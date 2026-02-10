Siêu cò bóng đá bị cáo buộc giam giữ nô lệ tình dục suốt 6 năm và đe doạ giết người

⛓️ Lời tố cáo từ "địa ngục trần gian" và cuộc sống trong sợ hãi

Nạn nhân, được xác định danh tính là Jane Doe đến từ Úc, lần đầu tiên công khai chi tiết về quãng thời gian đen tối nhất cuộc đời mình trong đơn kiện dân sự gửi lên tòa án California. Cô khẳng định bản thân phải sống trong sợ hãi tột độ mỗi ngày sau khi bị cựu đại diện thể thao 75 tuổi này đe dọa sẽ giết hại cả gia đình nếu dám hé răng nửa lời.

Siêu cò bóng đá Jonathan Barnett bị tố cáo bắt giữ một người phụ nữ làm "nô lệ tình dục" trong suốt 6 năm

Theo hồ sơ tòa án, Jane Doe cáo buộc Barnett đã biến cô thành nô lệ tình dục từ năm 2017 đến 2023, kiểm soát hoàn toàn cuộc sống của cô bằng các quy tắc cứng nhắc và ép buộc cô thực hiện các hành vi tự làm hại bản thân cũng như phục vụ các nhu cầu bệnh hoạn. Không chỉ đối mặt với vụ kiện dân sự tại Mỹ, người đàn ông quyền lực này còn đang bị Cơ quan điều tra tại Anh đưa vào tầm ngắm với các cáo buộc hình sự tương tự.

Nạn nhân cáo buộc trong đơn kiện tại California rằng cô đã bị Barnett cưỡng hiếp 39 lần trong vòng sáu năm

📱 Bằng chứng rùng rợn: Tin nhắn WhatsApp và thư viện ảnh tra tấn

Những tình tiết được hé lộ trong đơn kiện cho thấy mức độ kiểm soát tàn bạo và bệnh hoạn của Barnett đối với nạn nhân. Jane Doe tố cáo rằng ông ta không chỉ lạm dụng cô mà còn chỉ đạo cô phải đi săn lùng thêm các nô lệ tình dục khác tại Los Angeles để phục vụ mình. Đáng sợ hơn, Barnett được cho là vẫn đang lưu giữ hàng loạt video ghi lại cảnh nạn nhân thực hiện các hành vi nhục nhã và tự làm hại bản thân, cùng một thư viện ảnh mà ông ta bắt cô phải chụp sau mỗi lần bị đánh đập, cưỡng hiếp và gây thương tích.

Các bằng chứng bao gồm những đoạn tin nhắn WhatsApp cũng đã được đệ trình lên tòa án, trong đó có một tin nhắn lạnh lùng từ Barnett gửi cho Doe với nội dung khen ngợi "nô lệ" của mình đã làm tốt nhiệm vụ trong ngày hôm đó. Luật sư của Jane Doe cho biết thân chủ mình từng nhiều lần van xin Barnett dừng lại những màn tra tấn đau đớn nhưng chỉ nhận lại sự từ chối tàn nhẫn.

Barnett phủ nhận mọi cáo buộc và đang tích cực đấu tranh cho vụ kiện tại tòa án California

⚖️ Quyền lực của đồng tiền và cuộc chiến pháp lý gay cấn

Jonathan Barnett từng được Forbes vinh danh là người đại diện hàng đầu thế giới năm 2019 sau khi đàm phán thành công hơn 1 tỷ bảng Anh tiền phí chuyển nhượng và hợp đồng cầu thủ. Nạn nhân cho rằng chính khối tài sản khổng lồ và quyền lực bao trùm giới bóng đá đã giúp Barnett thực hiện các hành vi đồi bại và tra tấn cô mà không sợ bị trừng phạt trong thời gian dài. Trong đơn kiện, Creative Artists Agency (CAA), công ty mẹ của công ty cũ thuộc sở hữu Barnett, cũng bị liệt vào danh sách bị cáo vì bị cho là đã tiếp tay biến môi trường làm việc thành nơi buôn bán phụ nữ dễ bị tổn thương.

Tuy nhiên, cả Barnett và CAA đều phủ nhận mọi hành vi sai trái dù thừa nhận có mối quan hệ giữa hai người trong khoảng thời gian nêu trên. Phía bị đơn đang tích cực chống án tại Tòa án Quận Trung tâm California với lập luận rằng tòa án Mỹ không có thẩm quyền xét xử vụ việc vì các cuộc gặp gỡ chủ yếu diễn ra tại London. Hiện tại, "siêu cò" này đã thuê luật sư giải trí hàng đầu Hollywood là Martin Singer để bảo vệ mình và tuyên bố mong chờ ngày được minh oan hoàn toàn trước pháp luật.