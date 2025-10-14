Sesko của MU là thương vụ chuyển nhượng tệ nhất mùa hè

💰 Kỷ lục chi tiêu và những thương vụ đình đám

Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025 chứng kiến Ngoại hạng Anh đã chi ra con số kỷ lục 3,11 tỷ bảng, phá kỷ lục 2,46 tỷ bảng của năm 2023. Nhiều bản hợp đồng lớn được thực hiện như Alexander Isak, Florian Wirtz và Hugo Ekitike gia nhập Liverpool, hay vụ Viktor Gyokeres đến Arsenal với mức phí 64 triệu bảng.

Những bản hợp đồng đắt giá kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025

Về phần mình, Man Utd cũng không kém cạnh khi chi 236 triệu bảng để tăng cường lực lượng cho HLV Ruben Amorim sau mùa giải thảm hại xếp thứ 15. Các tân binh như Matheus Cunha, Bryan Mbuemo và Senne Lammens đều đã cập bến Old Trafford.

⚽ Sesko bị “đánh giá thấp” dù khởi đầu ấn tượng

Đắt giá nhất trong số đó là Benjamin Sesko, tiền đạo người Slovenia đến từ RB Leipzig với tổng giá trị lên đến 73,6 triệu bảng (bao gồm phụ phí). Dù mới đây Sesko đã ghi bàn trong hai trận liên tiếp gặp Brentford và Sunderland, anh vẫn bị nhiều người đại diện xem là “bản hợp đồng tệ nhất mùa hè”.

Benjamin Sesko nhận được nhiều phiếu bình chọn nhất

Theo kết quả khảo sát, Benjamin Sesko nhận tới 6 phiếu bầu trong hạng mục “Thương vụ tệ nhất mùa hè”, qua đó trở thành cái tên gây nhiều tranh cãi nhất. Nhiều người đại diện cho rằng Man Utd đã chi tiêu quá vội vã và thiếu tính toán, khi bỏ ra mức phí khổng lồ cho một cầu thủ chưa chứng minh được đẳng cấp. Một số ý kiến còn nhận định đội chủ sân Old Trafford bị đặt dưới sức ép buộc phải hoàn tất thương vụ này.

Trong khi đó, thương vụ James Trafford từ Burnley sang Man City được bình chọn là “tệ thứ hai” với 3 phiếu, còn Yoane Wissa, Jadon Sancho và Facundo Buonanotte mỗi người nhận 1 phiếu.

🔥 Mark Goldbridge phản ứng gay gắt

Bình luận viên Mark Goldbridge - người dẫn chương trình The United Stand tỏ ra bức xúc trước đánh giá của các đại diện về Sesko: “Cậu ấy thậm chí chưa được đá nhiều ở Ngoại hạng Anh, rồi ghi hai bàn trong hai trận liền. Vậy mà bị gọi là thương vụ tệ nhất mùa hè? Thật phi lý”.

Goldbridge nhấn mạnh thêm: “Trên đời này làm gì có chuyện Benjamin Sesko là bản hợp đồng tệ nhất? Đây rõ ràng là thành kiến với MU. Họ đã kết luận trước khi nhìn thấy kết quả”.

🏆 Donnarumma và Grealish lọt top “hời” nhất

Ngược lại, giới đại diện đánh giá Gianluigi Donnarumma đến Man City là thương vụ tốt nhất mùa hè, trong khi Jack Grealish rời City để sang Everton theo dạng cho mượn xếp thứ hai với 4 phiếu.

Bên cạnh đó, vụ Christian Norgaard chuyển từ Brentford sang Arsenal được xem là bất ngờ nhất, cùng với thương vụ Donnarumma cập bến Etihad.