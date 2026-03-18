4 anh hào giành vé tứ kết Cúp C1: Nước Anh mất 2 đại diện, Arsenal trở thành lá cờ đầu
4 trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions League đã diễn ra theo những kịch bản khó ngờ. Đáng chú ý, 2/6 đại diện của giải Ngoại hạng Anh đã bị loại.
Arsenal cứu cho cả Ngoại hạng Anh
Tâm điểm đổ dồn về nước Anh với ba cặp đấu đáng chú ý. Arsenal, đội đang dẫn đầu Premier League, giành vé thuyết phục sau chiến thắng 2-0 trong cuộc tiếp đón Bayer Leverkusen.
Rice tỏa sáng giúp Arsenal đoạt vé
Cùng lúc đó tại Tây London, Chelsea nuôi hy vọng phục thù nhà đương kim vô địch Paris Saint Germain, nhưng lại nhận “gáo nước lạnh” khi thua 0-3 trên sân nhà, qua đó bị loại với tổng tỷ số 2-8.
Real Madrid loại Man City, Sporting tạo địa chấn
Ở một diễn biến khác, Sporting Lisbon tạo nên cú lội ngược dòng khó tin: sau khi thua 0-3 Bodo/Glimt ở lượt đi, đại diện Bồ Đào Nha thắng lại 5-0 để giành quyền đi tiếp.
Sporting Lisbon đi tiếp một cách ngoạn mục
Trong khi đó, Manchester City đối mặt nhiệm vụ bất khả khi cần lật ngược cách biệt ba bàn trước Real Madrid. Tuy nhiên, đội bóng Tây Ban Nha tiếp tục khẳng định bản lĩnh với chiến thắng 2-1 ngay tại Etihad, qua đó chính thức góp mặt ở tứ kết.
Loạt trận khép lại với hàng loạt cảm xúc: từ sự áp đảo, bất ngờ cho đến những cú ngược dòng đi vào lịch sử giải đấu.
Theo nhánh bốc thăm, Arsenal sẽ gặp Sporting Lisbon ở tứ kết, trong khi PSG và Real Madrid cần chờ thêm 24 giờ để biết đối thủ của mình ở vòng 8 đội mạnh nhất châu Âu.
18/03/2026 04:20 AM (GMT+7)