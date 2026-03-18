Arsenal đoạt vé tứ kết Cúp C1: HLV Arteta ca ngợi màn trình diễn “áp đảo toàn diện”

HLV Arteta ca ngợi học trò

Phát biểu với TNT Sports, HLV Mikel Arteta không giấu được sự hài lòng sau chiến thắng ấn tượng của Arsenal. Ông nhấn mạnh đội bóng đã nhập cuộc với sự áp đảo rõ rệt, kiểm soát hoàn toàn thế trận ngay từ những phút đầu tiên.

HLV Arteta hài lòng với chiến thắng của đội bóng

“Arsenal đã chơi một trận đấu tuyệt vời. Cách toàn đội bắt đầu trận với sự thống trị rõ ràng là điều rất đáng khen. Thủ môn của Leverkusen đã cứu thua nhiều lần trong hiệp một, giữ họ ở lại trận đấu. Nhưng nhìn chung, đây là màn trình diễn lớn của cả tập thể”, Arteta chia sẻ.

Dù đánh giá cao đối thủ Sporting Lisbon ở tứ kết, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn tỏ ra tự tin: “Họ là một đội bóng mạnh và sẽ rất khó chơi. Nhưng giờ là lúc để tận hưởng chiến thắng và chuẩn bị cho một trận chung kết tuyệt vời vào Chủ nhật (gặp Man City ở chung kết League Cup)”.

Declan Rice: “Arsenal có thể thắng mọi trận nếu giữ được động lực”

Tiền vệ người Anh khẳng định tinh thần và sự tự tin là chìa khóa giúp "Pháo thủ" tiến xa ở Champions League.

Sau trận đấu, tiền vệ Declan Rice cho biết Arsenal xứng đáng với chiến thắng, dù phải đối mặt với không ít khó khăn trong suốt hai lượt trận.

Declan Rice là người hùng của Arsenal ở trận này

“Ba năm liên tiếp vào tứ kết, đó là thành quả không hề dễ dàng. Đây là cặp đấu khó và họ đã gây ra rất nhiều vấn đề cho chúng tôi. Nhưng tối nay, Arsenal xứng đáng thắng và thậm chí có thể ghi thêm bàn”, Rice nói.

Anh cũng thừa nhận lịch thi đấu dày đặc khiến toàn đội kiệt sức, nhưng Arsenal vẫn biết cách vượt qua: “Tôi thực sự kiệt sức! Chúng tôi phải chinh chiến ở mọi đấu trường, nhưng cả đội đã thích nghi tốt nhất có thể. Bạn phải tự tìm năng lượng và cách để chiến thắng”.

Rice đặc biệt nhấn mạnh sự cải thiện về pressing so với lượt đi, đồng thời hướng tới trận đấu cuối tuần: “Chủ nhật là một trận chung kết và là cơ hội để giành danh hiệu. Arsenal có động lực và cảm giác rằng có thể thắng mọi trận.

Ở Champions League, không có trận nào dễ cả. Muốn đi tiếp, bạn phải đánh bại những đội bóng mạnh. Khi lịch thi đấu dày đặc, bạn không thể suy nghĩ quá nhiều. Động lực và sự tự tin là tất cả trong bóng đá”.