SHB Đà Nẵng vs Công An Hà Nội
Newcastle United vs Sunderland
Barcelona vs Rayo Vallecano
Olympique Lyonnais vs Monaco
Aston Villa vs West Ham United
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Olympique Marseille vs Lille
Athletic Club vs Real Betis
Augsburg vs Stuttgart
Fiorentina vs Inter Milan
Real Madrid vs Atlético de Madrid
Việt Nam vs Bangladesh
Thổ Nhĩ Kỳ vs Romania
Italy vs Northern Ireland
Ukraine vs Thụy Điển
Đan Mạch vs Bắc Macedonia
Wales vs Bosnia-Herzegovina
Ba Lan vs Albania
Slovakia vs Kosovo
Cộng Hòa Séc vs Republic of Ireland
Brazil vs Pháp
Colombia vs Croatia
Iran vs Nigeria
Chile vs Cabo Verde
Trung Quốc vs Curaçao
Indonesia vs St. Kitts and Nevis
Nga vs Nicaragua
Saudi Arabia vs Egypt
Hà Lan vs Na Uy
Anh vs Uruguay
Thụy Sĩ vs Đức
Tây Ban Nha vs Serbia
Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
Scotland vs Nhật Bản
Mỹ vs Bỉ
Mexico vs Bồ Đào Nha
Colombia vs Pháp
New Zealand vs Chile
Đức vs Ghana
Iran vs Costa Rica
Cameroon vs Trung Quốc
Australia vs Curaçao
Na Uy vs Thụy Sĩ
Serbia vs Saudi Arabia
Morocco vs Paraguay
Scotland vs Côte d'Ivoire
Algeria vs Uruguay
Hà Lan vs Ecuador
Anh vs Nhật Bản
Áo vs Hàn Quốc
Mỹ vs Bồ Đào Nha
Brazil vs Croatia
Mexico vs Bỉ
Hải Phòng vs Hà Nội
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Manchester City vs Liverpool
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Chelsea vs Port Vale
Southampton vs Arsenal
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
West Ham United vs Leeds United
MU quyết "lột xác’" hành lang cánh, nhắm thay Dalot và Shaw

Sự kiện: Bóng đá Manchester United Premier League 2025-26

MU đứng trước yêu cầu cấp thiết phải nâng cấp hai hành lang cánh nếu muốn trở lại vị thế cạnh tranh danh hiệu. Dù có dấu hiệu khởi sắc, Luke Shaw và Diogo Dalot vẫn bị xem là điểm nghẽn lớn trong tham vọng “lột xác” của “Quỷ đỏ”.

   

Dấu hiệu khởi sắc nhưng chưa đủ

Dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick, MU đã nhanh chóng giải quyết một trong những vấn đề tồn đọng từ thời Ruben Amorim đưa Luke Shaw và Diogo Dalot trở lại vị trí sở trường.

Sự điều chỉnh này mang lại hiệu quả rõ rệt khi bộ đôi hậu vệ cánh đá chính cả 9 trận, góp phần giúp đội bóng giành 7 chiến thắng, 1 hòa và chỉ 1 thất bại. Hệ thống vận hành ổn định hơn, đặc biệt ở khâu phòng ngự biên nơi từng bị khai thác triệt để trước đó.

Tuy nhiên, những tiến bộ này vẫn chưa đủ để xoa dịu áp lực từ người hâm mộ. Shaw và Dalot tiếp tục là hai cái tên bị chỉ trích nhiều nhất bởi những hạn chế kéo dài nhiều mùa giải, khiến hành lang cánh của MU chưa thể đạt chuẩn của một đội bóng cạnh tranh danh hiệu.

Hạn chế cố hữu và tiếng nói từ người trong cuộc

Thực tế cho thấy cả hai hậu vệ cánh đều tồn tại những điểm yếu rõ rệt. Shaw, dù giàu kinh nghiệm và từng là trụ cột qua nhiều đời HLV, đã sa sút đáng kể ở khả năng hỗ trợ tấn công. Mùa này, anh chỉ đóng góp vỏn vẹn 1 bàn thắng, con số quá khiêm tốn với một hậu vệ cánh hiện đại.

Trong khi đó, Dalot có nền tảng thể lực tốt hơn nhưng lại thường xuyên mắc lỗi ở những tình huống quyết định. Những pha xử lý thiếu chính xác ở 1/3 cuối sân hay khoảnh khắc mất tập trung khiến anh trở thành “điểm nghẽn” trong nhiều trận đấu quan trọng.

Quan điểm từ người hâm mộ cũng ngày càng gay gắt. Bình luận trên Webby and O’Neill Show, Tony O’Neill nhấn mạnh: “Chúng ta chỉ nói về ưu tiên hàng tiền vệ, nhưng hãy làm rõ một điều về vị trí hậu vệ cánh. Cả hai vị trí đều quan trọng như nhau. Bạn có thể nâng cấp tuyến giữa, nhưng nếu hậu vệ cánh vẫn có vấn đề thì đội bóng sẽ tiếp tục bế tắc”.

Ông nói thêm: “Tôi thấy người hâm mộ MU đã nói suốt một thời gian dài rằng ‘Hãy đuổi Shaw đi, đuổi Dalot đi và đưa người mới vào’. Theo tôi, thời của họ đã qua và đã đến lúc phải thay đổi”.

Thị trường rộng mở, vấn đề nằm ở ưu tiên

Trong bối cảnh MU vẫn phải dồn lực cho tuyến giữa nhằm thay thế Casemiro và lấp khoảng trống của Christian Eriksen, việc nâng cấp hai cánh dễ bị xem nhẹ. Nhưng thực tế cho thấy đây là vị trí không thể tiếp tục bị bỏ quên.

Thị trường chuyển nhượng mang đến nhiều lựa chọn đáng chú ý. Những cái tên như Lewis Hall hay Tino Livramento đại diện cho mẫu hậu vệ cánh hiện đại giàu năng lượng, dù mức giá có thể lên tới 80 triệu bảng. Ngoài ra, các phương án thực dụng hơn như Pedro Porro, Ola Aina hay Hugo Bueno cũng đáng cân nhắc.

Ở châu Âu, những lựa chọn như Julian Ryerson hay các tài năng từ Bundesliga tiếp tục cho thấy tiềm năng lớn với mức phí hợp lý hơn. Điều đó đồng nghĩa MU không thiếu mục tiêu vấn đề chỉ nằm ở việc họ có thực sự coi đây là ưu tiên chiến lược hay không.

Sau hơn một thập kỷ chi tiêu thiếu định hướng cho vị trí hậu vệ cánh, đây có thể là mùa hè bản lề. Nếu muốn “lột xác” và trở lại đỉnh cao, MU buộc phải bắt đầu từ chính những hành lang đã bị bỏ mặc quá lâu.

