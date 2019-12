TP.HCM đề xuất giá đất bằng 41% giá thị trường

Đất phi nông nghiệp sẽ tăng 65% Theo tờ trình, bảng giá các loại đất phi nông nghiệp giai đoạn 2015-2019 được xây dựng tương ứng 25% so với giá thị trường. “Như vậy, nếu xây dựng theo phương án trên thì tỉ lệ tăng tương đối của bảng giá đất phi nông nghiệp giai đoạn 2020-2024 sẽ tăng 65% so với giai đoạn trước” - Sở TN&MT nhận định. Ngoài ra, đối với nhóm đất nông nghiệp trong khu dân cư, trong địa giới hành chính phường được tính bằng 150% đất nông nghiệp của cùng loại đất. Đối với đất nông nghiệp khác được tính bằng giá của loại đất nông nghiệp liền kề. Trường hợp không có giá liền kề thì tính bằng giá đất của loại đất nông nghiệp trước khi chuyển sang loại đất nông nghiệp khác. Hai phương án giá Theo Sở TN&MT TP.HCM, do Chính phủ chưa ban hành nghị định mới thay thế Nghị định 104/2014 về khung giá đất nên hiện vẫn phải trình hai phương án: Một là ban hành giá đất theo dự thảo khung giá của Chính phủ; hai là kiến nghị cho TP được kéo dài việc áp dụng theo khung giá theo Nghị định 104/2014. Về phương án kéo dài thời gian áp dụng theo Nghị định 104 thì bảng giá đất sẽ giữ nguyên theo Quyết định 51/2014 về bảng giá các loại đất trên địa bàn TP và Quyết định 30/2017 của UBND TP bổ sung, điều chỉnh bảng giá đất cho đến lúc Chính phủ ban hành nghị định mới về khung giá đất. Một trong hai phương án đó là đề xuất giá đất bằng 41% so với giá thị trường và bằng khung giá trong dự thảo của Chính phủ.