Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Arsenal bất bại 14 trận liên tiếp, uy thế "cửa trên" rõ rệt trước Man City ở chung kết League Cup

Sự kiện: Arsenal - Man City: Trận đại chiến hấp dẫn Arsenal League Cup

Arsenal đang đạt phong độ rất cao và hơn nữa, họ đang ngày một chắc ở cả khía cạnh lối chơi lẫn phong độ ngôi sao.

   

Arsenal đã vượt qua được cửa ải Bayer Leverkusen ở vòng 1/8 Champions League sau khi thắng thuyết phục 2-0 trên sân nhà. Như vậy là họ đã yên tâm đi tiếp ở đấu trường châu Âu, hơn 9 điểm so với Man City ở ngôi đầu bảng Premier League (dù Man City còn 1 trận chưa đá). Tất cả đều đang tạo nên sự chạy đà lý tưởng cho Arsenal trước trận chung kết League Cup (23h30, 22/3).

Arsenal đã bất bại 14 trận liên tiếp ở mọi đấu trường

Arsenal đã bất bại 14 trận liên tiếp ở mọi đấu trường

Mặc dù phong độ của Arsenal qua mỗi trận có lúc này lúc kia, nhưng điều không thể phủ nhận là họ rất khó bị đánh bại. “The Gunners” đang bất bại 14 trận liên tiếp ở mọi đấu trường và trong chuỗi trận đó họ đã giữ sạch lưới 7 trận và trận nào hàng công cũng “khai hỏa”.

Arsenal hay bị coi là một đội chỉ chăm chăm đá phạt góc ghi bàn, nhưng đó là vũ khí khai thông thế bế tắc tốt nhất của họ thì tội gì không dùng. Số bàn thắng từ bóng sống của Arsenal đang đứng thứ nhì Premier League chỉ sau Man City, nhưng Man City thua xa Arsenal về khả năng ghi bàn từ bóng chết (19 so với 7) nên ưu thế của “Pháo thủ” là rõ rệt.

Không chỉ bài miếng, Arsenal còn có nhiều nhân tố rất siêu việt trong tạo đột biến trận đấu. Họ thực tế không dễ đá khi đón tiếp Leverkusen trên sân nhà, Leverkusen bố trí đội hình rất chặt chẽ và thủ môn Blaswich chơi thực sự hay hơn bất cứ thủ môn nào Arsenal đối đầu mùa này. Nhưng 2 bàn thắng của Arsenal đều là những khoảnh khắc xuất thần của Eze và Rice, những cú đá trời giáng ít thủ môn nào cản nổi.

Công - thủ đều hay

Man City đang không có phong độ tốt, họ đã đi tiếp ở FA Cup nhưng thua cả 2 trận vòng 1/8 Champions League và xen giữa đó là bị West Ham cầm chân ở Premier League. Đội hình của Man City có một số nhân tố đạt phong độ tốt như Doku, Cherki, Semenyo và Khusanov, nhưng một số cầu thủ khác chơi không tốt mà trong đó lại có chính tiền đạo chủ lực Erling Haaland.

Man City đang lạc lối với 3 trận liên tiếp không thắng

Man City đang lạc lối với 3 trận liên tiếp không thắng

Đội bóng của Pep Guardiola tất nhiên vẫn có thế mạnh, trong đó khả năng đánh 2 biên của họ rất tốt và Cherki là một bậc thầy sáng tạo. Nhưng Arsenal là một đội hàng đầu châu Âu về khả năng hoạt động không bóng, ai cũng đều có khả năng tranh chấp tay đôi tốt và tranh bóng 2 quyết liệt, nên sẽ rất khó để Man City có thể đe dọa được khung thành của David Raya.

Trong khi đó, Arsenal không quá sáng tạo trong tấn công, đa số các tình huống của họ là đá theo bài nên khi không ăn bàn là chuyển sang chơi tấn công phạt góc. Nhưng thời gian gần đây Arsenal ngày càng thắng nhiều trận bởi khả năng tạo ra sự hỗn loạn trong vòng cấm đối phương, họ sẵn sàng sút bóng kể cả trong khu vực đông người, bố trí cầu thủ vào những vị trí có thể tận dụng tình huống đá bồi.

Hàng công Arsenal đang toàn có những nhân tố giàu tính đột biến và phối hợp ăn ý với nhau

Hàng công Arsenal đang toàn có những nhân tố giàu tính đột biến và phối hợp ăn ý với nhau

Và thực tế gần đây khả năng phối hợp giữa các cầu thủ Arsenal đã trở nên đáng gờm hơn trước. Viktor Gyokeres đã vào guồng ở CLB và khả năng phối hợp giữa anh với Leandro Trossard mang đến rất nhiều pha bóng nguy hiểm, bởi Trossard thường xuyên dịch vào khu vực hành lang trái rồi đập nhả. Nếu Bukayo Saka cũng phối hợp được với Gyokeres như vậy, thay vì chỉ “xi nhan rẽ trái” rồi cứa lòng, thì 2 cánh của Arsenal sẽ khó bị bắt bài.

Mọi sự chuẩn bị của Arsenal cho trận chung kết League Cup đều đang rất lý tưởng, trong khi Man City đã bị loại khỏi Cúp C1 và có rất nhiều nỗi lo bao trùm. Ăn 4 là một giấc mơ khá xa vời, nhưng trước mắt Arsenal đang có rất nhiều ưu thế để đoạt lấy chiếc cúp đầu tiên trong bộ tứ danh hiệu.

8

Arsenal - Man City 22.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Man City
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 22/03
Thể lệ
Arsenal giương cao lá cờ Ngoại hạng Anh ở Cúp C1, tham vọng ăn 4 không hề xa vời
Arsenal giương cao lá cờ Ngoại hạng Anh ở Cúp C1, tham vọng ăn 4 không hề xa vời

Phong độ hủy diệt, sự lì lợm đúng thời điểm và những cá nhân biết tỏa sáng – Arsenal đang cho thấy họ không chỉ là ứng viên, mà là thế lực thực sự tại...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/03/2026 05:15 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Arsenal - Man City: Trận đại chiến hấp dẫn Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN