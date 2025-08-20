Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Cách làm sườn xào chua ngọt mềm mọng đẫm sốt, cực tốn cơm

Sự kiện: Món ngon từ thịt lợn Tối nay ăn gì? Món ngon mỗi ngày

Một trong những món ăn khoái khẩu của rất nhiều trẻ nhỏ là sườn xào chua ngọt. Nhưng làm thế nào để sườn chín không bị dai, khô, vị ngon đúng điệu thì không phải ai cũng biết làm.

Cách làm sườn xào chua ngọt mềm mọng đẫm sốt, cực tốn cơm - 1

Nguyên liệu:

- Sườn heo

- Nước mắm, đường, chanh, tương ớt, ớt sừng, tỏi, hành khô.

Cách làm:

Rửa sạch sườn bằng muối hoặc bột mì, chặt miếng vừa ăn.

Rửa sạch sườn bằng muối hoặc bột mì, chặt miếng vừa ăn.

Chần sườn trong nồi nước có thêm miếng gừng, hành khô đập dập. Vớt sườn ra, rửa lại bằng nước lạnh rồi để ráo.

Chần sườn trong nồi nước có thêm miếng gừng, hành khô đập dập. Vớt sườn ra, rửa lại bằng nước lạnh rồi để ráo.

Chiên sườn vàng đều hai mặt. Khi chiên cho thêm chút bột mỳ sẽ không bị bắn dầu.

Chiên sườn vàng đều hai mặt. Khi chiên cho thêm chút bột mỳ sẽ không bị bắn dầu.

Pha hỗn hợp sốt theo tỉ lệ: 1 mắm, 1 đường, 1/2chanh, 1 tương ớt, 4 nước lọc, tỏi và ớt sừng bằm nhỏ. Tùy vào lượng sườn để gia giảm cho vừa miệng. Đem ướp với sườn vừa chiên&nbsp;trong khoảng 30 phút. Sau đó rim ở lửa nhỏ, đến khi cạn nước, thỉnh&nbsp;thoảng đảo hai đều hai mặt cho miếng sườn ngấm đều gia vị.

Pha hỗn hợp sốt theo tỉ lệ: 1 mắm, 1 đường, 1/2chanh, 1 tương ớt, 4 nước lọc, tỏi và ớt sừng bằm nhỏ. Tùy vào lượng sườn để gia giảm cho vừa miệng. Đem ướp với sườn vừa chiên trong khoảng 30 phút. Sau đó rim ở lửa nhỏ, đến khi cạn nước, thỉnh thoảng đảo hai đều hai mặt cho miếng sườn ngấm đều gia vị.

Sườn làm cách này thịt chín mềm mọng, không bị khô, quyện trong nước sốt đậm đà, ngon tuyệt vời.

Sườn làm cách này thịt chín mềm mọng, không bị khô, quyện trong nước sốt đậm đà, ngon tuyệt vời.

Ăn cùng cơm nóng hết cả đĩa lớn.

Ăn cùng cơm nóng hết cả đĩa lớn.

Phần thịt mềm thơm nhất của con heo làm món này ai ăn cũng mê
Phần thịt mềm thơm nhất của con heo làm món này ai ăn cũng mê

Món nầm chiên vừng bên ngoài vàng ruộm, thơm nức, bên trong giòn ngọt, ngon nức nở.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thắm Trương ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/08/2025 17:52 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Món ngon từ thịt lợn Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN