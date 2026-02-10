Siêu cò bóng đá bị cáo buộc giam giữ nô lệ tình dục suốt 6 năm và đe doạ giết người

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Tottenham Hotspur vs Newcastle United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Everton vs AFC Bournemouth
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Chelsea vs Leeds United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
West Ham United vs Manchester United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Nottingham Forest vs Wolverhampton Wanderers
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Manchester City vs Fulham
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Crystal Palace vs Burnley
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Aston Villa vs Brighton & Hove Albion
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Sunderland vs Liverpool
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Brentford vs Arsenal
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Rennes vs Paris Saint-Germain
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Borussia Dortmund vs Mainz 05
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Hull City vs Chelsea
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Pisa vs Milan
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Monaco vs Nantes
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Werder Bremen vs Bayern Munich
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Bayer Leverkusen vs St. Pauli
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Manchester City vs Salford City
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Salford City - SAL Salford City
-
Olympique Marseille vs Strasbourg
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Inter Milan vs Juventus
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Liverpool vs Brighton & Hove Albion
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Real Madrid vs Real Sociedad
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Arsenal vs Wigan Athletic
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Wigan Athletic - WIG Wigan Athletic
-
Olympique Lyonnais vs Nice
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Napoli vs Roma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Mallorca vs Real Betis
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Girona vs Barcelona
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Milan vs Como
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Como - COM Como
-

Siêu cò bóng đá bị cáo buộc giam giữ nô lệ tình dục suốt 6 năm và đe doạ giết người

Sự kiện: Gareth Bale Real Madrid

Làng túc cầu thế giới đang rúng động trước thông tin Jonathan Barnett, người đại diện lừng danh từng đạo diễn thương vụ kỷ lục đưa Gareth Bale sang Real Madrid, đang đối mặt với những cáo buộc hình sự và dân sự kinh hoàng.

⛓️ Lời tố cáo từ "địa ngục trần gian" và cuộc sống trong sợ hãi

Nạn nhân, được xác định danh tính là Jane Doe đến từ Úc, lần đầu tiên công khai chi tiết về quãng thời gian đen tối nhất cuộc đời mình trong đơn kiện dân sự gửi lên tòa án California. Cô khẳng định bản thân phải sống trong sợ hãi tột độ mỗi ngày sau khi bị cựu đại diện thể thao 75 tuổi này đe dọa sẽ giết hại cả gia đình nếu dám hé răng nửa lời.

Siêu cò bóng đá Jonathan Barnett&nbsp;bị tố cáo bắt&nbsp;giữ một người phụ nữ làm "nô lệ tình dục" trong suốt 6 năm

Siêu cò bóng đá Jonathan Barnett bị tố cáo bắt giữ một người phụ nữ làm "nô lệ tình dục" trong suốt 6 năm

Theo hồ sơ tòa án, Jane Doe cáo buộc Barnett đã biến cô thành nô lệ tình dục từ năm 2017 đến 2023, kiểm soát hoàn toàn cuộc sống của cô bằng các quy tắc cứng nhắc và ép buộc cô thực hiện các hành vi tự làm hại bản thân cũng như phục vụ các nhu cầu bệnh hoạn. Không chỉ đối mặt với vụ kiện dân sự tại Mỹ, người đàn ông quyền lực này còn đang bị Cơ quan điều tra tại Anh đưa vào tầm ngắm với các cáo buộc hình sự tương tự.

Nạn nhân cáo buộc trong đơn kiện&nbsp;tại California rằng cô đã bị Barnett cưỡng hiếp 39 lần trong vòng sáu năm

Nạn nhân cáo buộc trong đơn kiện tại California rằng cô đã bị Barnett cưỡng hiếp 39 lần trong vòng sáu năm

📱 Bằng chứng rùng rợn: Tin nhắn WhatsApp và thư viện ảnh tra tấn

Những tình tiết được hé lộ trong đơn kiện cho thấy mức độ kiểm soát tàn bạo và bệnh hoạn của Barnett đối với nạn nhân. Jane Doe tố cáo rằng ông ta không chỉ lạm dụng cô mà còn chỉ đạo cô phải đi săn lùng thêm các nô lệ tình dục khác tại Los Angeles để phục vụ mình. Đáng sợ hơn, Barnett được cho là vẫn đang lưu giữ hàng loạt video ghi lại cảnh nạn nhân thực hiện các hành vi nhục nhã và tự làm hại bản thân, cùng một thư viện ảnh mà ông ta bắt cô phải chụp sau mỗi lần bị đánh đập, cưỡng hiếp và gây thương tích.

Các bằng chứng bao gồm những đoạn tin nhắn WhatsApp cũng đã được đệ trình lên tòa án, trong đó có một tin nhắn lạnh lùng từ Barnett gửi cho Doe với nội dung khen ngợi "nô lệ" của mình đã làm tốt nhiệm vụ trong ngày hôm đó. Luật sư của Jane Doe cho biết thân chủ mình từng nhiều lần van xin Barnett dừng lại những màn tra tấn đau đớn nhưng chỉ nhận lại sự từ chối tàn nhẫn.

Barnett phủ nhận mọi cáo buộc và đang tích cực đấu tranh cho vụ kiện tại tòa án California

Barnett phủ nhận mọi cáo buộc và đang tích cực đấu tranh cho vụ kiện tại tòa án California

⚖️ Quyền lực của đồng tiền và cuộc chiến pháp lý gay cấn

Jonathan Barnett từng được Forbes vinh danh là người đại diện hàng đầu thế giới năm 2019 sau khi đàm phán thành công hơn 1 tỷ bảng Anh tiền phí chuyển nhượng và hợp đồng cầu thủ. Nạn nhân cho rằng chính khối tài sản khổng lồ và quyền lực bao trùm giới bóng đá đã giúp Barnett thực hiện các hành vi đồi bại và tra tấn cô mà không sợ bị trừng phạt trong thời gian dài. Trong đơn kiện, Creative Artists Agency (CAA), công ty mẹ của công ty cũ thuộc sở hữu Barnett, cũng bị liệt vào danh sách bị cáo vì bị cho là đã tiếp tay biến môi trường làm việc thành nơi buôn bán phụ nữ dễ bị tổn thương.

Tuy nhiên, cả Barnett và CAA đều phủ nhận mọi hành vi sai trái dù thừa nhận có mối quan hệ giữa hai người trong khoảng thời gian nêu trên. Phía bị đơn đang tích cực chống án tại Tòa án Quận Trung tâm California với lập luận rằng tòa án Mỹ không có thẩm quyền xét xử vụ việc vì các cuộc gặp gỡ chủ yếu diễn ra tại London. Hiện tại, "siêu cò" này đã thuê luật sư giải trí hàng đầu Hollywood là Martin Singer để bảo vệ mình và tuyên bố mong chờ ngày được minh oan hoàn toàn trước pháp luật.

Mbappe tố cáo PSG đứng sau cáo buộc hiếp dâm, đội bóng Paris phản ứng ra sao?
Mbappe tố cáo PSG đứng sau cáo buộc hiếp dâm, đội bóng Paris phản ứng ra sao?

Mbappe mới đây đã có động thái ám chỉ CLB cũ PSG là thế lực đứng đằng sau cáo buộc anh phạm tội hiếp dâm. Nhà vô địch Pháp ngay lập tức có động thái...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Minh Nhật ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/02/2026 22:53 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Gareth Bale Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN