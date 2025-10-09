Tỷ phú Ả Rập hé lộ MU sắp đổi chủ, làng bóng đá dậy sóng

🟥 Turki Al-Sheikh gây xôn xao với tuyên bố mới

Làng bóng đá thế giới đang xôn xao trước phát biểu mới nhất của Turki Al-Sheikh, người đứng đầu tập đoàn giải trí tổng hợp của Ả Rập Xê Út (GEA), khi ông bất ngờ hé lộ khả năng Man Utd sắp được bán cho một nhà đầu tư mới.

Turki Al-Sheikh – người khiến dư luận xôn xao với phát biểu về khả năng Man Utd đổi chủ

Trên nền tảng X (Twitter) vào đêm thứ Tư, Al-Sheikh người đang đàm phán với "Quỷ đỏ" về một trận giao hữu trong khuôn khổ Riyadh Season viết: “Tin tốt nhất tôi nghe hôm nay là Man Utd hiện đang ở giai đoạn cuối cùng để hoàn tất thương vụ bán cho một nhà đầu tư mới, tôi hy vọng người này sẽ tốt hơn những chủ sở hữu trước”.

Phát ngôn này ngay lập tức thu hút gần 1 triệu lượt xem chỉ trong vài giờ, làm dấy lên đồn đoán rằng nhà Glazer - chủ sở hữu lâu năm của MU có thể đang chuẩn bị bán đội bóng.

💰 Nhà Glazer bị nghi rao bán CLB lần nữa

Trước đó, gia đình Glazer từng từ chối đề nghị mua lại của tập đoàn Qatar do Sheikh Jassim Al-Thani đứng đầu, thay vào đó bán 27,7% cổ phần cho Sir Jim Ratcliffe với giá 1,25 tỷ bảng hồi năm ngoái.

Tuy nhiên, lời lẽ của Al-Sheikh khiến nhiều người tin rằng một thương vụ mới có thể đang được tiến hành, hoặc ít nhất là một động thái mỉa mai nhắm vào Ratcliffe và nhà Glazer, những người vẫn đang bị chỉ trích vì cách điều hành CLB.

Hiện chưa có xác nhận chính thức nào từ phía Man Utd, nhưng nguồn tin trong giới cho biết CLB có thể thu về hơn 10 triệu bảng nếu đạt thỏa thuận sang Ả Rập thi đấu trong mùa giải này - trùng hợp với thời điểm xuất hiện phát biểu của Al-Sheikh.

⚽ MU tính đường sang Ả Rập kiếm tiền giữa mùa

Do không có suất dự cúp châu Âu, Man Utd đang tìm cách lấp khoảng trống lịch thi đấu và bù đắp tài chính bằng các trận giao hữu giữa mùa.

Old Trafford có thể sắp đón làn gió mới khi tin đồn về thương vụ bán CLB cho nhà đầu tư mới ngày càng lan rộng

Một trong những lựa chọn là tham dự Riyadh Season Cup, giải đấu gồm ba đội: Al-Nassr của Cristiano Ronaldo, Al-Hilal, và Man Utd - tương tự mô hình từng có sự góp mặt của Inter Miami vào tháng 2.

Nếu tham dự, "Quỷ đỏ" được cho sẽ nhận khoảng 5 triệu bảng mỗi trận, nghĩa là ít nhất 10 triệu bảng cho hai trận đấu, chưa kể tiền thưởng nếu vô địch và doanh thu thương mại trong thời gian lưu trú. Đây là con số cao hơn rất nhiều so với 1 triệu bảng mà MU thu được hồi tháng 1/2008, khi Sir Alex Ferguson dẫn đội (có Ronaldo trong đội hình) sang Saudi đá giao hữu với Al-Hilal trong trận tri ân Sami Al-Jaber, kết thúc với tỷ số thua 2-3.

Ngoài ra, đội bóng cũng cân nhắc một trận giao hữu với đội Saudi All-Star, như PSG từng làm vào đầu năm 2023, trị giá khoảng 5 triệu bảng, hoặc tổ chức trại huấn luyện tại Riyadh và đá một trận duy nhất - có thể gặp Ronaldo và Al-Nassr với khoản thu tương tự.

Đáng chú ý, toàn bộ chi phí di chuyển, ăn ở và tập luyện tại Saudi dự kiến sẽ được phía chủ nhà đài thọ.

📉 "Quỷ đỏ" khủng hoảng lịch thi đấu và tài chính

Thất bại trước Tottenham trong chung kết Europa League tại Bilbao mùa trước khiến Man Utd mất 100 triệu bảng, do không thể dự Champions League, bao gồm khoản 10 triệu bảng phải hoàn trả cho Adidas trong hợp đồng tài trợ trị giá 900 triệu bảng.

CLB đã kiếm được 8 triệu bảng từ chuyến du đấu tại Kuala Lumpur và Hồng Kông hồi tháng 5, nhưng vẫn cần thêm nguồn thu để bù đắp khoảng trống ngân sách.