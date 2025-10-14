Vì sao Hồng Kông được gọi là "kinh đô ẩm thực của châu Á"?

Với sự hòa quyện tinh tế giữa tinh thần Á Đông và hơi thở phương Tây, Hồng Kông từ lâu đã trở thành điểm đến mơ ước của các tín đồ sành ăn trên toàn cầu.

Thành phố năng động này không chỉ nổi tiếng với những món ăn đặc trưng mà còn là nơi quy tụ hàng chục nhà hàng được vinh danh bởi Michelin, từ quán ăn đường phố bình dân đến nhà hàng sang trọng đẳng cấp thế giới.

Hồng Kông nổi tiếng với món vịt quay đường phố

Khi vào những nhà hàng nổi tiếng, vịt quay trở thành món đắt đỏ

Là giao điểm văn hóa Đông – Tây, ẩm thực Hồng Kông mang đậm dấu ấn sáng tạo. Một bữa ăn nơi đây có thể bắt đầu với dimsum truyền thống và kết thúc bằng món Âu tinh tế. Người Hồng Kông coi ẩm thực là nghệ thuật, đề cao sự tỉ mỉ trong chế biến, tôn trọng nguyên liệu và luôn đổi mới trong cách kết hợp hương vị.

Từ những món Quảng Đông đặc trưng như: vịt quay Bắc Kinh, cháo cá, mì hoành thánh, đến các món mang cảm hứng quốc tế như bò Wellington hay tôm hùm nướng phô mai, tất cả đều được chế biến bởi những đầu bếp tài hoa theo tiêu chuẩn quốc tế.

Món bò Wellington có nguồn gốc từ Anh, được đặt tên theo Công tước Wellington – người hùng trong trận chiến Waterloo.

Tôm hùm nướng phô mai cũng là món ăn Hồng Kông được nhiều thực khách yêu thích

Điều đặc biệt ở Hồng Kông là du khách có thể dễ dàng thưởng thức ẩm thực chất lượng cao ở mọi phân khúc. Buổi sáng, ăn một bát cháo cá, cháo sườn nóng hổi cùng bánh quẩy giòn tan chỉ vài đô la; buổi tối, một bữa tiệc rượu vang sang trọng bên bến cảng Victoria trong không gian lung linh. Người Hồng Kông coi việc xếp hàng để được nếm món ngon là niềm vui.

Cháo cá, cháo sườn là món ăn yêu thích của người Hồng Kông

Ẩm thực nơi đây là biểu tượng của sự đa dạng, chất lượng và sáng tạo, từ những con hẻm nhỏ với quán ăn gia truyền đến nhà hàng sao Michelin danh tiếng. Giới sành ăn vẫn thường gọi Hồng Kông là “kinh đô ẩm thực của châu Á”, nơi mọi người có thể bắt đầu ngày mới bằng những chiếc bánh bao hấp thủ công thơm lừng và khép lại bằng bữa tiệc chuẩn 5 sao giữa lòng đô thị sôi động.

Tính đến nay, Hồng Kông sở hữu hàng chục nhà hàng đạt 1–3 sao Michelin, được nhiều du khách trên thế giới yêu thích.

Nhắc đến Hồng Kông, du khách không thể quên được món dim sum nổi tiếng

Đặc biệt, mỗi năm vào giữa tháng 10, khu Central Harbourfront (bến cảng trung tâm Hồng Kông) lại trở thành tâm điểm với lễ hội ẩm thực quy mô lớn bậc nhất châu Á. Sự kiện quy tụ những đầu bếp danh tiếng toàn cầu, mỗi người mang đến một món ăn độc quyền, góp phần tạo nên thực đơn đặc sắc chỉ có tại lễ hội này.