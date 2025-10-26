Hành khách trả nhầm tiền taxi “dư ba số 0”, tài xế phản ứng khó tin

“Ba số 0” thừa suýt khiến hành khách mất gần 180 triệu đồng

Mới đây, anh Cai - một hành khách người Quảng Châu (Trung Quốc) khi đi taxi đã sơ suất trả nhầm tiền với giá trị cực lớn. Cụ thể, quãng đường ngồi taxi chỉ tốn 50 NDT (180.000đ), nhưng anh đã chuyển nhầm thêm “ba số 0” là 50.000 NDT (180,1 triệu đồng).

May mắn thay, tài xế tãi Shi Guo Qiang sau khi phát hiện số tiền chuyển khoản cao bất thường đã chủ động báo ngay cho cảnh sát. Phía cảnh sát đã hỗ trợ anh liên hệ với hành khách Cai và trả lại số tiền thừa 49.950 NDT (179,9 triệu đồng).

Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 8/10, khi tài xế Qiang đón một hành khách nam. Chiều hôm đó, khi đang kiểm lại số tiền khách trả trong ngày, anh bất ngờ khi phát hiện một khoản thanh toán cao bất thường trong tài khoản của mình.

Dựa theo thông tin ghi nhận trong tài khoản, số tiền được chuyển đến vào lúc 6:15 sáng hôm đó. Anh Qiang suy luận rằng số tiền này chắc chắn đến từ hành khách mà anh đã chở. Sau khi xác nhận tình hình, anh đã lập tức đến đồn cảnh sát gần đó. Với sự giúp đỡ của cảnh sát, anh đã nhanh chóng tìm thấy hành khách và hoàn trả tiền thừa cho khách qua hình thức chuyển khoản ngay tại chỗ.

Được biết, tài xế Qiang đã làm việc trong ngành taxi ở Quảng Châu trong 16 năm. Khi nhận được lời khen ngợi từ hành khách và cảnh sát, anh Qiang cho biết, trung thực là cốt lõi trong dịch vụ taxi của công ty anh. Anh tin rằng các tài xế khác cũng sẽ làm tương tự nếu gặp phải tình huống này.

Để bày tỏ lòng cảm ơn với anh Qiang, hành khách Cai đã đặc biệt thiết kế một lá cờ vinh danh để tặng anh với dòng chữ “Nhặt vàng không tham, tấm gương đạo đức”.