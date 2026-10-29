Loạt luân lưu, "cơn ác mộng" 19 năm của Chelsea trước Liverpool

Mặc dù tung ra đội hình nhiều sự thay đổi, Liverpool và Chelsea rốt cuộc đã kéo nhau vào một cuộc chiến khá căng thẳng và chỉ kết thúc sau loạt sút luân lưu. Liverpool thắng 6-5 sau 8 lướt sút và đoạt vé vào tứ kết League Cup gặp Bournemouth.

Mamardashvili tiếp tục duy trì truyền thống Liverpool hạ Chelsea mỗi lần đấu luân lưu, trong đó có pha cản phá then chốt trước Emegha ở lượt 7

Thực tế mọi điểm nhấn của trận đấu này đều diễn ra trên chấm 11m. Chelsea mở tỷ số nhờ công của Morgan Rogers trên chấm trắng, nhưng Cody Gakpo gỡ hòa chỉ sau 3 phút cũng từ một quả penalty. Đáng nói là cả 2 người đã mắc lỗi gây ra penalty, Ryan Gravenberch của Liverpool và Wesley Fofana của Chelsea, đều đã sút hỏng khi đá luân lưu.

Trận thua mới đây đã tiếp tục kéo dài chuỗi thất bại của Chelsea trước Liverpool trong các loạt sút luân lưu mỗi khi hai đội gặp nhau ở đấu trường cúp. Dù là cúp quốc nội hay Cúp C1, Liverpool luôn là bên thắng thế và bản lĩnh hơn.

Đá luân lưu đã từng là một thế mạnh đáng sợ của Liverpool. Họ vô địch Cúp C1 năm 1984 trước Roma và 2005 trước AC Milan trên chấm 11m, họ đã trải qua một chuỗi 6 lần thắng luân lưu liên tiếp từ năm 2001 đến 2007, và trong thời Jurgen Klopp "The Reds" đã thắng 8/12 loạt "đấu súng" phải tham gia.

Mặc dù Gravenberch suýt nữa đã khiến Liverpool bị loại đêm qua, vận son của Liverpool vẫn mỉm cười để mang lại cho đội bóng này chiến thắng luân lưu đầu tiên dưới thời HLV Andoni Iraola. Điều này đồng nghĩa trong thế kỷ 21, 8 đời HLV của Liverpool thì chỉ có 2 người không thắng loạt luân lưu nào là Roy Hodgson và Arne Slot.

Dù sút 11m chứa nhiều yếu tố may rủi, sự chuẩn bị kỹ lẫn trình độ của các chân sút cũng là yếu tố cực kỳ quan trọng. Như trước Chelsea mới đây, các cú đá của Mac Allister Barcola, Wirtz, Isak đều dứt điểm một cách hiểm hóc khiến thủ môn không có cửa cản phá. Thậm chí ở lượt sút thứ 8, khi mọi cú sút hỏng đều có thể là dấu chấm hết, một hậu vệ chưa từng ghi bàn như Joe Gomez lại nã được một cú sút vào góc chết như một tiền đạo.

Với chiến thắng 6-5 trong loạt luân lưu, Liverpool trong trận đấu thứ 30 phải đá luân lưu trong thế kỷ 21 đang chỉ thiếu 1 trận nữa là chạm mốc 20 chiến thắng. Trong đó họ đã thắng 11 loạt luân lưu chỉ riêng ở League Cup.