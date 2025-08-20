Cách làm sườn xào chua ngọt mềm mọng đẫm sốt, cực tốn cơm

Nguyên liệu:

- Sườn heo

- Nước mắm, đường, chanh, tương ớt, ớt sừng, tỏi, hành khô.

Cách làm:

Rửa sạch sườn bằng muối hoặc bột mì, chặt miếng vừa ăn.

Chần sườn trong nồi nước có thêm miếng gừng, hành khô đập dập. Vớt sườn ra, rửa lại bằng nước lạnh rồi để ráo.

Chiên sườn vàng đều hai mặt. Khi chiên cho thêm chút bột mỳ sẽ không bị bắn dầu.

Pha hỗn hợp sốt theo tỉ lệ: 1 mắm, 1 đường, 1/2chanh, 1 tương ớt, 4 nước lọc, tỏi và ớt sừng bằm nhỏ. Tùy vào lượng sườn để gia giảm cho vừa miệng. Đem ướp với sườn vừa chiên trong khoảng 30 phút. Sau đó rim ở lửa nhỏ, đến khi cạn nước, thỉnh thoảng đảo hai đều hai mặt cho miếng sườn ngấm đều gia vị.

Sườn làm cách này thịt chín mềm mọng, không bị khô, quyện trong nước sốt đậm đà, ngon tuyệt vời.

Ăn cùng cơm nóng hết cả đĩa lớn.