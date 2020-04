Chủ các nhà hàng, cơ sở kinh doanh mong sớm được mở cửa trở lại

Thứ Tư, ngày 22/04/2020 11:32 AM (GMT+7)

Sau gần một tuần cả nước không xuất hiện ca nhiễm Covid-19 mới, các chủ nhà hàng, cơ sở kinh doanh không thiết yếu ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đang hy vọng có thể được mở cửa kinh doanh, buôn bán trở lại.

Hôm nay (22/4), Thủ tướng Chính phủ sẽ đưa ra quyết định có tiếp tục thực hiện cách ly xã hội với Hà Nội và TP.HCM cùng các tỉnh thành có nguy cơ cao hay không. Trước khi Chính phủ đưa ra quyết định chính thức, cả nước đã trải qua gần một tuần không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới nào. Vì thế người dân và giới kinh doanh hy vọng giải pháp nới lỏng giãn cách xã hội sẽ được thực hiện để các hoạt động cộng đồng và kinh tế xã hội trở lại bình thường.

Chị Phương Nhung hy vọng salon tóc của mình sẽ sớm được mở cửa đón khách trở lại

Anh Nam (chủ một cửa hàng điện lạnh tại Thanh Xuân – Hà Nội) cho biết thời gian thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đã mang lại những hiệu quả lớn trong việc phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, việc dừng mọi hoạt động kinh doanh không cần thiết trong thời gian qua khiến những cửa hàng kinh doanh như gia đình anh gặp nhiều khó khăn bởi vẫn phải chi ra những khoản tiền lớn cho thuê mặt bằng, hàng tồn kho và vốn vay ngân hàng.

Trước việc cả nước đã trải qua gần 1 tuần không có thêm ca nhiễm Covid-19 mới, anh hy vọng thời gian cách ly xã hội với Hà Nội và các tỉnh thành trong nhóm có nguy cơ cao có thể được dỡ bỏ sau ngày 22/4. Thay vào đó là các giải pháp nới lỏng giãn cách xã hội để hoạt động cộng đồng, kinh tế xã hội trở lại bình thường.

Mong muốn được mở cửa hàng kinh doanh trở lại cũng là tâm sự của anh Chính – chủ một quán cà phê tại Long Biên – Hà Nội. Anh cho biết cửa hàng của mình đã có kế hoạch mở cửa trở lại sau ngày 15/4 vừa qua. Tuy nhiên, việc Hà Nội được xếp vào nhóm các tỉnh thành có nguy cơ cao về dịch Covid-19, nên cửa hàng của anh phải tiếp tục đóng cửa từ đó đến nay.

Anh chia sẻ, do khách uống cà phê chủ yếu đến quán để thưởng thức vì có không gian thoải mái, thuận tiện trong việc gặp gỡ bạn bè, khách hàng là chính nên việc bán hàng mang về là không hiệu quả. Trong thời gian tạm thời đóng cửa để cùng cả nước chung tay phòng chống dịch Covid-19, nhiều lần anh nhận được điện thoại hỏi thăm của các khách hàng thân thiết về việc bao giờ có thể mở cửa trở lại nên cũng rất sốt ruột. Anh chia sẻ với những cửa hàng kinh doanh cà phê quy mô hộ gia đình như mình, nếu nhận được thông báo cho phép mở cửa trở lại, chỉ cần quãng thời gian khoảng 2 tiếng chuẩn bị là có thể đón khách.

Chị Nhung (chủ salon tóc trên đường Tôn Đức Thắng – Đống Đa – Hà Nội) cho biết ảnh hưởng của dịch Covid-19 không chỉ khiến mình bị thiệt hại về kinh tế do hoạt động kinh doanh phải đóng cửa mà còn khiến 10 nhân viên của salon đang rơi vào tình trạng thất nghiệp. Chị chia sẻ, dịch bệnh đã khiến nhiều kế hoạch kinh doanh của mình bị đổ vỡ, do không có nguồn thu nên chỉ có thể hỗ trợ một phần thu nhập cho các nhân viên trong thời gian đóng cửa tiệm. Tuy nhiên, do phần lớn các nhân viên đều đã có gia đình nên việc rơi vào hoàn cảnh thất nghiệp thời gian này khiến kinh tế nhiều người gặp khó khăn.

Chị cũng hy vọng với những tín hiệu tích cực từ nỗ lực phòng chống dịch Covid-19 thời gian qua thì lệnh cách ly xã hội với thủ đô Hà Nội sẽ được dỡ bỏ sau ngày 22/4. Nếu ngành nghề kinh doanh của chị được phép hoạt động trở lại, cửa hàng sẽ chỉ mất khoảng nửa ngày để thực hiện các công đoạn chuẩn bị đón khách và các nhân viên của salon cũng sẽ sớm có nguồn thu nhập ổn định trở lại.

Tương tự, chủ hệ thống các chuỗi nhà hàng và cà phê như Otoke chicken, Shelter Coffee and Tea ở TP HCM cũng đều hy vọng thời gian cách ly xã hội ở đây cũng sẽ được dỡ bỏ sau ngày 22/4. Đại diện các chuỗi cho biết việc được phép bán hàng trực tiếp dù có giới hạn số lượng khách cùng một thời điểm cũng sẽ giúp cải thiện về doanh thu, giúp doanh nghiệp có thể từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch bệnh.

Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/chu-cac-nha-hang-co-so-kinh-doanh-mong-som-duoc-mo-cua-tro-la...Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/chu-cac-nha-hang-co-so-kinh-doanh-mong-som-duoc-mo-cua-tro-lai-1081468.html