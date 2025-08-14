Loạt mẫu ô tô giảm giá cả trăm triệu đồng

Để cạnh tranh thị phần suốt từ đầu năm đến nay, các hãng, đại lý liên tục tung ra những chương trình ưu đãi, giảm giá lớn cho các khách hàng mua xe ô tô mới để giành thị phần.

Cuộc đua khuyến mãi, giảm giá của các hãng xe xăng và xe điện giúp người tiêu dùng có thể tiết kiệm từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng và nhu cầu mua xe mới của người dân tiếp tục tăng mạnh.

Theo đó, hãng xe điện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục dẫn đầu về doanh số bán hàng trong tháng 7 vừa qua khi ghi nhận 11.479 xe điện được bàn giao tới tay khách hàng.

VinFast tiếp tục đứng đầu về doanh số bán hàng trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm tại Việt Nam

Trong đó, có 3.140 xe VF 3 đã được giao trong tháng 7 năm 2025, trở thành mẫu xe bán chạy nhất của VinFast trong tháng. VF 5 theo sát phía sau với 2.552 xe được giao.

Herio Green xếp thứ ba với 2.128 xe được giao, tiếp theo là VF 6 với 1.902 xe được giao, VF 7 với 795 xe được giao và VF 8 với 319 xe được giao.

Thống kê cho thấy trong 7 tháng đầu năm, hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã bàn giao 79.048 xe điện cho các khách hàng trong nước. Kết quả này giúp VinFast duy trì vững chắc vị thế hãng xe số 1 thị trường trong 10 tháng liên tiếp, đồng thời cho thấy xu hướng chuyển đổi sang sử dụng xe điện đang được người tiêu dùng hưởng ứng mạnh mẽ.

Trong đó, VF 3 và VF 5 là hai mẫu xe bán chạy nhất tại Việt Nam với doanh số tích lũy lần lượt là 26.223 và 24.364 xe. Công ty cũng đã giao 10.454 xe VF 6, 4.381 xe VF 7 và 1.945 xe VF 8 trong giai đoạn này.

Không chỉ VinFast, doanh số bán hàng của các hãng xe trong Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng tăng mạnh nhờ các chương trình ưu đãi, giảm giá được các hãng, đại lý thực hiện.

Theo đó, doanh số bán hàng của các hãng xe thuộc VAMA trong tháng 7 vừa qua ghi nhận 31.739 xe các loại, tương đương mức tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, doanh số xe du lịch đạt 22.929 xe; 8.805 xe thương mại và 642 xe chuyên dụng.

Doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước đạt 15.701 xe, tăng 9% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 16.038 xe, giảm 9% so với tháng trước.

Trong số các thành viên của VAMA, hãng Toyota ghi nhận doanh số tốt nhất với 6.668 xe, đứng sau là Ford với doanh số 4.139 xe, Mitsubishi ghi nhận doanh số 3.231 xe, Honda ghi nhận 2.617 xe. Các hãng xe trong hệ thống phân phối của Thaco gồm Kia, Mazda, Peugeot... ghi nhận doanh số 7.772 xe.

Lũy kế từ đầu năm, các thành viên VAMA bán được 194.760 xe, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, xe du lịch đạt 137.095 xe, tăng 14%; xe thương mại đạt 55.549 xe, tăng 31% và xe chuyên dụng đạt 2.116 xe, tăng 55% so với cùng kỳ.

Hyundai ghi nhận doanh số 24.204 xe trong 6 tháng đầu năm

Tính đến hết tháng 7/2025, doanh số xe lắp ráp trong nước đạt 92.820 xe, tăng 13%, trong khi doanh số xe nhập khẩu đạt 101.940 xe, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2024.

Các hãng xe trong hệ thống phân phối của Thaco ghi nhận doanh số 49.700 xe các loại. Trong số này, doanh số của Mazda ghi nhận 17.402 xe, Kia ghi nhận doanh số 14.419 xe, Thaco Truck ghi nhận doanh số 13.494 xe.

Doanh số của hãng Toyota ghi nhận 35.942 xe, Ford ghi nhận doanh số 25.839 xe, Mitsubishi ghi nhận doanh số 19.024 xe.

Đến nay, doanh số bán hàng xe Hyundai tháng 7 của Tập đoàn Thành Công (TC GROUP) vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, sau 6 tháng đầu năm, tổng doanh số xe Hyundai bán ra trên thị trường đạt 24.204 xe. Hyundai Tucson là mẫu xe có doanh số dẫn đầu với 3.832 xe bán ra, đứng ở vị trí tiếp theo là Hyundai Accent với 3.793 xe và Hyundai Creta với 3.163 xe…

Với hàng loạt chính sách ưu đãi, giảm giá vẫn đang được các hãng, đại lý áp dụng, giới kinh doanh kỳ vọng doanh số bán hàng của các hãng xe ô tô sẽ tiếp tục bùng nổ trong những tháng cuối năm 2025. Trong đó, các hãng xe điện được đánh giá hưởng lợi khi cả Hà Nội và TP.HCM dự kiến thí điểm hạn chế xe xăng vào khu vực trung tâm trong những năm tới.