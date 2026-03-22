Kết quả bóng đá Aston Villa - West Ham: Dấu ấn Sancho, bám sát MU (Ngoại hạng Anh)
(Vòng 31 Ngoại hạng Anh) Aston Villa có ngày thi đấu thành công trước West Ham để xây chắc vị trí trong top 4 Ngoại hạng Anh.
Aston Villa có khởi đầu khá thuận lợi trước West Ham. Ngay phút 15, đội chủ sân Villa Park đã có bàn mở tỷ số. McGinn nhận đường chuyền của Sancho, sau đó dứt điểm kỹ thuật 1 chạm vào góc xa khung thành West Ham.
Aston Villa ăn mừng bàn mở điểm
Tiếp đà hưng phấn, Aston Villa gia tăng sức ép. Hàng tá cơ hội được đoàn quân HLV Emery tạo ra, nhưng sự vô duyên khiến họ không thể nhân đôi cách biệt ngay trong 45 phút đầu tiên của trận đấu.
Bước sang hiệp hai, West Ham dồn đội hình lên tìm bàn gỡ hòa. Nhưng rốt cuộc "Búa tạ" lại dính đòn "hồi mã thương". Phut 68, Rogers sút xa đưa bóng đi không quá mạnh nhưng thủ môn của West Ham không thể bắt dính bóng. Bóng bật ra và Watkins lao tới đá bồi, nâng tỷ số lên thành 2-0 cho Aston Villa.
West Ham xuống tinh thần nghiêm trọng sau khi nhận bàn thua kể trên. Về cuối trận, Aston Villa nhường lại thế trận nhưng West Ham cũng chẳng thể tận dụng được để ghi bàn danh dự.
Chung cuộc, Aston Villa thắng 2-0 West Ham. Kết quả này giúp đội chủ sân Villa Park tích lũy được 54 điểm, rút ngắn khoảng cách với đội xếp thứ 3 là MU xuống chỉ còn 1 điểm.
Tỷ số chung cuộc: Aston Villa 2-0 West Ham (H1: 1-0)
Ghi bàn (kiến tạo):
Aston Villa: McGinn 15' (Sancho), Watkins 68'
Đội hình xuất phát:
Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Torres, Digne, Onana, Barkley, McGinn, Rogers, Sancho, Watkins
West Ham: Hermansen, Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Potts, Soucek, Diouf, Bowen, Fernandes, Pablo, Castellanos
Chấm điểm cầu thủ (Theo Whoscored)
Điểm
Martinez 7.0
Cash 6.9
Konsa 6.9
Torres 6.6
Digne 7.9
Onana 7.8
Barkley 7.2
McGinn 7.4
Rogers 7.1
Sancho 7.1
Watkins 7.1
Điểm
5.9Hermansen
5.9Wan-Bissaka
8.0Mavropanos
6.5Disasi
6.2Potts
6.0Soucek
6.6Diouf
6.4Bowen
6.1Fernandes
6.4Pablo
6.2Castellanos
Thay người
Abraham 6.0
Bailey 6.1
Luiz 6.5
Tielemans 6.6
Buendia 6.2
Thay người
5.8Wilson
6.5Traore
5.9Kante
6.0Magassa
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Thống kê trận đấu (Theo ESPN)
-22/03/2026 22:12 PM (GMT+7)