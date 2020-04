Thực hư thông tin bất động sản giảm giá, bán tháo

Thứ Tư, ngày 22/04/2020 17:49 PM (GMT+7)

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng các chuyên gia cho rằng, hiện vẫn không nhìn thấy xu hướng bán tống, báo tháo, ngược lại bất động sản vẫn sẽ giữ giá và có thể tăng nhẹ, còn giao dịch sẽ phục hồi dần dần.

Chung cư bình dân, đất nền ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Trong buổi công bố báo cáo trực tuyến sáng nay 22/4, batdongsan.com.vn cho biết, theo thống kê từ dữ liệu của đơn vị, mức độ quan tâm đến thị trường bất động sản (BĐS) 3 tháng đầu năm 2020 giảm 23% so với cùng kỳ 2019 và giảm 18% so với quý 4/2019.

Theo đánh giá, đây được ghi nhận là mức quan tâm BĐS thấp nhất trong 3 năm trở lại đây, trong đó thị trường BĐS miền Trung giảm đến 46% so với cùng kỳ 2019. Đối với BĐS bán, đất nền dự án đang bị ảnh hưởng nhiều nhất với mức độ quan tâm giảm 30% so với quý 4/2019; với BĐS cho thuê, nhà mặt phố sụt giảm mức quan tâm 35% so với quý 4/2019.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho hay, số lượng dự án BĐS mở bán mới cũng tương đối ít trong quý đầu năm khi toàn thị trường có 4 dự án được mở bán tại miền Bắc, 1 dự án được mở bán tại miền Trung và 12 dự án mở bán tại miền Nam.

Theo một khảo sát của đơn vị này được thực hiện cuối tháng 3/2020 với sự tham gia của 1.100 môi giới, có đến 97% trong số đó cho biết số lượng giao dịch giảm mạnh trong thời gian này, 75% ghi nhận nguồn hàng khan hiếm, tuy nhiên, 64% trong số người được khảo sát tin tưởng thị trường sẽ phục hồi vào cuối năm 2020.

Trong các loại hình BĐS, chung cư giá bình dân được xem là loại hình ít chịu ảnh hưởng nhất bởi dịch bệnh khi dữ liệu ghi nhận các chỉ số đối với loại hình này giảm ít nhất, với mức độ quan tâm giảm 6% so với quý 4/2019, trong khi phân khúc trung cấp giảm 15% và cao cấp giảm 20%.

Số liệu này càng được thể hiện rõ nét hơn khi phân tích tại hai thị trường lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Tại Hà Nội, trong khi mức độ quan tâm đối với phân khúc trung cấp và cao cấp giảm 6%-10%, chỉ số này đối với phân khúc bình dân vẫn tăng 6%. Còn tại TP.HCM, xu hướng giảm chung được ghi nhận ở cả ba phân khúc. Tuy nhiên, nếu mức độ quan tâm đối với phân khúc trung cấp và cao cấp giảm 21%-25%, thì chỉ số này chỉ ghi nhận giảm 13% ở phân khúc bình dân.

Đất nền cũng là loại hình chịu ít tác động khi mức độ quan tâm của toàn thị trường đối với loại hình này giảm 14% so với quý trước. Trong đó, miền Bắc là khu vực ít bị ảnh hưởng nhất với mức độ quan tâm giảm 13%, bằng khoảng một nửa so với miền Trung, giảm 22% và miền Nam, giảm 21%.

Ông Quốc Anh cho hay, quan sát trong các đợt khủng hoảng trước đây và hiện nay, sản phẩm đất nền, chung cư hướng tới nhu cầu thực để ở và đầu tư trong dài hạn với chất lượng tốt, vị trí đẹp, giá hợp lý luôn duy trì được nhu cầu và vẫn có giao dịch.

Bất động sản không giảm giá, bán tháo?

Mặc dù chịu ảnh hưởng do tác động của dịch bệnh, nhưng nhu cầu đầu tư và nhu cầu sở hữu nhà ở luôn rất lớn tại thị trường Việt Nam. Theo phân tích và nhận định của một số chuyên gia, nếu như dịch bệnh được kiểm soát trong quý 2 này thì thị trường BĐS có thể phục hồi trở lại vào quý 4 năm nay. Đặc biệt, nếu dự án có giá bán hợp lý thì vẫn sẽ được người có nhu cầu mua nhà đón nhận.

Chia sẻ quan điểm của mình, PGS.TS Nguyễn Đức Thành - Chuyên gia kinh tế cho rằng, khi dịch bệnh qua đi thì thị trường BĐS sẽ phục hồi tương đối nhanh so với các thị trường khác. Dịch bệnh chỉ làm ngừng giao dịch, gây khó khăn tạm thời cho những giao dịch, dịch vụ trực tiếp, còn cấu trúc của nền kinh tế, nhu cầu của con người vẫn giữ nguyên; chưa kể nó bị nén lại trong giai đoạn không có sự giao tiếp xã hội vào giao dịch xã hội này thì sẽ phải bù lại ở giai đoạn sau đó.

Một số nhà đầu tư, người mua nhà có xu hướng đợi bất động sản giảm giá, bán tháo, cắt lỗ do khó khăn để mua, vậy thực tế có diễn ra tình trạng này không?

Ông Nguyễn Quốc Anh cho biết, theo nghiên cứu ở một số thị trường tương đồng với Việt Nam, trong giai đoạn dịch bệnh hay khủng hoảng thì lượng giao dịch giảm nhưng sẽ phục hồi rất nhanh và ổn định sau 2-3 quý sau và giá bất động sản thường có xu hướng giữ giá và sẽ tăng giá.

“Xu hướng bắt nguồn từ việc giá bất động sản đã tăng khá lớn từ các giai đoạn trước nên chi phí đầu tư vào của chủ đầu tư và người mua khá cao nên họ sẽ không giảm giá giai đoạn này. Chúng tôi cũng không nhìn thấy xu hướng bán tống, báo tháo mà sẽ giữ giá và có thể tăng nhẹ, còn giao dịch sẽ phục hồi dần dần”, ông Quốc Anh nhận định.

