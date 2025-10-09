Tỷ phú Ratcliffe tuyên bố sốc: MU không sa thải Amorim trong 3 năm tới

👉Amorim được tỷ phú Ratcliffe tin tưởng

Trong cuộc phỏng vấn trên podcast “The Business” của Times Radio, tỷ phú Ratcliffe cho biết: "Amorim đang trải qua mùa giải không mấy suôn sẻ. Amorim cần chứng minh bản thân là HLV xuất sắc trong 3 năm tới. Đó là quan điểm của tôi".

Vị HLV người Bồ Đào Nha đã có khởi đầu khó khăn tại nửa đỏ thành Manchester kể từ khi chuyển đến từ Sporting Lisbon cách đây gần 1 năm. Hiện tại, MU đứng thứ 10 tại Ngoại hạng Anh, với thành tích thắng 3, hòa 1 và thua 3 trận.

Tỷ phú Ratcliffe rất kiên nhẫn với HLV Amorim

Kết quả đáng thất vọng nhất của MU ở mùa này là việc bị loại ở vòng hai League Cup. Đoàn quân HLV Amorim thua Grimsby Town, đội bóng đang chơi ở giải hạng 4 nước Anh.

🔥Tỷ phú Ratcliffe sẵn sàng từ chối yêu cầu sa thải Amorim

Tỷ phú Ratcliffe cho rằng MU và Amorim đang vướng phải những chỉ trích vô lý: "Báo chí ở Anh đôi khi khiến tôi khó hiểu. Họ mong đợi thành công ngay lập tức. Họ nghĩ đó là việc bật công tắc đèn. Bạn chỉ cần bật công tắc là mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo ngay ngày mai.

Bạn không thể điều hành 1 CLB như MU dựa trên những phản ứng vội vàng từ một nhà báo nào đó cứ lên tiếng chỉ trích hàng tuần".

Tỷ phú Ratcliffe dường như đang kiên định với quyết định dùng người của mình, nhấn mạnh rằng nếu nhà Glazer, vốn là cổ đông lớn nhất của câu lạc bộ, yêu cầu sa thải Amorim, ông sẽ từ chối. Tài phiệt người Anh khẳng định: “Điều đó sẽ không xảy ra”.

Gần đây, cựu danh thủ Jamie Carragher tuyên bố Amorim khó lòng giữ được ghế nóng cho đến hết Giáng sinh: "Tôi không thích nói rằng một HLV nên bị sa thải. Điều đó thực sự gây ra sự thiếu tôn trọng. Nhưng tôi nghĩ đã đến thời điểm mà vị trí của Ruben Amorim là không thể cứu vãn. Việc ông ấy bị sa thải chắc chắn sẽ xảy ra trước Giáng sinh".