Max Dowman dính thẻ đỏ và nhận ánh mắt giận dữ từ HLV Mikel Arteta.

   

Thần đồng 16 tuổi nhận thẻ đỏ trực tiếp sau hành vi trả đũa

Trận đấu thuộc vòng 1/8 Cúp Liên đoàn Anh trên sân Highbury Stadium diễn ra vô cùng căng thẳng đối với Arsenal. Ngay từ đầu trận, cuộc đối đầu đã gặp gián đoạn dài vì một chiếc máy bay không người lái xuất hiện phía trên sân vận động.

Thần đồng 16 tuổi Max Dowman nhận thẻ đỏ, HLV Arteta trừng mắt nổi giận - 1

Fleetwood bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 21 nhờ công của tiền đạo Aaron Loupalo-Bi sau khi anh vượt qua hậu vệ Marli Salmon để đánh bại thủ thành Illan Meslier. Sang hiệp hai, Arsenal mới tìm được bàn gỡ hòa nhờ cú dứt điểm của Viktor Gyokeres.

Dowman vung chân đá trả Harrison Neal.

Dowman vung chân đá trả Harrison Neal.

Sự ức chế của Pháo thủ đạt đỉnh điểm ở phút 85 khi thần đồng 16 tuổi Max Dowman nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân. Sau khi bị Harrison Neal bên phía Fleetwood va chạm mạnh gần đường biên ngang, Dowman đã không giữ được bình tĩnh và lao vào đá trả đối phương.

Thần đồng 16 tuổi Max Dowman nhận thẻ đỏ, HLV Arteta trừng mắt nổi giận - 3

Trọng tài Michael Salisbury ngay lập tức rút thẻ đỏ đuổi tiền đạo trẻ của Arsenal ra khỏi sân, châm ngòi cho cuộc xô xát giữa cầu thủ hai đội. Bình luận viên Andy Hinchcliffe của Sky Sports đã phải thốt lên: "Thật không thể tin nổi".

Ánh mắt giận dữ của Mikel Arteta

Khi Max Dowman bàng hoàng bước rời sân tiến về phía đường hầm, HLV Mikel Arteta đã chờ sẵn. Chiến lược gia người Tây Ban Nha dành cho học trò 16 tuổi một ánh mắt giận dữ cùng lời khiển trách gắt gao ngay trước mặt các camera.

HLV Mikel Arteta lườm giận dữ và khiển trách Dowman gắt gao khi cậu bước vào đường hầm.

HLV Mikel Arteta lườm giận dữ và khiển trách Dowman gắt gao khi cậu bước vào đường hầm.

Thái độ của Arteta đã nhận về nhiều phản ứng trái chiều từ giới chuyên môn. Cựu danh thủ Paul Merson nhận định trên Sky Sports rằng ông không hài lòng với cách xử lý của Arteta và cho rằng vị HLV này sẽ không hành xử như vậy nếu đó là một ngôi sao lớn như Viktor Gyokeres.

Chuyên gia Jobi McAnuff cũng đồng tình khi cho rằng phản ứng của Arteta có phần đi quá giới hạn thông thường.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Arteta chia sẻ: "Tất cả chúng ta đều học hỏi từ mọi trải nghiệm. Rất khó để quan sát kỹ tình huống qua góc quay đó, nên tôi muốn xem lại thật kỹ trước khi đưa ra đánh giá chính xác".

Dowman bị đuổi khỏi sân ở năm phút cuối.

Dowman bị đuổi khỏi sân ở năm phút cuối.

Không thể tìm được bàn thắng ấn định kết quả trong thời gian thi đấu chính thức, Arsenal buộc phải giải quyết thắng thua trên chấm sút luân lưu.

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Theo Hồng Minh ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/than-dong-16-tuoi-max-dowman-nhan-the-do-hl...

-28/10/2026 08:30 AM (GMT+7)
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