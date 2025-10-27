Sườn sốt me ngon xuất sắc, cả nhà "đánh bay" nồi cơm

Sườn chín mềm, vị chua ngọt của me hòa quyện, thấm đẫm cực kỳ hấp dẫn.

Nguyên liệu:

- 500g sườn thăn

- Cốt me

- Đường

- Nước mắm

- Tương ớt

- Tương cà

- Tương ớt chua ngọt

- Tỏi

- Ớt sừng

- Hành khô

Cách làm sốt me:

Công thức này áp dụng để làm nhiều sốt me sẵn, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh dùng dần trong vài tháng.

- Cho 500g cốt me bóp tan cùng 500ml nước. Nhặt bỏ bớt hạt, vỏ me và sợi xơ me đi.

- Thêm 900g đường, 70g tương ớt, 70g tương cà, 70 g tương ớt chua ngọt vào rồi cho lên bếp đun sôi.

- Vừa đun vừa khuấy cho tan đường. Khi sôi hạ nhỏ lửa, hớt bọt rồi thêm 1,5 củ tỏi, 2-3 quả ớt sừng đã xay nhỏ vào khuấy đều đun thêm khoảng 1-2phút là được.

- Để sốt thật nguội rồi cất vào hũ ăn dần. Bảo quản ngăn mát tủ lạnh được vài tháng

Cách làm sườn sốt me chua ngọt:

- 500g sườn rửa sạch, ướp cùng tỏi, hành khô xay nhỏ và 1 thìa cafe hạt nêm tầm 30 phút.

- Cho sườn lên bếp rán sơ qua cho miếng sườn săn lại.

- Khi thấy miếng sườn đã vàng săn thịt thì thêm 100g sốt me chua ngọt, thêm nước lọc cho ngập miếng sườn. Đun sôi, hớt bọt rồi hạ lửa nhỏ, đậy vung om sườn trong tầm 20 phút. Thỉnh thoảng lật trở để miếng sườn ngấm đều nước sốt.

- Khi thấy miếng sườn đã mềm và nước sốt sệt sệt lại thì tắt bếp thì trút sườn ra đĩa và thưởng thức.