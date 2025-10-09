Tỷ phú Ratcliffe tuyên bố sốc: MU không sa thải Amorim trong 3 năm tới

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Ba Lan vs New Zealand
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Anh vs Wales
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Nhật Bản vs Paraguay
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Hàn Quốc vs Brazil
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Argentina vs Venezuela
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Logo Venezuela - VEN Venezuela
-
Mỹ vs Ecuador
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
UAE vs Oman
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Oman - OMA Oman
-
Iraq vs Indonesia
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Puerto Rico vs Argentina
Logo Puerto Rico - PUR Puerto Rico
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Nhật Bản vs Brazil
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Hàn Quốc vs Paraguay
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Na Uy vs New Zealand
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Nga vs Bolivia
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Qatar vs UAE
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Saudi Arabia vs Iraq
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs Australia
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Mexico vs Ecuador
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Tỷ phú Ratcliffe tuyên bố sốc: MU không sa thải Amorim trong 3 năm tới

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United Ruben Amorim
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tỷ phú Jim Ratcliffe, người hiện đồng sở hữu MU đã lên tiếng ủng hộ HLV Ruben Amorim giữa những đồn đoán về tương lai của vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

   

👉Amorim được tỷ phú Ratcliffe tin tưởng

Trong cuộc phỏng vấn trên podcast “The Business” của Times Radio, tỷ phú Ratcliffe cho biết: "Amorim đang trải qua mùa giải không mấy suôn sẻ. Amorim cần chứng minh bản thân là HLV xuất sắc trong 3 năm tới. Đó là quan điểm của tôi".

Vị HLV người Bồ Đào Nha đã có khởi đầu khó khăn tại nửa đỏ thành Manchester kể từ khi chuyển đến từ Sporting Lisbon cách đây gần 1 năm. Hiện tại, MU đứng thứ 10 tại Ngoại hạng Anh, với thành tích thắng 3, hòa 1 và thua 3 trận. 

Tỷ phú&nbsp;Ratcliffe rất kiên nhẫn với HLV&nbsp;Amorim&nbsp;

Tỷ phú Ratcliffe rất kiên nhẫn với HLV Amorim 

Kết quả đáng thất vọng nhất của MU ở mùa này là việc bị loại ở vòng hai League Cup. Đoàn quân HLV Amorim thua Grimsby Town, đội bóng đang chơi ở giải hạng 4 nước Anh. 

🔥Tỷ phú Ratcliffe sẵn sàng từ chối yêu cầu sa thải Amorim

Tỷ phú Ratcliffe cho rằng MU và Amorim đang vướng phải những chỉ trích vô lý: "Báo chí ở Anh đôi khi khiến tôi khó hiểu. Họ mong đợi thành công ngay lập tức. Họ nghĩ đó là việc bật công tắc đèn. Bạn chỉ cần bật công tắc là mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo ngay ngày mai.

Bạn không thể điều hành 1 CLB như MU dựa trên những phản ứng vội vàng từ một nhà báo nào đó cứ lên tiếng chỉ trích hàng tuần".

Tỷ phú Ratcliffe dường như đang kiên định với quyết định dùng người của mình, nhấn mạnh rằng nếu nhà Glazer, vốn là cổ đông lớn nhất của câu lạc bộ, yêu cầu sa thải Amorim, ông sẽ từ chối. Tài phiệt người Anh khẳng định: “Điều đó sẽ không xảy ra”.

Gần đây, cựu danh thủ Jamie Carragher tuyên bố Amorim khó lòng giữ được ghế nóng cho đến hết Giáng sinh: "Tôi không thích nói rằng một HLV nên bị sa thải. Điều đó thực sự gây ra sự thiếu tôn trọng. Nhưng tôi nghĩ đã đến thời điểm mà vị trí của Ruben Amorim là không thể cứu vãn. Việc ông ấy bị sa thải chắc chắn sẽ xảy ra trước Giáng sinh".

8

Việt Nam - Nepal 09.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Việt Nam
Nepal
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 09/10
Thể lệ
Napoli xác định mua đứt Hojlund, MU lại khó xử (Clip tin nóng)
Napoli xác định mua đứt Hojlund, MU lại khó xử (Clip tin nóng)

(Clip tin nóng bóng đá 24h) Tiền đạo Rasmus Hojlund hiện khiến ban lãnh đạo Napoli phấn khích nên đội bóng thành Naples tính chốt mua đứt anh.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/10/2025 01:52 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN