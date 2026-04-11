Augsburg vs Hoffenheim 11/04/26 - Trực tiếp
2
2
Roma vs Pisa 11/04/26 - Trực tiếp
2
0
West Ham United vs Wolverhampton Wanderers 11/04/26 - Trực tiếp
1
0
Real Madrid vs Girona 11/04/26 - Trực tiếp
0
0
Sông Lam Nghệ An vs SHB Đà Nẵng
-
-
Hải Phòng vs Công An TP Hồ Chí Minh
-
-
Thép Xanh Nam Định vs Hoàng Anh Gia Lai
-
-
Arsenal vs AFC Bournemouth
-
-
Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen
-
-
RB Leipzig vs Borussia M'gladbach
-
-
Heidenheim vs Union Berlin
-
-
Brentford vs Everton
-
-
Burnley vs Brighton & Hove Albion
-
-
Milan vs Udinese
-
-
Liverpool vs Fulham
-
-
Barcelona vs Espanyol
-
-
St. Pauli vs Bayern Munich
-
-
Atalanta vs Juventus
-
-
Sevilla vs Atlético de Madrid
-
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
-
-
PVF-CAND vs Công An Hà Nội
-
-
Osasuna vs Real Betis
-
-
Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
-
Crystal Palace vs Newcastle United
-
-
Nottingham Forest vs Aston Villa
-
-
Sunderland vs Tottenham Hotspur
-
-
Parma vs Napoli
-
-
Toulouse vs Lille
-
-
Chelsea vs Manchester City
-
-
Stuttgart vs Hamburger SV
-
-
Como vs Inter Milan
-
-
Olympique Lyonnais vs Lorient
-
-
Athletic Club vs Villarreal
-
-
Fiorentina vs Lazio
-
-
Manchester United vs Leeds United
-
-
Atlético de Madrid vs Barcelona
-
-
Liverpool vs Paris Saint-Germain
-
-
Bayern Munich vs Real Madrid
-
-
Arsenal vs Sporting CP
-
-
Celta de Vigo vs Freiburg
-
-
Real Betis vs Sporting Braga
-
-
Nottingham Forest vs Porto
-
-
Aston Villa vs Bologna
-
-

Ngoại hạng Anh nóng rực 7 vòng cuối: Arsenal, MU & 7 câu hỏi lớn chưa lời giải

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United Bruno Fernandes

Trong bối cảnh Ngoại hạng Anh 2025/26 chỉ còn 7 vòng nữa là hạ màn, người hâm mộ đang hồi hộp chờ đợi đáp án cho 7 câu hỏi lớn liên quan tới các đội bóng, dàn sao hàng đầu.

   

Arsenal liệu có “về đích” thành công?

Cách đây không lâu, Arsenal còn đứng trước cơ hội giành “cú ăn 4”. Tuy nhiên, thất bại trước Man City ở chung kết League Cup và trận thua sốc đội bóng dưới Southampton tại tứ kết FA Cup khiến họ chỉ còn 2 mục tiêu khả dĩ.

3 mùa gần nhất đều hụt hơi trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, áp lực tâm lý đang là rào cản lớn với Arsenal. Mỗi cú sảy chân đều làm dấy lên nỗi lo “vết xe đổ” lặp lại.

Arsenal có thể bảo toàn lợi thế để hướng tới ngôi vương Ngoại hạng Anh?

Dù vậy, khoảng cách 9 điểm so với Man City (đội còn 1 trận chưa đấu) vẫn là lợi thế lớn. Lịch sử cho thấy chỉ có 1 lần đội bóng lội ngược dòng thành công khi bị dẫn 9 điểm ở giai đoạn này.

Theo siêu máy tính The Analyst, Arsenal có tới 97,3% cơ hội vô địch. Để đánh rơi danh hiệu lúc này sẽ cần một kịch bản “khó tin”.

3 suất Champions League còn lại thuộc về ai?

Mùa tới, 5 đội đứng đầu Ngoại hạng Anh sẽ giành vé dự Champions League mùa tới. Nếu Arsenal và Man City gần như chắc chắn giữ 2 vị trí đầu, 3 suất còn lại là cuộc cạnh tranh gay gắt giữa nhiều ứng viên.

MU đang có phong độ cao với chỉ 1 thất bại trong 14 trận gần nhất, tạm đứng thứ 3 và tạo khoảng cách an toàn. Ngược lại, Aston Villa sa sút khi chỉ thắng 4/13 trận gần đây. Liverpool hiện giữ vị trí thứ 5 nhưng lịch thi đấu khó khăn, còn Chelsea – dù giàu kinh nghiệm – lại thiếu ổn định. Đáng chú ý, có tới 7 đội nằm trong khoảng cách 7 điểm so với Liverpool, khiến cuộc đua top 5 trở nên cực kỳ khó đoán.

Cơ hội dự cúp châu Âu cho những “tân binh”?

Việc Ngoại hạng Anh có 5 suất Champions League đồng nghĩa đội xếp thứ 6 và 7 cũng được dự cúp châu Âu. Brentford đang đứng thứ 7 nhưng bị bám đuổi sát sao. Nếu giữ vững vị trí, họ có thể lần đầu tiên góp mặt tại đấu trường châu lục, tương tự Bournemouth.

Ngoài ra, Brighton, Crystal Palace hay Sunderland – những đội ít kinh nghiệm châu Âu – cũng khao khát trở lại sân chơi này. Trong khi đó, Everton, Fulham hay Newcastle tuy giàu truyền thống hơn nhưng không còn là “khách quen” những năm gần đây.

MU, Chelsea, Liverpool hay "ngựa ô" nào sẽ lấy vé Champions League mùa tới?

Tottenham có tránh được cú sốc xuống hạng?

Tottenham đang đối mặt nguy cơ xuống hạng – điều khó tin với một CLB từng dự Champions League thường xuyên và vào chung kết cách đây 7 năm.

Sự xuất hiện của tân HLV Roberto De Zerbi được kỳ vọng tạo ra cú hích mới. Tuy nhiên, đội bóng vẫn chưa thắng trận nào trong năm nay, và “hiệu ứng thay tướng” chưa xuất hiện.

Theo dự đoán của The Analyst, Tottenham có 26,2% nguy cơ xuống hạng. Muốn trụ lại, họ cần nhanh chóng tìm lại cảm giác chiến thắng.

Bruno Fernandes có phá kỷ lục kiến tạo?

Cho đến nay, kỷ lục 20 kiến tạo/mùa của Thierry Henry (2002-2003) vẫn chưa bị phá vỡ suốt hơn 2 thập kỷ. Bruno Fernandes đang tiến rất gần cột mốc này. Sau khởi đầu chậm chạp, ngôi sao thuộc biên chế MU có 13 kiến tạo trong 17 trận gần nhất, nâng tổng số lần "dọn cỗ" cho đồng đội lập công lên 16.

Với 7 vòng còn lại, tiền vệ người Bồ Đào Nha cần thêm 5 kiến tạo để lập kỷ lục mới – một mục tiêu hoàn toàn khả thi trong bối cảnh MU vẫn đang cạnh tranh top đầu.

Bruno Fernandes hướng tới kỷ lục kiến tạo 1 mùa (20 kiến tạo) do De Bruyne, Henry nắm giữ

Các đấu trường cúp có ảnh hưởng đến Ngoại hạng Anh?

Hiện có 8 đội bóng Ngoại hạng Anh vẫn chinh chiến ở các đấu trường khác. Điều này có thể ảnh hưởng đến mục tiêu tại giải quốc nội.

Arsenal ưu tiên vô địch Ngoại hạng Anh hơn Champions League, trong khi Man City có thể “hy sinh” FA Cup để tập trung bám đuổi ngôi đầu. Liverpool và Aston Villa vẫn còn mục tiêu tại châu Âu, còn Chelsea có thể cứu vãn mùa giải bằng FA Cup.

Ở nhóm dưới, Crystal Palace gần như an toàn nên có thể dồn sức cho Conference League, trong khi Nottingham Forest và Leeds phải cân bằng giữa cuộc đua trụ hạng và khát khao danh hiệu.

Wolves có thể tạo nên điều kỳ diệu?

Wolves tưởng chừng đã cầm chắc vé xuống hạng sau khi không thắng 19 trận đầu mùa. Tuy nhiên, họ đang có dấu hiệu hồi sinh. Hiện "Bầy sói" chỉ kém Burnley 3 điểm và thậm chí có 42,1% cơ hội thoát khỏi vị trí bét bảng, theo The Analyst.

Dù khả năng trụ hạng vẫn rất mong manh (chỉ xảy ra 7 lần trong 10.000 mô phỏng), nhưng với lịch thi đấu dễ nhất phần còn lại, Wolves vẫn có quyền hy vọng.

Theo Đỗ Anh

Nguồn:

-11/04/2026 00:22 AM (GMT+7)
