MU quyết "lột xác’" hành lang cánh, nhắm thay Dalot và Shaw

Dấu hiệu khởi sắc nhưng chưa đủ

Dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick, MU đã nhanh chóng giải quyết một trong những vấn đề tồn đọng từ thời Ruben Amorim đưa Luke Shaw và Diogo Dalot trở lại vị trí sở trường.

Luke Shaw và Diogo Dalot đang được trở lại vị trí sở trường

Sự điều chỉnh này mang lại hiệu quả rõ rệt khi bộ đôi hậu vệ cánh đá chính cả 9 trận, góp phần giúp đội bóng giành 7 chiến thắng, 1 hòa và chỉ 1 thất bại. Hệ thống vận hành ổn định hơn, đặc biệt ở khâu phòng ngự biên nơi từng bị khai thác triệt để trước đó.

Tuy nhiên, những tiến bộ này vẫn chưa đủ để xoa dịu áp lực từ người hâm mộ. Shaw và Dalot tiếp tục là hai cái tên bị chỉ trích nhiều nhất bởi những hạn chế kéo dài nhiều mùa giải, khiến hành lang cánh của MU chưa thể đạt chuẩn của một đội bóng cạnh tranh danh hiệu.

Hạn chế cố hữu và tiếng nói từ người trong cuộc

Thực tế cho thấy cả hai hậu vệ cánh đều tồn tại những điểm yếu rõ rệt. Shaw, dù giàu kinh nghiệm và từng là trụ cột qua nhiều đời HLV, đã sa sút đáng kể ở khả năng hỗ trợ tấn công. Mùa này, anh chỉ đóng góp vỏn vẹn 1 bàn thắng, con số quá khiêm tốn với một hậu vệ cánh hiện đại.

Người hâm mộ MU muốn có sự lột xác ở vị trí hậu vệ cánh

Trong khi đó, Dalot có nền tảng thể lực tốt hơn nhưng lại thường xuyên mắc lỗi ở những tình huống quyết định. Những pha xử lý thiếu chính xác ở 1/3 cuối sân hay khoảnh khắc mất tập trung khiến anh trở thành “điểm nghẽn” trong nhiều trận đấu quan trọng.

Quan điểm từ người hâm mộ cũng ngày càng gay gắt. Bình luận trên Webby and O’Neill Show, Tony O’Neill nhấn mạnh: “Chúng ta chỉ nói về ưu tiên hàng tiền vệ, nhưng hãy làm rõ một điều về vị trí hậu vệ cánh. Cả hai vị trí đều quan trọng như nhau. Bạn có thể nâng cấp tuyến giữa, nhưng nếu hậu vệ cánh vẫn có vấn đề thì đội bóng sẽ tiếp tục bế tắc”.

Ông nói thêm: “Tôi thấy người hâm mộ MU đã nói suốt một thời gian dài rằng ‘Hãy đuổi Shaw đi, đuổi Dalot đi và đưa người mới vào’. Theo tôi, thời của họ đã qua và đã đến lúc phải thay đổi”.

Thị trường rộng mở, vấn đề nằm ở ưu tiên

Trong bối cảnh MU vẫn phải dồn lực cho tuyến giữa nhằm thay thế Casemiro và lấp khoảng trống của Christian Eriksen, việc nâng cấp hai cánh dễ bị xem nhẹ. Nhưng thực tế cho thấy đây là vị trí không thể tiếp tục bị bỏ quên.

Thị trường chuyển nhượng mang đến nhiều lựa chọn đáng chú ý. Những cái tên như Lewis Hall hay Tino Livramento đại diện cho mẫu hậu vệ cánh hiện đại giàu năng lượng, dù mức giá có thể lên tới 80 triệu bảng. Ngoài ra, các phương án thực dụng hơn như Pedro Porro, Ola Aina hay Hugo Bueno cũng đáng cân nhắc.

Ở châu Âu, những lựa chọn như Julian Ryerson hay các tài năng từ Bundesliga tiếp tục cho thấy tiềm năng lớn với mức phí hợp lý hơn. Điều đó đồng nghĩa MU không thiếu mục tiêu vấn đề chỉ nằm ở việc họ có thực sự coi đây là ưu tiên chiến lược hay không.

Sau hơn một thập kỷ chi tiêu thiếu định hướng cho vị trí hậu vệ cánh, đây có thể là mùa hè bản lề. Nếu muốn “lột xác” và trở lại đỉnh cao, MU buộc phải bắt đầu từ chính những hành lang đã bị bỏ mặc quá lâu.