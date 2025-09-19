Arsenal có quá nhiều hảo thủ, nhưng có ai hay hơn Haaland của Man City?

🏃‍♂️ Hay quá... cũng khó chọn!

Đề tài chủ đạo của Arsenal mùa này là bề dày lực lượng. Hầu như mọi vấn đề khiến Arsenal liên tục về nhì trong 3 mùa bóng vừa qua đều đã được giải quyết, đến mức độ không thể “đẹp” hơn!

Đội bóng của HLV Mikel Arteta vẫn tỏ ra hùng mạnh và chiến thắng khi các hảo thủ William Saliba, Martin Odegaard, Bukayo Saka, Kai Havertz đồng loạt chấn thương. Trong tay Arteta bây giờ đã có trung phong đích thực Viktor Gyokeres. Trước đây, Arsenal thường ca thán, rằng không thể cạnh tranh với MU, Chelsea, Manchester City... (tùy thời điểm) về khả năng rải tiền trên thị trường chuyển nhượng.

Arsenal đang sở hữu rất nhiều cầu thủ giỏi

Bây giờ, đúng nửa đội hình phía trên (5/10 cầu thủ, không tính thủ môn) của Arsenal trong trận ra quân tại Champions League là các cầu thủ vừa mua trong mùa hè 2025, thêm một cầu thủ khác vào sân từ ghế dự bị. Lực lượng Arsenal mạnh và đều đến nỗi HLV Arteta nói rằng ông không có khái niệm “cầu thủ dự bị”, mà chỉ là ai đá trước, ai đá sau.

Tuyệt đỉnh của sự mới mẻ khiến giới hâm mộ ngất ngây: lần đầu tiên trong lịch sử, Arsenal có hai cầu thủ vào sân từ ghế dự bị và luân phiên chuyền bóng cho nhau ghi bàn trong một trận đấu tại Champions League (Gabriel Martinelli và Leandro Trossard, trong trận thắng 2-0 trên sân Athletic Bilbao vừa qua).

Vấn đề đặt ra: Martinelli và Trossard xuất sắc như vậy, sao phải ngồi ngoài? Vâng, Arteta đã bảo ông không xem ai là cầu thủ dự bị, chỉ luân phiên sử dụng. Tin hay không, còn tùy người nghe!

Martin Zubimendi nhiều lần tỏa sáng – chỗ này thì không còn gì lạ. Chỉ lạ ở chỗ: có lúc chính đồng đội tỏ ra ngạc nhiên về anh (là tiền vệ trụ, nhưng lại ghi 2 bàn trong trận thắng Nottingham Forest 3-0 cuối tuần qua, cứ như anh là tiền đạo).

Noni Madueke thì quá xuất sắc, khiến bình luận viên Paul Merson ngậm đắng nuốt cay (ông nói không hiểu Arsenal mua cầu thủ này làm gì). Eberechi Eze cũng vậy. Gyokeres thì đang dẫn đầu danh sách ghi bàn cho Arsenal. Nhưng cả bộ ba tiền đạo Eze, Gyokeres, Madueke đều bị thay trong trận gặp Bilbao (và người thay họ đem về chiến thắng).

Arteta sẽ chọn ai “đá trước” giữa những Eze, Gyokeres, Madueke, Trossard, Martinelli (chưa kể Bukayo Saka cũng có khả năng năng kịp bình phục để ra sân)? Không hề dễ!

Haaland vẫn đang duy trì phong độ đỉnh cao

🔥 Man City đang có Haaland “hay nhất xưa nay”

Câu chuyện bên phía Man City hoàn toàn ngược lại. Không cần vắt óc so sánh giữa khoảng nửa tá ngôi sao tấn công, việc của HLV Pep Guardiola chỉ là ghi tên Erling Haaland vào danh sách cầu thủ ra sân. Có chăng, ông chỉ nghiền ngẫm chiến thuật, và dù là chiến thuật nào thì chắc chắn cũng chỉ hướng đến mục đích tạo cơ hội cho Haaland ghi bàn.

Trong vòng 10 ngày, Haaland ghi đến 8 bàn ở 3 trận đấu quan trọng, cho đội tuyển Na Uy (đang có khả năng đứng trên Ý ở vòng loại World Cup) và Man City (đè bẹp MU 3-0 ở Premier League, thắng Napoli 2-0 ở Champions League). Guardiola bình luận: “Haaland mùa này đang có phong độ hay nhất từ trước đến nay, hay hơn cả lúc anh tỏa sáng giúp Man City giành cú ăn ba”.

Vấn đề không chỉ là việc ghi bàn xoành xoạch. Lối chơi của anh cũng đáng khâm phục. Thật khó hình dung: một mình trung phong Haaland có đến 6 tình huống giải vây trong khu cấm địa của đội mình, ở trận derby Manchester vừa qua.

Cầu thủ duy nhất trên sân hơn được Haaland trong thống kê này là trung vệ Ruben Dias (7 lần)! Từ bao giờ xuất hiện một Haaland tích cực tham gia phòng ngự như thế? Hoặc, bằng cách nào mà anh vẫn cứ là một trung phong siêu hạng, khi thường xuyên lùi về tận khu cấm địa của đội mình để phòng ngự như thế?

Các số liệu về bàn thắng, xG tức bàn thắng được chờ đợi, sút bóng (bình quân trên 90 phút thi đấu) của Haaland mùa này đều đang là cao nhất, tính từ khi anh xuất hiện ở Premier League! Thật khủng khiếp: anh đang có bình quân 1,52 “bàn thắng chờ đợi” trong mỗi 90 phút thi đấu ở mùa bóng này. Chưa ai từng đạt đến cột mốc 1,00 xG mỗi 90 phút, từ khi có thống kê này!

Trong khi các đội mạnh khác như Liverpool, Arsenal, Chelsea... nô nức tăng cường tiền đạo, như một biện pháp thời thượng về mặt chuyên môn, thì hóa ra tiền đạo xuất sắc nhất lúc này lại là gương mặt cũ Erling Haaland, với nhiều nét mới thú vị.

Sau 4 vòng đấu, Haaland dẫn đầu giải vua phá lưới Premier League với 5 bàn thắng. Ở 3 mùa trước, anh luôn ghi bàn... nhiều hơn (6 bàn trong mùa bóng 2022-2023, 6 bàn mùa bóng 2023-2024, 9 bàn mùa bóng 2024-2025).

Nhưng luôn có phạt đền trong những con số ấy. Cả 5 bàn thắng mùa này đều được ghi từ tình huống mở. Giới chuyên môn đang chờ xem thêm để kết luận: phải chăng Haaland vươn tới đẳng cấp “hay nhất từ trước đến nay” là nhờ một chi tiết mới trong cách chơi của Man City, rất phù hợp với anh? Đó là sự tăng cường những pha tấn công nhanh, để Haaland bứt tốc – như trong trận thắng MU vừa qua.

Cuộc đấu giữa Arsenal và Man City sẽ rất đáng chờ đợi

📜 Arsenal có dám “chơi lớn”?

Cứ hễ có dịp, người ta thường hay nói đi nói lại khái niệm “thầy trò”, để nhắc lại chuyện Arteta từng là trợ lý của Guardiola. Và tất nhiên, chỉ có “trò thắng thầy” là chuyện động trời, chứ ai lại ngạc nhiên khi thầy thắng trò. Arteta cứ thoải mái ở những cuộc đụng độ trước đây là vì vậy.

Tình thế bây giờ rất khác. Arteta đã thắng 2, hòa 2 trong 4 cuộc so tài với Guardiola ở 2 mùa bóng vừa qua tại Premier League. Ngay lúc này, Arsenal vừa mạnh hơn, vừa “đình đám” hơn Man City. Đội bóng của Arteta đã là ứng cử viên vô địch số 2 từ thời điểm khai mạc Premier League – chỉ đứng sau mỗi Liverpool. Câu hỏi đặt ra: Arteta có dám tự tin dùng một lối chơi thiên về tấn công, khi bản thân ông giờ đang chịu áp lực lớn, đang được chờ đợi phải thắng?

Arsenal là đội chủ nhà trong trận “Super Sunday” của Premier League vòng này. Quan trọng: Arteta có nhiều hơn Guardiola đến 2 ngày để chuẩn bị cho cuộc đại chiến, sau loạt trận giữa tuần ở Champions League. Và khi nhìn lại chiến thắng trên sân Bilbao trong loạt trận vừa qua ở Champions League, cũng có chi tiết quan trọng để Arteta phải nghiền ngẫm.

Đấy là thế trận gần như an toàn tuyệt đối cho Arsenal. Bilbao chỉ sút được 2 quả đúng hướng khung thành trong suốt trận đấu. Một mặt là do khác biệt về đẳng cấp (đội hình Bilbao không có bất cứ cầu thủ nào từng chơi bóng ở Champions League trước đó). Mặt khác, Arsenal vừa thủ quá tốt, vừa chủ trương thận trọng do phải làm khách ở trận ra quân.

Giải pháp và tần suất tấn công cho bộ ba tiền vệ Declan Rice, Martin Zubimendi, Mikel Merino là rất hạn chế. Zubimendi đá trụ trong khi Merino và Rice có lối chơi rất giống nhau trong vai trò tiền vệ “số 8”. Thống kê cho thấy: trong 9 lần Rice và Merino cùng đá chính thì Arsenal chỉ thắng 1 trận ở Premier League, trước đối thủ yếu Ipswich. Hơn ai hết, HLV Arteta dĩ nhiên nhớ rõ tình trạng này.

Nhưng, “điểm cộng” cho Rice và Merino là họ đều xuất sắc trong các tình huống tranh chấp tay đôi. Khi chủ trương an toàn, Arteta sẽ đưa cả Rice lẫn Merino vào đội hình chính. Cái giá phải trả sức tấn công giảm hẳn. Đâu phải bao giờ các cầu thủ dự bị cũng thành công. Arteta thành công trước Bilbao, nhưng đã thất bại trước Liverpool ở Premier League, khi chơi thiên về thủ và dùng Merino cùng Rice ở đội hình chính.