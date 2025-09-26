Trận đấu trị giá hơn 500 tỉ đồng tại V-League

Tâm điểm của vòng 5 V-League 2025/26 là cuộc đối đầu giữa đương kim vô địch Nam Định và đương kim vô địch Cúp quốc gia - Công an Hà Nội diễn ra lúc 18h ngày 28-9 trên sân Thiên Trường.

Đây không chỉ là cuộc đụng độ giữa hai dàn ngoại binh "khủng nhất" Việt Nam, mà còn là trận đấu đắt giá nhất V-League thời điểm hiện tại khi Nam Định sở hữu đội hình trị giá 10,64 triệu euro (330 tỉ đồng) còn Công an Hà Nội là 6,8 triệu euro (211 tỉ đồng).

"Siêu kinh điển" Nam Định vs Công an Hà Nội hút sự chú ý bởi dàn ngoại binh khủng mà hai đội đang sở hữu

Mùa này, cả Nam Định và Công an Hà Nội đều thi đấu Cúp C2 châu Á - giải đấu không giới hạn ngoại binh, và C1 Đông Nam Á - giải đấu cho phép mỗi đội đăng ký 7 ngoại binh.

Để đáp ứng lịch thi đấu dày đặc và tham vọng tiến sâu tại 4 đấu trường, Nam Định củng cố lực lượng với tổng cộng 14 cầu thủ gốc nước ngoài (12 ngoại binh, 2 Việt kiều), trong khi bên phía Công an Hà Nội là 9 (gồm 6 ngoại binh và 3 Việt kiều).

Cả hai đội đều đã sử dụng tối đa nguồn ngoại binh, cầu thủ gốc châu Á của mình tại hai đấu trường Cúp quốc tế.

Riêng với V-League, ban tổ chức giới hạn mỗi đội chỉ được đăng ký 4 ngoại binh và ra sân 3 người, song không bao gồm cầu thủ Việt kiều. Vì vậy trên thực tế, số cầu thủ gốc nước ngoài xuất hiện trên sân có thể chiếm tới 50%.

Không chỉ mà cuộc chiến ngoại binh đắt đỏ bậc nhất, trận Nam Định - Công an Hà Nội còn được ví như "siêu kinh điển" V-League thời điểm hiện tại giữa hai nhà vô địch quốc nội.

Cả Nam Định và Công an Hà Nội đều vừa trải qua trận thắng sát nút tại C1 Đông Nam Á. Dù có phần chật vật, song 3 điểm có được ở đấu trường quốc tế giúp hai đội thêm hứng phấn khi trở lại giải quốc nội.

Tất nhiên, cả hai đều sẽ hướng tới 3 điểm để củng cố thứ hạng và hướng tới chức vô địch chung cuộc V-League mùa này.

Nam Định (7 điểm/5 trận, tạm xếp hạng 7/14) có lợi thế sân nhà Thiên Trường, trong khi Công an Hà Nội đang bất bại (3 thắng, 1 hòa, tạm xếp nhì bảng) tại V-League.

Cũng ở lượt trận vòng 5 ngày 28-9, khán giả V-League sẽ dõi theo diễn biến trên sân Lạch Tray, khi chủ nhà Hải Phòng quyết tâm giải mã "hiện tượng" Ninh Bình - đội bóng tân binh đang toàn thắng từ đầu mùa.