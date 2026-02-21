Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
5 sao cày khỏe nhất lịch sử NHA: Giggs đá đến 40 tuổi vẫn kém 2 cựu sao Man City

Sự kiện: Premier League 2025-26

Ryan Giggs gắn bó cả sự nghiệp với MU nhưng vẫn không phải người có số trận thi đấu ở Ngoại hạng Anh nhiều nhất.

   

Gareth Barry

Khi Gareth Barry vào sân từ ghế dự bị ở phút 49 cho Aston Villa trong trận gặp Sheffield Wednesday ngày 2/5/1998, ít ai ngờ rằng hơn 20 năm sau, anh vẫn còn thi đấu chuyên nghiệp. Barry đã thiết lập về số trận kỷ lục ra sân nhiều nhất Ngoại hạng Anh với 653 trận.

Barry hiếm khi vào sân từ ghế dự bị. Anh có tới 618 lần đá chính trong sự nghiệp tại Ngoại hạng Anh. Không ngạc nhiên khi Barry giữ kỷ lục số phút thi đấu nhiều nhất giải đấu số một xứ sở sương mù (54.439 phút). Không ngoa khi nói Barry là tiền vệ vững chãi và đáng tin cậy.

Barry có sự bền bỉ đáng nể

Barry có sự bền bỉ đáng nể

Bàn thắng cuối cùng của Barry ở Ngoại hạng Anh đến trước MU, đối thủ anh để thua nhiều nhất ở Ngoại hạng Anh (24 lần). Về sau, chấn thương phá hỏng mùa 2017/18 của Barry, khép lại bằng việc anh cùng West Brom xuống chơi ở giải hạng nhất Anh. 

James Milner

James Milner là cầu thủ duy nhất còn thi đấu tại Ngoại hạng Anh mà còn lọt vào top 5 cầu thủ có số lần ra sân nhiều nhất giải. Với 653 trận, anh xếp ngang Barry trong danh sách. Chưa hết, cựu sao Liverpool còn có tới 24 mùa chơi ở sân đấu số một xứ sương mù. 

Milner chưa giải nghệ

Milner chưa giải nghệ

Milner từng giành những vinh quang trong màu áo Man City và Liverpool. Còn hiện nay, anh cống hiến cho Brighton. Ở tuổi 40, cầu thủ này chủ yếu vào sân từ ghế dự bị. 

Ryan Giggs

Giggs đã dành phần lớn sự nghiệp của mình tại MU, trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm ở sân Old Trafford. Cựu sao người xứ Wales có 162 pha kiến tạo, con số lớn nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. 

Dù ghi 109 bàn trong sự nghiệp thi đấu ở Ngoại hạng Anh, Giggs chưa từng lập hat-trick trong 632 trận ra sân, dù có 11 lần lập cú đúp. Anh chỉ cần 5 trận để ghi bàn đầu tiên nhưng không thể chọc thủng lưới trong 20 trận cuối sự nghiệp.

Giggs đã giành mọi vinh quang trong màu áo MU

Giggs đã giành mọi vinh quang trong màu áo MU

Với 13 chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng MU, Giggs dễ dàng dẫn đầu về số trận thắng nhiều nhất lịch sử giải đấu (407).

Frank Lampard

Frank Lampard là người tiến gần nhất với kỷ lục thắng trận của Giggs (349 trận thắng). Trận đầu tiên đến từ lần ra mắt ngày 31/1/1996 khi anh vào sân thay người ở phút 80 trong trận West Ham đấu Coventry City.

Chấn thương gãy chân mùa 1996/97 làm chậm bước đột phá, nhưng Lampard trở lại mạnh mẽ ở mùa sau, ghi bàn ngay ngày mở màn chỉ một phút sau khi vào thay người ở trận gặp Barnsley.

Lampard dành phần lớn sự nghiệp ở Ngoại hạng Anh

Lampard dành phần lớn sự nghiệp ở Ngoại hạng Anh

609 trận là con số mà cựu sao Chelsea đạt được để xếp thứ 4 trong danh sách những người thi đấu nhiều nhất ở Ngoại hạng Anh.

David James

David James không phải thủ môn có số trận giữ sạch lưới nhiều nhất Ngoại hạng Anh. Nhưng đây lại là "người gác đền" ra sân nhiều nhất giải đấu với 572 trận. Trong khi đó, Petr Cech mới bảo toàn mành lưới nhiều hơn cả với con số 202 trận. 

Ít ai biết&nbsp;David James là thủ môn ra sân nhiều nhất ở Ngoại hạng Anh

Ít ai biết David James là thủ môn ra sân nhiều nhất ở Ngoại hạng Anh

Trong một thời gian nhất định, David James giữ kỷ lục ra sân nhiều nhất Ngoại hạng Ahh trước khi bị 4 cựu cầu thủ kể trên vượt qua.

Theo Phong Đức

Nguồn: [Link nguồn]

-21/02/2026 14:50 PM (GMT+7)
