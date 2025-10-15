7 sao nguy cơ vắng mặt trận Liverpool - MU, Amorim đón tin vui từ 2 trụ cột

🔥 MU lo sốt vó trước “siêu kinh điển” nước Anh

Trước thềm trận đại chiến, HLV Ruben Amorim nhận hai tin không mấy vui vẻ khi xuất hiện thêm những ca chấn thương tiềm ẩn trong đội hình. Dù vậy, "Quỷ đỏ" cũng có những tín hiệu tích cực khi Matheus Cunha, Diogo Dalot và Mason Mount đã lần lượt trở lại.

Mason Mount tái xuất và tỏa sáng

Mount thậm chí ghi bàn trong chiến thắng 2-0 trước Sunderland - trận đầu tiên anh đá chính kể từ tháng 8. Sau quãng nghỉ FIFA Days, Amorim đặt mục tiêu giành chiến thắng liên tiếp tại Premier League – điều mà ông vẫn chưa làm được kể từ khi tiếp quản ghế nóng.

💪 Tin vui từ Martinez, Mazraoui có thể tái xuất

Một trong những điểm sáng lớn nhất là khả năng Amorim có thể mang đến Merseyside đội hình gần như đầy đủ. Lisandro Martinez đã trở lại tập luyện sau chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) gặp phải hồi tháng Hai. Dù vậy, trung vệ người Argentina vẫn cần được đưa trở lại dần dần để tránh tái phát.

Noussair Mazraoui – người vắng mặt ở trận gần nhất – cũng có cơ hội góp mặt trong trận gặp Liverpool.

Bộ đôi Mazraoui và Lisandro Martinez có thể trở lại ở derby nước Anh

🚑 Liverpool đau đầu với loạt trụ cột dính chấn thương

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Arne Slot đang đau đầu khi nhiều ngôi sao của Liverpool gặp vấn đề thể lực. Trong đó, đáng chú ý nhất là trung vệ Ibrahima Konate – người buộc phải rời sân trong trận thua Chelsea vì chấn thương đùi. Liên đoàn bóng đá Pháp cũng xác nhận Konate đã trở lại CLB để điều trị.

Ở trận đó, Ryan Gravenberch được kéo xuống đá trung vệ thay thế. Đáng nói, Gravenberch cũng bị thay ra sớm trong hiệp một trận thắng Phần Lan của tuyển Hà Lan ở vòng loại World Cup 2026. Khả năng ra sân của tiền vệ này trước MU ngày Chủ nhật vẫn còn bỏ ngỏ.

Liverpool nguy cơ vắng hàng loạt trụ cột

🩹 Gravenberch lên tiếng về tình trạng sức khỏe

HLV Ronald Koeman cho biết: “Ryan có chút vấn đề nhỏ ở gân kheo. Chúng tôi không muốn mạo hiểm”.

Sau trận đấu, Gravenberch chia sẻ: “Chấn thương không nghiêm trọng, chủ yếu do thể lực. Mùa giải còn dài nên tôi chỉ rút ra sớm để phòng ngừa. Tôi vẫn cảm thấy ổn và được HLV tin tưởng”.

❌ Thêm những tổn thất nặng nề cho “The Reds”

Liverpool cũng xác nhận thủ thành Alisson Becker sẽ vắng mặt vài tuần vì chấn thương gân kheo. Bên cạnh đó, tân binh Giovanni Leoni dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng hồi tháng trước và sẽ nghỉ dài hạn.

Chưa dừng lại ở đó, tiền vệ Wataru Endo cũng khiến HLV Slot lo lắng khi anh bất ngờ bị gạch tên khỏi danh sách tuyển Nhật Bản do một chấn thương chưa được tiết lộ.

HLV Slot và Amorim sẽ có màn đấu trí đáng chú ý

Với hàng loạt ngôi sao chưa chắc kịp trở lại, cả Liverpool lẫn MU đều bước vào trận “derby nước Anh” trong tình trạng chắp vá. Đây sẽ là bài kiểm tra thực sự cho chiều sâu đội hình, và cả bản lĩnh của hai nhà cầm quân trẻ tuổi Arne Slot bên phía Liverpool cũng như Ruben Amorim của MU.