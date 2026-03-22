Kết quả bóng đá Aston Villa - West Ham: Dấu ấn Sancho, bám sát MU (Ngoại hạng Anh)

Aston Villa có khởi đầu khá thuận lợi trước West Ham. Ngay phút 15, đội chủ sân Villa Park đã có bàn mở tỷ số. McGinn nhận đường chuyền của Sancho, sau đó dứt điểm kỹ thuật 1 chạm vào góc xa khung thành West Ham.

Aston Villa ăn mừng bàn mở điểm

Tiếp đà hưng phấn, Aston Villa gia tăng sức ép. Hàng tá cơ hội được đoàn quân HLV Emery tạo ra, nhưng sự vô duyên khiến họ không thể nhân đôi cách biệt ngay trong 45 phút đầu tiên của trận đấu.

Bước sang hiệp hai, West Ham dồn đội hình lên tìm bàn gỡ hòa. Nhưng rốt cuộc "Búa tạ" lại dính đòn "hồi mã thương". Phut 68, Rogers sút xa đưa bóng đi không quá mạnh nhưng thủ môn của West Ham không thể bắt dính bóng. Bóng bật ra và Watkins lao tới đá bồi, nâng tỷ số lên thành 2-0 cho Aston Villa.

West Ham xuống tinh thần nghiêm trọng sau khi nhận bàn thua kể trên. Về cuối trận, Aston Villa nhường lại thế trận nhưng West Ham cũng chẳng thể tận dụng được để ghi bàn danh dự.

Chung cuộc, Aston Villa thắng 2-0 West Ham. Kết quả này giúp đội chủ sân Villa Park tích lũy được 54 điểm, rút ngắn khoảng cách với đội xếp thứ 3 là MU xuống chỉ còn 1 điểm.

Tỷ số chung cuộc: Aston Villa 2-0 West Ham (H1: 1-0)

Ghi bàn (kiến tạo):

Aston Villa: McGinn 15' (Sancho), Watkins 68'

Đội hình xuất phát:

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Torres, Digne, Onana, Barkley, McGinn, Rogers, Sancho, Watkins

West Ham: Hermansen, Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Potts, Soucek, Diouf, Bowen, Fernandes, Pablo, Castellanos

Chấm điểm cầu thủ (Theo Whoscored)

Aston Villa vs West Ham Điểm Martinez 7.0 Cash 6.9 Konsa 6.9 Torres 6.6 Digne 7.9 Onana 7.8 Barkley 7.2 McGinn 7.4 Rogers 7.1 Sancho 7.1 Watkins 7.1 Điểm 5.9Hermansen 5.9Wan-Bissaka 8.0Mavropanos 6.5Disasi 6.2Potts 6.0Soucek 6.6Diouf 6.4Bowen 6.1Fernandes 6.4Pablo 6.2Castellanos Thay người Abraham 6.0 Bailey 6.1 Luiz 6.5 Tielemans 6.6 Buendia 6.2 Thay người 5.8Wilson 6.5Traore 5.9Kante 6.0Magassa Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

Thống kê trận đấu (Theo ESPN)