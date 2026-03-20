Arsenal bất bại 14 trận liên tiếp, uy thế "cửa trên" rõ rệt trước Man City ở chung kết League Cup

Arsenal đã vượt qua được cửa ải Bayer Leverkusen ở vòng 1/8 Champions League sau khi thắng thuyết phục 2-0 trên sân nhà. Như vậy là họ đã yên tâm đi tiếp ở đấu trường châu Âu, hơn 9 điểm so với Man City ở ngôi đầu bảng Premier League (dù Man City còn 1 trận chưa đá). Tất cả đều đang tạo nên sự chạy đà lý tưởng cho Arsenal trước trận chung kết League Cup (23h30, 22/3).

Arsenal đã bất bại 14 trận liên tiếp ở mọi đấu trường

Mặc dù phong độ của Arsenal qua mỗi trận có lúc này lúc kia, nhưng điều không thể phủ nhận là họ rất khó bị đánh bại. “The Gunners” đang bất bại 14 trận liên tiếp ở mọi đấu trường và trong chuỗi trận đó họ đã giữ sạch lưới 7 trận và trận nào hàng công cũng “khai hỏa”.

Arsenal hay bị coi là một đội chỉ chăm chăm đá phạt góc ghi bàn, nhưng đó là vũ khí khai thông thế bế tắc tốt nhất của họ thì tội gì không dùng. Số bàn thắng từ bóng sống của Arsenal đang đứng thứ nhì Premier League chỉ sau Man City, nhưng Man City thua xa Arsenal về khả năng ghi bàn từ bóng chết (19 so với 7) nên ưu thế của “Pháo thủ” là rõ rệt.

Không chỉ bài miếng, Arsenal còn có nhiều nhân tố rất siêu việt trong tạo đột biến trận đấu. Họ thực tế không dễ đá khi đón tiếp Leverkusen trên sân nhà, Leverkusen bố trí đội hình rất chặt chẽ và thủ môn Blaswich chơi thực sự hay hơn bất cứ thủ môn nào Arsenal đối đầu mùa này. Nhưng 2 bàn thắng của Arsenal đều là những khoảnh khắc xuất thần của Eze và Rice, những cú đá trời giáng ít thủ môn nào cản nổi.

Công - thủ đều hay

Man City đang không có phong độ tốt, họ đã đi tiếp ở FA Cup nhưng thua cả 2 trận vòng 1/8 Champions League và xen giữa đó là bị West Ham cầm chân ở Premier League. Đội hình của Man City có một số nhân tố đạt phong độ tốt như Doku, Cherki, Semenyo và Khusanov, nhưng một số cầu thủ khác chơi không tốt mà trong đó lại có chính tiền đạo chủ lực Erling Haaland.

Man City đang lạc lối với 3 trận liên tiếp không thắng

Đội bóng của Pep Guardiola tất nhiên vẫn có thế mạnh, trong đó khả năng đánh 2 biên của họ rất tốt và Cherki là một bậc thầy sáng tạo. Nhưng Arsenal là một đội hàng đầu châu Âu về khả năng hoạt động không bóng, ai cũng đều có khả năng tranh chấp tay đôi tốt và tranh bóng 2 quyết liệt, nên sẽ rất khó để Man City có thể đe dọa được khung thành của David Raya.

Trong khi đó, Arsenal không quá sáng tạo trong tấn công, đa số các tình huống của họ là đá theo bài nên khi không ăn bàn là chuyển sang chơi tấn công phạt góc. Nhưng thời gian gần đây Arsenal ngày càng thắng nhiều trận bởi khả năng tạo ra sự hỗn loạn trong vòng cấm đối phương, họ sẵn sàng sút bóng kể cả trong khu vực đông người, bố trí cầu thủ vào những vị trí có thể tận dụng tình huống đá bồi.

Hàng công Arsenal đang toàn có những nhân tố giàu tính đột biến và phối hợp ăn ý với nhau

Và thực tế gần đây khả năng phối hợp giữa các cầu thủ Arsenal đã trở nên đáng gờm hơn trước. Viktor Gyokeres đã vào guồng ở CLB và khả năng phối hợp giữa anh với Leandro Trossard mang đến rất nhiều pha bóng nguy hiểm, bởi Trossard thường xuyên dịch vào khu vực hành lang trái rồi đập nhả. Nếu Bukayo Saka cũng phối hợp được với Gyokeres như vậy, thay vì chỉ “xi nhan rẽ trái” rồi cứa lòng, thì 2 cánh của Arsenal sẽ khó bị bắt bài.

Mọi sự chuẩn bị của Arsenal cho trận chung kết League Cup đều đang rất lý tưởng, trong khi Man City đã bị loại khỏi Cúp C1 và có rất nhiều nỗi lo bao trùm. Ăn 4 là một giấc mơ khá xa vời, nhưng trước mắt Arsenal đang có rất nhiều ưu thế để đoạt lấy chiếc cúp đầu tiên trong bộ tứ danh hiệu.