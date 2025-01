10 điểm đến 'vạn người mê' dành cho tín đồ ẩm thực 2025

Ẩm thực không chỉ là một phần của cuộc hành trình mà còn là chiếc cầu nối văn hóa, giúp mỗi bước đi của chúng ta thêm phần ý nghĩa. Trong cẩm nang khám phá thế giới của MICHELIN, năm 2025 sẽ ghi dấu ấn với những điểm đến vừa quen thuộc vừa mới mẻ, nơi mà mỗi bữa ăn trở thành một trải nghiệm đáng nhớ. Từ hương vị truyền thống được cách tân đến những trải nghiệm ăn uống đẳng cấp, ẩm thực toàn cầu đang định hình lại cách chúng ta cảm nhận thế giới.

Thế giới ẩm thực năm 2025 sẽ là sự kết hợp tinh tế giữa truyền thống và sáng tạo. Tại Mexico City, những món ăn đường phố đậm đà hương vị được đưa lên một tầm cao mới qua các nhà hàng sang trọng.

Trong khi đó, Bangkok và các hòn đảo Thái Lan như Koh Samui hay Phuket tiếp tục là tâm điểm với sự xuất hiện trong loạt phim nổi tiếng The White Lotus. Ở Nhật Bản, Osaka – thành phố sở hữu hàng trăm nhà hàng đạt chuẩn MICHELIN – đang sẵn sàng tỏa sáng toàn cầu khi đăng cai Triển lãm Thế giới 2025.

Tại Mỹ, Austin thể hiện sự sáng tạo vô hạn qua món thịt nướng Texan được MICHELIN đánh giá cao, kết hợp nhạc sống và cocktail độc đáo.

Ẩm thực không chỉ dừng lại ở nhà hàng sang trọng mà còn len lỏi trong từng góc chợ đường phố, từng xe thức ăn và những nhà hàng nhỏ bé nhưng đậm chất bản địa. Sự phong phú này mang lại cơ hội khám phá sâu sắc hơn về lịch sử, văn hóa và con người địa phương.

Đà Nẵng, Việt Nam

Sau khi được Cẩm nang MICHELIN vinh danh vào năm ngoái, Đà Nẵng nhanh chóng trở thành điểm đến lý tưởng cho tín đồ ẩm thực, nổi bật với hải sản tươi sống và phong cách nấu ăn truyền thống độc đáo.

Nhà hàng MICHELIN nổi bật: Với 36 nhà hàng được công nhận, bao gồm 16 Bib Gourmand và một nhà hàng Một Sao MICHELIN, Đà Nẵng thực sự là thiên đường cho những ai yêu ẩm thực Việt Nam.

Đà Nẵng sở hữu một bản hòa ca ẩm thực, từ món mì Quảng thơm lừng đến bún chả cá đậm đà. Những địa điểm như nhà hàng tối giản Nén Danang hay Madame Lân đậm chất văn hóa địa phương là lựa chọn lý tưởng để khám phá tinh hoa ẩm thực miền Trung. Hải sản là trái tim của nền ẩm thực nơi đây, với nguồn nguyên liệu phong phú như tôm, nghêu và mực được chế biến tinh tế trong từng món ăn.

Không chỉ dừng lại ở ẩm thực, Đà Nẵng còn là điểm đến lý tưởng với nhiều hoạt động hấp dẫn: từ việc tham quan Cầu Vàng độc đáo tại Bà Nà Hills, khám phá Ngũ Hành Sơn kỳ vĩ, đến thư giãn tại các bãi biển trong xanh.

Lưu trú : Đà Nẵng sở hữu những khu nghỉ dưỡng cao cấp như Hyatt Regency Danang Resort and Spa hoặc Banyan Tree Lăng Cô. Hội An gần đó cũng là lựa chọn không thể bỏ qua với Four Seasons The Nam Hai thanh lịch bên bờ biển.

Austin, Texas, Hoa Kỳ

Nổi bật trên bản đồ ẩm thực thế giới khi vừa gia nhập Cẩm nang MICHELIN, Austin mang đến sự hòa quyện giữa sáng tạo, hương vị đậm đà và không gian ấm áp miền Nam nước Mỹ.

Nhà hàng MICHELIN nổi bật: Austin hiện có 44 nhà hàng trong Cẩm nang MICHELIN, bao gồm 14 Bib Gourmand (danh sách các nhà hàng ngon với giá cả hợp lý) và 7 nhà hàng được trao Một Sao MICHELIN.

Austin không chỉ nổi tiếng với thịt nướng mà còn gây ấn tượng mạnh nhờ sự sáng tạo của các đầu bếp địa phương. Những điểm đến không thể bỏ qua bao gồm Franklin Barbecue — nơi mà hàng dài thực khách luôn háo hức chờ đợi — hay các quán thịt nướng đạt Sao MICHELIN như La Barbecue và InterStellar BBQ. Thành phố còn sở hữu văn hóa xe tải ẩm thực độc đáo với thực đơn phong phú từ món chay đến các món ăn mang hương vị toàn cầu. Các nhà hàng như Emmer & Rye và Dai Due nổi bật với phong cách “từ nông trại đến bàn ăn”, sử dụng nguyên liệu địa phương và theo mùa.

Ngoài ẩm thực, Austin là thiên đường cho bia thủ công, cocktail sáng tạo và nhạc sống. Bầu không khí sôi động và hiếu khách đã biến nơi đây thành một trong những điểm đến hàng đầu cho năm 2025.

Nơi ở: Austin Proper Hotel nổi bật với phong cách boutique độc đáo, trong khi Two-Key Commodore Perry Estate mang đến sự sang trọng cổ điển với khu vườn rộng lớn.

Miami, Florida, Hoa Kỳ

Hãy tận hưởng sự yên bình của South Beach và dễ dàng đặt bàn tại các nhà hàng nổi tiếng trước khi đám đông người hâm mộ Grand Theft Auto 6 đổ về để sống lại những khoảnh khắc biểu tượng từ tựa game mới lấy bối cảnh tại Florida.

Các nhà hàng được Cẩm nang MICHELIN giới thiệu:64 nhà hàng, bao gồm 17 Bib Gourmand, 13 Một Sao và 1 Hai Sao.

Miami, thành phố nổi tiếng với sự pha trộn giữa hương vị ẩm thực Mỹ Latin, vùng Caribbean, và miền Nam Hoa Kỳ, là thiên đường cho những tín đồ ẩm thực. Từ xe bán đồ ăn, quán cà phê ven biển đến các nhà hàng cao cấp như Elcielo (một sao MICHELIN, mang phong cách ẩm thực Colombia) hoặc Stubborn Seed (pha trộn giữa ẩm thực Mỹ Latin và châu Á), nơi đây mang đến bức tranh sống động về sự hòa quyện văn hóa qua ẩm thực.

Đừng bỏ lỡ những món hải sản tươi ngon như ceviche hay cua đá, cùng với những trải nghiệm ẩm thực đường phố đặc trưng tại Little Haiti và Little Havana. Đi kèm là văn hóa cocktail thịnh hành và sự tập trung ngày càng lớn vào các nguyên liệu bền vững, địa phương.

Lưu trú : Miami sở hữu những khách sạn nổi bật như The Setai và Faena (hai chìa khóa MICHELIN) hoặc những viên ngọc Art Deco độc đáo như Betsy (một chìa khóa).

Thành phố Mexico, Mexico

Sự ra mắt gần đây của Cẩm nang MICHELIN tại Mexico đã làm nổi bật cảnh quan ẩm thực tuyệt vời tại thủ đô, nơi các truyền thống cổ xưa giao thoa với sự sáng tạo hiện đại.

Các nhà hàng được Cẩm nang MICHELIN giới thiệu:62 nhà hàng, bao gồm 20 Bib Gourmand, 5 Một Sao và 2 Hai Sao.

Với sự ra mắt của Cẩm nang MICHELIN vào tháng 5 năm ngoái, Thành phố Mexico đã được công nhận là một trong những điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới. Nơi đây là sự hòa quyện giữa các kỹ thuật cổ truyền, nguyên liệu bản địa, và tinh thần đổi mới.

Hãy khám phá các món ăn truyền thống như tacos al pastor, mole, hoặc thưởng thức các bữa ăn cao cấp tại Pujol và Quintonil (hai sao MICHELIN). Nhiều đầu bếp tại đây đang hồi sinh các công thức nấu ăn truyền thống, đồng thời nâng cấp chúng với nguyên liệu và phong cách trình bày hiện đại, tạo nên một trải nghiệm ẩm thực độc đáo.

Lưu trú: Thành phố Mexico mang đến nhiều lựa chọn từ các khách sạn sang trọng được cải tạo từ biệt thự cổ như Casa Polanco, Brick Hotel, Nima Local House Hotel, đến Amomoxtli nằm ở vùng lân cận với tầm nhìn ngoạn mục ra núi non từ hồ bơi.

Bangkok, Koh Samui và Phuket, Thái Lan

Với nhà hàng Ba Sao MICHELIN đầu tiên ở Thái Lan và sự nổi bật từ mùa mới của loạt phim The White Lotus, ba địa điểm này đang khẳng định vị thế là những trung tâm ẩm thực và du lịch hàng đầu châu Á.

Các nhà hàng được Cẩm nang MICHELIN giới thiệu: Bangkok: 169 nhà hàng, bao gồm 40 Bib Gourmand, 24 Một Sao, 7 Hai Sao và 1 nhà hàng Ba Sao. Koh Samui: 12 nhà hàng với phong cách từ ẩm thực đường phố đến cao cấp. Phuket: 58 nhà hàng, với Pru Một Sao nổi bật.

Bangkok từ lâu được xem là thiên đường ẩm thực, nơi kết hợp hoàn hảo giữa các nhà hàng cao cấp và chợ đêm nhộn nhịp. Với nhà hàng Ba Sao đầu tiên của Thái Lan và mùa ba của The White Lotus dự kiến lên sóng, thành phố này tiếp tục giữ vị trí trung tâm của du lịch và ẩm thực.

Tại Bangkok, du khách có thể thưởng thức những món ăn đỉnh cao trước khi đến Koh Samui và Phuket để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên của những hòn đảo đá vôi giữa biển xanh. Đây cũng là nơi mà loạt phim nổi tiếng ghi hình tại các khách sạn sang trọng như Four Seasons Koh Samui và Anantara Mai Khao Phuket Villas.

Ở Koh Samui, du khách sẽ khám phá phong cách ẩm thực đa dạng, từ các quán bar bên bờ biển như Jun Hom nổi tiếng với món mực xào, đến các nhà hàng cao cấp giữa rừng nhiệt đới như Koh Tai Kitchen. Nơi đây nổi bật với thực đơn tập trung vào nguyên liệu bản địa, đặc biệt là dừa.

Trong khi đó, Phuket là một bữa tiệc hương vị phong phú, từ cà ri, hải sản tươi sống đến các món ăn đường phố như satay, roti và đặc biệt là bánh crepe dừa Khanom A Pong. Nơi đây còn sở hữu sự pha trộn độc đáo giữa ẩm thực Thái, Trung Hoa và quốc tế, tạo nên trải nghiệm không thể bỏ qua.

Lưu trú: Bangkok tự hào với 17 khách sạn đạt chuẩn hàng đầu, trong đó có Mandarin Oriental (Ba Chìa khóa). Phuket có 14 khách sạn với các tên tuổi hàng đầu như Aman Puri và Keemala. Koh Samui sở hữu 8 khách sạn Chìa khóa, trong đó nổi bật là Samujana Villas.

Osaka, Nhật Bản

Với Triển lãm Thế giới 2025 sắp diễn ra, Osaka trở thành điểm đến hoàn hảo để khám phá nền ẩm thực đa dạng được MICHELIN công nhận.

Các nhà hàng được Cẩm nang MICHELIN giới thiệu:236 nhà hàng, bao gồm 62 Bib Gourmand, 71 Một Sao, 10 Hai Sao và 3 nhà hàng Ba Sao.

Osaka, nằm ở vùng Kansai, nổi tiếng là "Nhà bếp của Nhật Bản." Thành phố này mang đến sự kết hợp độc đáo giữa ẩm thực đường phố sôi động và trải nghiệm ăn uống cao cấp. Những món ăn đường phố như takoyaki (bánh bột nhân bạch tuộc) và okonomiyaki (bánh xèo mặn) là biểu tượng văn hóa ẩm thực, thường được thưởng thức tại các khu vực sôi động như Dotonbori.

Đối với những ai tìm kiếm sự sang trọng, Osaka sở hữu hơn 80 nhà hàng MICHELIN, từ Kashiwaya Ba Sao, nơi các món ăn tôn vinh truyền thống Nhật Bản, đến các nhà hàng giá trị tốt như Sobakiri Karani, nổi tiếng với mì soba thủ công. Sự kiện Triển lãm Thế giới 2025 với chủ đề "Thiết kế cuộc sống tương lai" càng khiến Osaka trở thành điểm đến không thể bỏ lỡ.

Lưu trú: Mặc dù nổi bật về ẩm thực, dịch vụ khách sạn của Osaka thiên về các tòa nhà hiện đại, như InterContinental và Ritz-Carlton. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho các chuyến công tác hoặc nghỉ dưỡng cao cấp.

Phúc Kiến, Trung Quốc

Với sự ra mắt của Cẩm nang MICHELIN tại Phúc Kiến vào tháng 12 năm ngoái, đây là thời điểm lý tưởng để khám phá nền ẩm thực độc đáo của tỉnh ven biển này, nổi tiếng với hải sản tươi ngon và những món ăn lâu đời, đồng thời đắm mình trong di sản văn hóa phong phú của nơi đây.

Các nhà hàng được Cẩm nang MICHELIN giới thiệu: 69 nhà hàng, bao gồm 47 Bib Gourmand và 5 Một Sao.

Tỉnh Phúc Kiến, nằm trên bờ biển đông nam của Trung Quốc, là một điểm đến quyến rũ với nền ẩm thực đặc trưng, kết hợp các món súp nhẹ nhàng, hải sản tươi sống và sự cân bằng độc đáo giữa vị ngọt, chua và mặn. Một số món ăn biểu tượng của nơi đây bao gồm súp Phật Nhảy Tường (được chế biến từ các nguyên liệu quý như bào ngư, hải sâm và giăm bông Kim Hoa, món ăn này tượng trưng cho sự xa hoa và thường xuất hiện trong các buổi tiệc kỷ niệm) và các loại súp chua được nấu từ nguyên liệu theo mùa, địa phương.

Hãy thử các món ăn cổ điển được chế biến theo phương pháp truyền thống tại nhà hàng một sao Wenru No.9, hoặc trải nghiệm hương vị ẩm thực gia đình của dân tộc Thái tại Dai Tai (được xếp hạng Bib Gourmand). Với sự công nhận toàn cầu từ Cẩm nang MICHELIN, Phúc Kiến đang dần trở thành một điểm đến ẩm thực hàng đầu. Bên cạnh đó, lịch sử văn hóa lâu đời, cảnh quan ven biển thơ mộng, và kiến trúc truyền thống thanh lịch của tỉnh này cũng làm say lòng du khách.

Lưu trú: Hiện tại, các lựa chọn khách sạn còn hạn chế, nhưng có thể cân nhắc khách sạn Hualuxe Hạ Môn với thiết kế hiện đại, giá cả hợp lý, hoặc W Hạ Môn (W Xiamen) ở phân khúc cao cấp, cả hai đều mang đến tầm nhìn tuyệt đẹp ra thành phố Hạ Môn.

Vienna, Áo

Thủ đô của Áo đang tái định nghĩa ẩm thực truyền thống với sự sáng tạo hiện đại, trong khi vẫn duy trì nét quyến rũ cổ điển.

Các nhà hàng được Cẩm nang MICHELIN giới thiệu:51 nhà hàng, bao gồm 7 Bib Gourmand, 5 Một Sao, 4 Hai Sao và 1 nhà hàng Ba Sao.

Vienna là sự hòa quyện giữa lịch sử ẩm thực phong phú và sự đổi mới hiện đại. Những món ăn truyền thống như schnitzel, tafelspitz và goulash tiếp tục làm say lòng du khách. Tuy nhiên, các đầu bếp trẻ tuổi tại đây đã mang đến làn gió mới, sáng tạo ra các món ăn tinh tế với nguyên liệu địa phương.

Amador Ba Sao là một ví dụ điển hình, nổi tiếng với thực đơn sáng tạo trong khung cảnh quyến rũ tại vùng ngoại ô. Bên cạnh đó, các nhà hàng như MAST Weinbistro và các khu chợ như Naschmarkt làm nổi bật nguyên liệu bản địa và rượu vang hảo hạng từ thung lũng Wachau.

Lưu trú: Vienna tự hào với các khách sạn lịch sử như Sacher Wien Ba Chìa khóa, bên cạnh những lựa chọn hiện đại hơn như Hollmann Beletage Design & Boutique Hotel.

Amsterdam, Hà Lan

Thành phố sẽ kỷ niệm 750 năm thành lập với các sự kiện văn hóa xuyên suốt năm 2025, biến nơi đây thành điểm đến không thể bỏ lỡ.

Các nhà hàng được Cẩm nang MICHELIN giới thiệu:113 nhà hàng, bao gồm 18 Bib Gourmand, 24 Một Sao và 7 Hai Sao.

Amsterdam không chỉ nổi tiếng với hệ thống kênh đào và kiến trúc cổ kính, mà còn đang nổi lên như một trung tâm ẩm thực đa văn hóa. Các món ăn truyền thống như bitterballen, stroopwafels, và cá trích là những điểm nhấn không thể bỏ qua.

Các đầu bếp trẻ tại đây đang tái định nghĩa ẩm thực Hà Lan, nhấn mạnh vào sự bền vững và tính mùa vụ. Các nhà hàng như 212 hai sao hay Scheepskameel mang đến những trải nghiệm mới lạ. Ngoài ra, thành phố còn là nơi hội tụ các hương vị quốc tế từ Suriname, Indonesia, đến Ma-rốc, phản ánh sự đa dạng văn hóa.

Lưu trú: Từ khách sạn boutique TwentySeven Amsterdam sang trọng đến những địa danh truyền thống bên kênh như De L’Europe Amsterdam, thành phố có nhiều lựa chọn phù hợp với mọi ngân sách.

Bath, Anh

Tại sao nên đến ngay bây giờ: Năm 2025, Bath sẽ kỷ niệm 250 năm ngày sinh của Jane Austen với những buổi dạ hội hóa trang và sự kiện văn hóa đầy hấp dẫn.

Các nhà hàng được Cẩm nang MICHELIN giới thiệu:13 nhà hàng, bao gồm 2 Bib Gourmand và 1 Một Sao.

Bath, thành phố spa di sản của UNESCO, nổi tiếng với kiến trúc Georgian và bầu không khí cổ kính. Đây cũng là nơi hội tụ những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc, từ các nhà hàng sáng tạo như OAK với thực đơn dựa trên nguyên liệu thực vật, đến những quán ăn sử dụng sản phẩm nông nghiệp địa phương của vùng Somerset.

Năm 2025, thành phố sẽ mang đến trải nghiệm như bước vào thế giới của Bridgerton với các buổi dạ hội được tổ chức tại những địa điểm lịch sử.

Lưu trú: Bath cung cấp nhiều lựa chọn lưu trú, từ khách sạn sang trọng Royal Crescent Hotel & Spa Hai Chìa khóa đến các biệt thự thời Victoria như The Bird, phù hợp cho cả nghỉ dưỡng và khám phá.