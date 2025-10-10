Vụ MU đổi chủ: Lộ diện đại gia muốn thâu tóm, nhà Glazer hét giá 5 tỷ bảng

Nhóm đầu tư UAE cân nhắc thâu tóm MU

Theo tờ Daily Mail (Anh), một tập đoàn đầu tư có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang cân nhắc gửi đề nghị mua lại MU từ gia đình Glazer, chủ sở hữu hiện tại của CLB. Mức giá mà phía Glazer mong muốn được cho là vượt quá 5 tỷ bảng. Đáng chú ý, nhóm đầu tư này đã tiếp cận một số cựu cầu thủ của MU để mời họ tham gia với vai trò đại sứ thương hiệu.

Al Sheikh đính chính rằng ông không phải là nhà đầu tư đang đàm phán mua lại MU

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có liên hệ trực tiếp nào với gia đình Glazer, và tình hình thực tế khác xa so với những gì Al Sheikh mô tả trong bài đăng gửi đến 7,2 triệu người theo dõi của ông hôm 9/10.

Trong bài viết đó, Al Sheikh khẳng định: “Tin tuyệt vời nhất tôi nghe hôm nay là Manchester United đang ở giai đoạn đàm phán nâng cao để hoàn tất việc bán cho một nhà đầu tư mới, hy vọng người này sẽ tốt hơn các chủ cũ”.

Do là chủ tịch Cơ quan Giải trí Tổng hợp (GEA), đơn vị đứng sau hàng loạt sự kiện thể thao lớn toàn cầu được tổ chức tại Saudi Arabia, nên phát biểu của Al Sheikh gây được chú ý đặc biệt. Ông cũng được cho là đang đàm phán với MU về khả năng “Quỷ đỏ” sang Saudi Arabia thi đấu tại Riyadh Season, lễ hội thể thao - giải trí lớn kéo dài từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau.

Tuy nhiên, tuyên bố của Al Sheikh khiến nội bộ MU hoàn toàn bất ngờ. Các nguồn tin từ Old Trafford cho biết họ “không biết thông tin này xuất phát từ đâu”.

Trên thực tế, kế hoạch của nhóm đầu tư UAE vẫn ở giai đoạn rất sơ khởi và chưa chắc sẽ phát triển thành đề nghị chính thức. Dù được xác nhận là có trụ sở tại UAE, nhưng những nhân vật chủ chốt không đến từ Saudi Arabia hay Qatar.

Đêm 10/10, Al Sheikh tiếp tục đăng tải thông điệp mới nhằm làm rõ: “Bài đăng hôm qua về khả năng bán Manchester United chỉ có ý nghĩa rằng CLB đang trong giai đoạn đàm phán nâng cao với một nhà đầu tư mới. Tôi không phải là nhà đầu tư đó, và họ cũng không đến từ đất nước tôi. Tôi chỉ là một người hâm mộ mong thương vụ này xảy ra, dù nó có thể sẽ không diễn ra”.

Nhà Glazer có quyền tự quyết

Hiện tỷ phú người Anh Sir Jim Ratcliffe, chủ tập đoàn Ineos và đang nắm 27,7% cổ phần MU, sau khi đánh bại nhóm nhà đầu tư Qatar của Sheikh Jassim Al Thani để hoàn tất thương vụ trị giá 1,3 tỷ bảng hồi tháng 2 năm ngoái.

Nhà Glazer có quyền tự quyết việc bán MU

Tờ Daily Mail tiết lộ rằng, theo thỏa thuận có hiệu lực từ tháng 8 năm nay, nhà Glazer được phép đàm phán với các nhà đầu tư mới mà không cần thông báo cho Ratcliffe và thậm chí buộc tỷ phú người Anh phải bán cổ phần nếu cần thiết.

Diễn biến này làm dấy lên những câu hỏi về mối quan hệ giữa Glazer và Ratcliffe, nhất là chỉ 24 giờ sau khi tỷ phú người Anh phủ nhận tin đồn cho rằng phía Glazer có thể yêu cầu ông sa thải HLV Ruben Amorim.

Trong bối cảnh không có suất dự cúp châu Âu mùa này và cần bổ sung nguồn thu, MU đang xem xét khả năng sang Saudi Arabia thi đấu giao hữu trong khuôn khổ Riyadh Season Cup. Nếu chấp thuận lời mời đối đầu các CLB như Al Nassr của người cũ Cristiano Ronaldo hoặc Al Hilal, “Quỷ đỏ” có thể thu về khoảng 10 triệu bảng, hoặc một nửa con số đó nếu chỉ gặp đội tuyển các ngôi sao Saudi Pro League.