MU sẵn sàng “phá két” 120 triệu euro vì Raphinha

Ngôi sao người Brazil đang thi đấu thăng hoa dưới thời Hansi Flick và trở thành tâm điểm chú ý của châu Âu. Trước phong độ rực sáng ấy, Man Utd được cho là sẵn sàng chi đậm để đưa Raphinha trở lại Ngoại hạng Anh.

💥 Man Utd quyết chi đậm cho bom tấn Brazil

Tiền đạo người Brazil Raphinha đang khiến cả châu Âu sục sôi. Trong màu áo Barcelona, anh bùng nổ với phong độ chói sáng và trở thành trung tâm trong hệ thống tấn công của Hansi Flick. Màn trình diễn ấn tượng ấy đã khiến Man Utd không thể ngồi yên, sẵn sàng chi 120-150 triệu euro để đưa ngôi sao này trở lại Ngoại hạng Anh, theo tờ Fichajes.

Man Utd sẵn sàng chi đậm để đưa Raphinha trở lại Ngoại hạng Anh

Man Utd sẵn sàng chi đậm để đưa Raphinha trở lại Ngoại hạng Anh

Raphinha không chỉ là cầu thủ chạy cánh xuất sắc, mà còn là “linh hồn” trong lối chơi tấn công của Barcelona. Mùa giải 2024/25 chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục: 34 bàn thắng, 25 kiến tạo sau 57 trận - thành tích giúp Raphinha giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất La Liga.

Với phong độ ổn định, tốc độ, khả năng tạo đột biến và sự nhạy bén trong các pha tấn công, Raphinha trở thành biểu tượng mới của hàng công Barca. Hansi Flick không ngần ngại trao cho anh vai trò thủ lĩnh, xem anh là “trái tim” trong chiến thuật của mình.

🔥 Man Utd khát khao tái sinh, Raphinha là mảnh ghép hoàn hảo

Truyền thông Anh và Tây Ban Nha đều khẳng định, MU đã đặt lên bàn đàm phán mức giá khổng lồ cho ngôi sao người Brazil. Với một đội bóng đang chật vật trong việc tìm lại hào quang xưa, Raphinha được xem là “chìa khóa vàng” giúp "Quỷ đỏ" hồi sinh.

Old Trafford đang thiếu một cầu thủ đủ tầm để tạo ra sự khác biệt, và Raphinha hội tụ đầy đủ những yếu tố đó: kỹ thuật, tốc độ, bản lĩnh và khả năng bùng nổ trong các trận cầu lớn. Ban lãnh đạo Man Utd tin rằng, thương vụ này không chỉ là bổ sung nhân sự - mà còn là tuyên ngôn trở lại của một đế chế.

💰 Barca giữa bài toán tài chính và giữ chân ngôi sao số một

Tình hình tài chính khó khăn khiến Barcelona buộc phải cân nhắc mọi lời đề nghị hấp dẫn. Tuy nhiên, đội chủ sân Camp Nou vẫn khẳng định sẽ chỉ xem xét mức giá từ 120 triệu euro trở lên.

Raphinha ngôi sao sáng nhất dưới thời Hansi Flick

Raphinha ngôi sao sáng nhất dưới thời Hansi Flick

Điểm đáng chú ý là CLB đã gia hạn hợp đồng với Raphinha đến tháng 6/2028, giúp họ có lợi thế lớn trên bàn đàm phán. Một số lãnh đạo Barca cho rằng bán Raphinha lúc này là “tự bắn vào chân mình”, trong khi phe còn lại tin rằng thương vụ này có thể giúp cân bằng ngân sách và mở đường cho kế hoạch dài hạn.

Ở Old Trafford, lãnh đạo MU vẫn tranh luận liệu có nên dồn cả trăm triệu euro cho một ngôi sao duy nhất. Nhưng đa phần tin rằng nếu Raphinha đến, anh có thể thay đổi khí thế và tinh thần toàn đội.

Còn với Barcelona, nếu buộc phải để anh ra đi, đó sẽ là minh chứng rõ ràng cho việc ngay cả những ngôi sao sáng nhất cũng có thể trở thành “tài sản thanh lý” trong thời kỳ khó khăn.

⚡ Một thương vụ định hình tham vọng

Với MU, Raphinha không chỉ là cầu thủ - anh là biểu tượng cho sự trở lại của tham vọng. Với Barca, giữ được anh nghĩa là giữ được linh hồn tấn công, nhưng đánh đổi bằng rủi ro tài chính.

Dù kết cục ra sao, Raphinha vẫn sẽ là tâm điểm của kỳ chuyển nhượng sắp tới - nơi Premier League và La Liga chuẩn bị bước vào một cuộc đấu không chỉ bằng tiền, mà bằng cả danh dự và khát vọng trở lại đỉnh cao.

Bayern Munich choáng vì phí lót tay của Upamecano, MU & Liverpool chờ "xâu xé"
Bayern Munich choáng vì phí lót tay của Upamecano, MU & Liverpool chờ "xâu xé"

Tương lai của Dayot Upamecano đang khiến Bayern Munich phải đau đầu. Dù muốn giữ chân trung vệ người Pháp, “Hùm xám” vẫn gặp khó trong việc chốt hợp...

Bấm xem >>

Theo T.T ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/10/2025 14:41 PM (GMT+7)
