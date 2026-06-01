Vitinha: Từ cầu thủ bị nghi ngờ năng lực đến “ông vua chuyền bóng” châu Âu

Hành trình vươn tầm của Vitinha ở PSG

Chỉ vài năm trước, Vitinha vẫn bị xem là một tiền vệ có thể hình nhỏ bé, thiếu tốc độ và khó tạo ra ảnh hưởng trong các trận đấu lớn. Khi PSG còn sở hữu những siêu sao như Lionel Messi, không ít ý kiến cho rằng tiền vệ người Bồ Đào Nha chưa đáp ứng được kỳ vọng. Truyền thông châu Âu từng nhắc đến việc Messi không thực sự hài lòng với màn trình diễn của Vitinha trong giai đoạn đầu tại sân Công viên các Hoàng tử, thời điểm PSG vẫn loay hoay tìm kiếm bản sắc và sự cân bằng trong lối chơi.

Thế nhưng bóng đá luôn dành phần thưởng cho những người biết kiên trì. Dưới thời HLV Luis Enrique, Vitinha dần “lột xác”. Từ một cầu thủ chỉ được xem là mắt xích hỗ trợ, anh trở thành trung tâm trong hệ thống vận hành của PSG. Khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu, giữ bóng dưới áp lực, thoát pressing và tung ra những đường chuyền chính xác đã biến Vitinha thành bộ não nơi tuyến giữa của đội bóng thủ đô nước Pháp.

Sự trưởng thành của tiền vệ sinh năm 2000 gắn liền với giai đoạn thành công nhất lịch sử PSG. Sau nhiều năm theo đuổi giấc mơ châu Âu bằng những bản hợp đồng bom tấn, đội bóng nước Pháp cuối cùng đã tìm thấy công thức chiến thắng từ tập thể giàu tính tổ chức. Vitinha chính là “trái tim” trong cỗ máy đó.

Mùa giải 2024/25 chứng kiến PSG lần đầu tiên bước lên đỉnh châu Âu. Nhưng thay vì dừng lại ở một khoảnh khắc lịch sử, đội bóng thành Paris tiếp tục thống trị đấu trường danh giá nhất lục địa già ở mùa giải 2025/26. Hai chức vô địch UEFA Champions League liên tiếp không chỉ khẳng định vị thế mới của PSG mà còn đưa Vitinha vào nhóm những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất thế giới hiện nay.

Đỉnh cao của hành trình ấy xuất hiện ở trận chung kết Champions League 2025/26. Trong trận đấu quyết định của mùa giải, Vitinha hoàn thành tới 141 đường chuyền chính xác, qua đó san bằng kỷ lục mọi thời đại của huyền thoại Xavi Hernandez về số đường chuyền thành công trong một trận chung kết Champions League. Nhờ đó, anh đã vinh dự nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Màn trình diễn đó một lần nữa cho thấy khả năng kiểm soát thế trận đáng kinh ngạc của tiền vệ người Bồ Đào Nha, người được xem là hiện thân hiện đại của nghệ thuật cầm nhịp nơi tuyến giữa.

Không dừng lại ở một trận đấu, Vitinha còn tạo nên một mùa giải mang tính lịch sử. Ngôi sao 26 tuổi thiết lập kỷ lục mới với 1.320 đường chuyền chính xác trong một chiến dịch Champions League, vượt qua cột mốc 1.299 đường chuyền mà Xavi từng thiết lập ở mùa giải 2012/2013. Một số thống kê cập nhật sau đó thậm chí còn ghi nhận tổng số đường chuyền thành công của Vitinha tiếp tục tăng lên khi PSG tiến sâu và đăng quang tại giải đấu.

Những con số của Vitinha trong mùa giải 2025/2026 thực sự khiến giới chuyên môn phải kinh ngạc. Anh duy trì tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 93,44%, thuộc nhóm cao nhất châu Âu. Theo thống kê từ UEFA, tiền vệ người Bồ Đào Nha hoàn thành 1.456 trong tổng số 1.543 đường chuyền ở Champions League mùa này, đồng thời đóng góp 6 bàn thắng và 1 pha kiến tạo cho PSG sau 17 trận.

Đáng chú ý, Vitinha còn thiết lập kỷ lục cá nhân cấp CLB khi thực hiện thành công tới 148 trong tổng số 152 đường chuyền ở một trận đấu thuộc vòng tứ kết Champions League. Đây là minh chứng rõ nét cho khả năng kiểm soát bóng gần như hoàn hảo của tiền vệ 26 tuổi, người đang được xem là một trong những “nhạc trưởng” xuất sắc nhất thế giới bóng đá hiện đại.

Từ chỗ bị nghi ngờ năng lực, từng bị xem là không đủ tầm để dẫn dắt tuyến giữa của PSG, Vitinha giờ đây đã bước vào cuộc trò chuyện dành cho những tiền vệ hay nhất thế giới. Tuyển thủ Bồ Đào Nha không sở hữu tốc độ bùng nổ như những ngôi sao tấn công, cũng không ghi hàng chục bàn thắng mỗi mùa nhưng khả năng điều khiển trận đấu bằng những đường chuyền đã biến anh thành linh hồn trong lối chơi của PSG.

Khi san bằng kỷ lục của Xavi và góp công lớn giúp PSG giành 2 chức vô địch Champions League liên tiếp, Vitinha không chỉ chứng minh những người từng nghi ngờ mình đã sai. Anh còn khẳng định rằng bóng đá hiện đại vẫn luôn có chỗ cho những nghệ sĩ kiểm soát không gian, nhịp độ và trái bóng - những phẩm chất từng làm nên tên tuổi của Xavi, và giờ đang được tái hiện bởi một nhạc trưởng mới mang tên Vitinha.