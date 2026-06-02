Lưu bài viết thành công
Bạn có thể xem lại bài viết đã lưu ở trang Tin bài đã lưuĐồng ý
Sau khi bảo vệ thành công chức vô địch Champions League bằng chiến thắng trước Arsenal, PSG không chỉ khẳng định vị thế số một châu Âu mà còn đặt ra một câu hỏi lớn cho phần còn lại của thế giới bóng đá: liệu thành công của họ có thể được sao chép? Đội bóng thủ đô nước Pháp đang trở thành chuẩn mực mới của bóng đá hiện đại, nhưng đằng sau ánh hào quang ấy là những điều kiện đặc biệt mà không phải CLB nào cũng sở hữu.
Khi PSG giành hai chức vô địch Champions League liên tiếp theo cách đầy thuyết phục, giới chuyên môn buộc phải tự hỏi thành công ấy mang ý nghĩa gì đối với bóng đá hiện đại.
Đội bóng của HLV Luis Enrique phần nào là hiện thân cho những gì các CLB hàng đầu châu Âu đang hướng tới. Hệ thống 4-3-3 giàu tính cơ động, đề cao thể chất nhưng vẫn đảm bảo sự linh hoạt. Một trung phong có thể hoạt động trên khắp hàng công. Một tập thể vừa đủ sức tăng tốc dữ dội, vừa có thể giảm nhịp độ trận đấu để kiểm soát hoàn toàn thế trận.
Đó là kiểu bóng đá mà hầu hết các HLV đỉnh cao đều muốn xây dựng: giàu sáng tạo nhưng vẫn tuân thủ cấu trúc chiến thuật chặt chẽ. Các cầu thủ được trao quyền thể hiện bản thân, song chỉ trong những không gian và thời điểm phù hợp để tập thể luôn vận hành như một dàn hợp xướng thay vì những cá nhân biểu diễn riêng lẻ.
Ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt - như Arsenal, nhà vô địch Premier League mà PSG vừa đánh bại ở chung kết - phần lớn các đội bóng lớn của châu Âu đều đang đi theo hướng phát triển tương tự.
Tuy nhiên, PSG cũng là một trường hợp rất khác biệt.
Ngay từ đầu mùa giải, Luis Enrique đã tuyên bố đội bóng không có một giai đoạn tiền mùa giải đúng nghĩa vì phải tham dự FIFA Club World Cup. Thay vì dồn sức ngay từ đầu, PSG chấp nhận khởi động chậm, xoay tua đội hình mạnh mẽ và coi những tháng đầu tiên của mùa giải như một giai đoạn chuẩn bị kéo dài.
Điều đó từng khiến họ gặp nhiều khó khăn. Tháng 8 năm ngoái, PSG cần tới bàn thắng ở những phút bù giờ cuối cùng mới tránh được thất bại trước Tottenham ở Siêu cúp châu Âu. Đội bóng nước Pháp cũng phải trải qua vòng play-off Champions League mùa thứ hai liên tiếp để giành quyền vào vòng knock-out.
Dẫu vậy, môi trường thi đấu tại Ligue 1 mang lại cho PSG một lợi thế hiếm có. Với giải đấu chỉ gồm 18 đội và ngân sách vượt trội hoàn toàn so với phần còn lại, họ không cần phải duy trì cường độ tối đa mỗi cuối tuần như các CLB ở Premier League hay La Liga.
PSG có thể "đạp ga nửa chừng" trong phần lớn mùa giải, tiết kiệm năng lượng và đạt điểm rơi phong độ vào đúng giai đoạn quyết định. Đây là điều kiện mà gần như không CLB hàng đầu nào khác tại châu Âu được hưởng.
Dù sở hữu nhiều thuận lợi, PSG vẫn cần một kiến trúc sư đủ giỏi để tận dụng tối đa những điều kiện ấy. Và Luis Enrique chính là vị kiến trục sư đó.
Trong nhiều năm, người ta thường nhắc đến luận điểm rằng những đội bóng thi đấu tại Premier League hoặc La Liga sẽ được rèn giũa tốt hơn bởi môi trường cạnh tranh khắc nghiệt. Thế nhưng PSG đã chứng minh điều ngược lại khi liên tiếp chinh phục châu Âu.
Điều đặc biệt hơn nằm ở vị thế của Luis Enrique trong nội bộ CLB. Ông là mẫu HLV cực kỳ tự tin, gần như không quan tâm tới áp lực từ truyền thông, người hâm mộ hay thậm chí là ban lãnh đạo. Tầm ảnh hưởng của chiến lược gia người Tây Ban Nha lớn đến mức nhiều thời điểm còn vượt qua cả các ngôi sao trên sân.
Quyết định từ bỏ kỷ nguyên siêu sao với Lionel Messi, Neymar để chuyển sang một tập thể trẻ trung hơn từng gây nhiều tranh cãi. Và nó được cộng hưởng bằng quyết định dứt áo ra đi của Kylian Mbappe. Dĩ nhiên yếu tố tài chính cũng đóng vai trò quan trọng, nhưng lựa chọn ấy vô tình tạo ra môi trường lý tưởng cho Luis Enrique triển khai triết lý của mình.
Ông có trong tay những cầu thủ dễ thích nghi hơn, sẵn sàng phục vụ hệ thống hơn là xây dựng hình ảnh cá nhân. Và quan trọng nhất, ông được trao quyền lực gần như tuyệt đối.
Khó có thể hình dung những CLB như Bayern Munich, Liverpool và đặc biệt là Real Madrid sẽ đặt HLV vào vị trí trung tâm của dự án thể thao giống như PSG đang làm.
PSG không chỉ chiến thắng trên sân cỏ. Họ còn là một trong những câu chuyện thành công lớn nhất về mặt thương hiệu trong làng thể thao hiện đại.
Những bộ sưu tập thời trang mang logo PSG xuất hiện khắp nơi trên thế giới. Hình ảnh mang đậm chất Paris kết hợp với phong cách đô thị hiện đại tạo nên sức hút đặc biệt đối với người hâm mộ từ châu Phi, Trung Đông cho tới Nam Á.
Lối chơi đẹp mắt, giàu kỹ thuật cùng những khoảnh khắc dễ lan truyền trên mạng xã hội giúp PSG trở thành CLB hoàn hảo của thời đại TikTok.
Đáng chú ý, phần lớn người hâm mộ quốc tế không theo dõi trọn vẹn các trận đấu của PSG tại Ligue 1. Thứ họ thường tiếp cận là những đoạn highlight ngắn, những pha xử lý mãn nhãn và các khoảnh khắc bùng nổ. Điều đó vô tình làm nổi bật vẻ hào nhoáng, đồng thời che đi những điểm chưa hoàn hảo.
PSG đã biến mình thành một thương hiệu xa xỉ mang tính toàn cầu, và họ kiếm tiền từ điều đó cực kỳ hiệu quả.
Theo Football Benchmark, doanh thu trung bình mà PSG thu về từ mỗi ghế ngồi tại sân Parc des Princes có sức chứa 48.000 chỗ vượt mức 160 euro mỗi trận. Con số này cao hơn khoảng một lần rưỡi so với những gì Arsenal thu được tại Emirates.
Các hợp đồng tài trợ liên quan đến Qatar đóng góp rất lớn vào thành công thương mại ấy. Tuy nhiên, PSG vẫn đang cạnh tranh ngang ngửa với những gã khổng lồ của Premier League và La Liga dù không có lượng khán giả truyền hình hàng tuần tương đương, không sở hữu sân vận động trên 60.000 chỗ và cũng không có bề dày lịch sử hơn một thế kỷ.
Điều thú vị là dù mang tầm vóc toàn cầu, PSG vẫn duy trì được bản sắc địa phương mạnh mẽ.
Khẩu hiệu "Ici c'est Paris" (Đây là Paris) xuất hiện ở khắp mọi nơi trong mỗi trận đấu sân nhà. Tháp Eiffel được đặt ngay trong logo CLB. Đội bóng khai thác hình ảnh thành phố của mình mạnh mẽ hơn hầu hết các CLB khác trên thế giới.
Đối với các CĐV Paris, điều đó vẫn mang cảm giác chân thực và gần gũi.
Đây là bài toán rất khó đối với bóng đá hiện đại: làm thế nào để mở rộng thị trường toàn cầu nhưng vẫn giữ được sự gắn kết với cộng đồng người hâm mộ địa phương. PSG đang giải quyết bài toán ấy tốt hơn phần lớn các đối thủ.
Manchester United không thể đại diện cho toàn bộ Manchester. Barcelona không thể độc quyền hình ảnh thành phố Barcelona. Arsenal càng không thể nhận mình là biểu tượng duy nhất của London. PSG thì khác.
Hiện tại, đội bóng thủ đô nước Pháp chính là tiêu chuẩn vàng của bóng đá châu Âu cả trên sân cỏ lẫn ngoài thương mại. Có rất nhiều điều đáng học hỏi từ mô hình phát triển của họ.
Tuy nhiên, thành công ấy cũng được xây dựng trên những điều kiện đặc thù mà không phải CLB nào cũng sở hữu. PSG đã tìm ra con đường riêng trong một thế giới bóng đá đầy biến động và bất định.
Con đường đó giờ đây đã đưa họ lên đỉnh cao của môn thể thao phổ biến nhất hành tinh.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-01/06/2026 22:55 PM (GMT+7)