Dịch vụ bế khách trượt tuyết kiểu 'công chúa' gây tranh cãi

Những ngày qua, trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một huấn luyện viên trượt tuyết bế nữ du khách kiểu "công chúa" và trượt xuống dốc, theo SCMP. Đây được giới thiệu là một phần trong gói dịch vụ sinh nhật tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết nổi tiếng ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh.

Một nữ du khách họ Zhao đã chi hơn 5.000 NDT (hơn 18 triệu đồng) để tổ chức sinh nhật tại khu nghỉ dưỡng. Trong đó, cô quay một video được huấn luyện viên bế trên tay để trượt tuyết. Xung quanh, các nhân viên cầm băng rôn chúc mừng, mang theo hoa, bánh ngọt, khói màu, bóng bay...

Đại diện khu nghỉ dưỡng cho biết, dịch vụ nằm trong chương trình "trượt tuyết bế khách" chính thức, cho phép huấn luyện viên bế hoặc cõng khách để họ vẫn có thể trải nghiệm cảm giác lướt trên tuyết mà không cần biết trượt.

Vị đại diện cũng khẳng định, các huấn luyện viên được đào tạo bài bản, có chứng chỉ chuyên môn.

Dịch vụ bế khách trượt tuyết gây tranh cãi. Ảnh: SCMP

Tuy nhiên, khi đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, dịch vụ nhanh chóng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những người tò mò, thích thú và muốn trải nghiệm cảm giác “lướt tuyết” mà không cần kỹ năng, không ít ý kiến bày tỏ lo ngại về yếu tố an toàn cũng như ranh giới tiếp xúc. Cộng đồng mạng đặt câu hỏi, ai sẽ chịu trách nhiệm nếu xảy ra sự cố trong quá trình sử dụng dịch vụ?

“Những người thực sự đam mê trượt tuyết sẽ không quan tâm đến kiểu dịch vụ này”, một tài khoản bình luận.

Một người khác hài hước cho rằng: “Không phải tôi không đủ tiền thuê dịch vụ, mà là tôi quá nặng để được bế”.

Trước đó không lâu, tại núi Nga Mi (Tứ Xuyên, Trung Quốc) cũng xuất hiện dịch vụ cõng nữ du khách, từng gây tranh cãi tương tự trên mạng xã hội.

Một khu du lịch khác cũng gây tranh cãi khi đăng quảng cáo tuyển "bạn đồng hành trượt tuyết" cao ít nhất 1,85m, có cơ bụng, ngoại hình ưa nhìn và giao tiếp tốt.