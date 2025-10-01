Khách Trung Quốc len lỏi ngõ ngách tìm quán bún riêu, bún ốc đông nghịt ở Hà Nội

Thiên Huệ, một nữ du khách đến từ Đài Loan (Trung Quốc) đã chia sẻ nhiều video trải nghiệm ẩm thực ở phố cổ Hà Nội.

Cách đây không lâu, nữ du khách cùng bạn bè thực hiện một hành trình khám phá những quán ăn “ẩn giấu” trong các ngõ nhỏ Hà Nội. Dù không biển hiệu phô trương, không trang trí cầu kỳ, những quán ăn này vẫn luôn tấp nập thực khách, khơi gợi sự tò mò và thôi thúc cô tìm đến thưởng thức.

Điểm đầu tiên Thiên Huệ ghé là quán bún riêu cô Hoàn ở Hàng Lược. Biển hiệu nhỏ, đơn giản, khuất giữa nhiều cửa hàng trên phố.

Quán nằm sâu trong con hẻm chỉ rộng vừa một người đi. Thế nhưng, bước qua lối nhỏ ấy, nữ du khách bất ngờ trước không gian phía sau với hàng chục bàn ăn chật kín thực khách.

Đường vào quán rất nhỏ, hẹp

Bên trong quán chật cứng thực khách

Cô gọi một bát bún riêu đầy đủ "topping": riêu cua, thịt bò, giò tai, đậu phụ và trứng vịt lộn. Nữ du khách có chút tiếc nuối khi quán đã hết bề bề.

"Món bún này khác hẳn với những món bún tôi đã ăn. Nước dùng có màu đỏ cam của cà chua, hương vị đậm đà, nồng nàn. Các món ăn kèm đều tươi và ngon. Giò tai giòn, thơm mùi nấm hương. Trứng vịt lộn được luộc chín khéo léo nên tôi không còn thấy e ngại", nữ thực khách nhận xét.

Nữ du khách hài lòng với món bún riêu của quán

Đây là một trong những hàng bún riêu đông khách nổi tiếng của Hà Nội. Nước dùng được đánh giá là thơm mùi cua đồng, có vị chua thanh của giấm bỗng và cà chua. Thịt bò được thái miếng dày vừa ăn, không bị vụn, chần vừa tới nên giữ độ mềm, ngọt. Bát bún riêu đầy đủ có giá 60.000 đồng, thêm bề bề là 75.000 đồng.

Quán bán từ 6h mỗi ngày và thường hết hàng rất sớm, khoảng 10h-10h30. Vào giờ cao điểm, thực khách phải xếp hàng chờ đến lượt mới được gọi món.

Tiếp tục hành trình, nữ du khách Trung Quốc tới ngõ Đồng Xuân, nơi có khu chợ ẩm thực nổi tiếng đông đúc. Cô len lỏi qua những hàng quán nằm trong chợ để tìm quán bún ốc Thúy nổi tiếng.

Khi Thiên Huệ tới, toàn bộ tầng 1, khách đã ngồi kín. Cô được mời lên tầng 2, đi qua một cầu thang hẹp, xoắn ốc.

Bún ốc Thúy là một trong những quán đông nhất ngõ chợ. Ngay cả trong mùa hè oi bức, quán ăn 15m2 này vẫn chật cứng khách, người này đứng lên, người khác lập tức thế chỗ.

Quán chỉ phục vụ hai món: bún ốc truyền thống và bún ốc chuối đậu. Bát bún không kèm giò, thịt bò hay chả như nhiều nơi khác. Chính sự giữ gìn hương vị truyền thống lại khiến quán lúc nào cũng đông khách.

Bún ốc Thúy là quán nổi tiếng đông khách

Nữ du khách gọi một bán bún ốc chuối đậu. Trong bát có ốc, đậu, chuối và nước dùng đỏ cam, thơm thoang thoảng. Thiên Huệ nếm thìa nước dùng, liên tục gật gù, khen "ngon quá".

Cô thưởng thức rồi khen thịt ốc dai giòn, không có mùi tanh. Cô thấy rất lạ khi có chuối trong món ăn. "Có vẻ nó là chuối xanh. Khi ăn với nước dùng, tôi thấy có vị hơi chua", cô nói.

Nữ du khách cho biết, bát bún có giá dao động từ 40.000 - 50.000 đồng/bát tùy loại ốc, thêm chuối hoặc đậu. Quán mở cửa từ 7h30 đến 17h30, trong đó từ 11-13h là thời gian đông khách nhất.

Thiên Huệ liên tục khen nước dùng của món bún ốc chuối đậu quá ngon

Quán bún "ẩn giấu" trong ngõ hẻm thứ 3 mà nữ du khách tìm tới là bún chả Hàng Quạt. Nằm trong con ngõ nhỏ sâu tới 20-30m, cách Hồ Gươm khoảng 10 phút đi bộ, bún chả ngõ 74 Hàng Quạt đã trở thành địa điểm quen thuộc với người dân phố cổ và du khách. Mọi công đoạn chế biến đều "lộ thiên".

Bước vào ngõ, Thiên Huệ đã thấy mùi chả tỏa ra thơm nức. Phía sâu trong ngõ, các dãy bàn ghế nhựa đã đông khách.

Nữ du khách gọi tô bún chả đầy đủ, thêm nem rán. Hai loại chả thịt và chả viên của quán đều được nướng hai lửa. Lần đầu, thợ nướng chín sơ. Lần tiếp, thợ nướng vàng ruộm, hơi sém để thịt thơm, mỡ nóng xèo xèo trước khi đưa tới khách.

Thiên Huệ thấy chả thịt ba chỉ mềm, ngon, chả thịt viên thì dày miếng, ăn rất đã. Tất cả đều dậy mùi thơm. Chả nem vỏ giòn rụm cũng khiến nữ thực khách ưng ý.

"Nước chấm nhìn đơn giản vậy chứ rất ngon, hương vị hài hòa", nữ du khách chia sẻ

Thiên Huệ hài lòng với cả 3 quán bún nằm trong ngõ ngách Hà Nội. Cô hy vọng mọi người có thể tham khảo 3 địa chỉ này vào danh sách khám phá khi tới Hà Nội.

Ảnh: Travelandrice