Tóp mỡ rim mắm tỏi ớt giòn tan, đậm vị ăn không muốn dừng
Trong tiết gió lạnh đầu mùa, cả nhà cùng nhâm nhi đĩa tóp mỡ giòn rụm, cay nồng vị tỏi ớt siêu ngon.
Nguyên liệu:
- 1 kg ba chỉ, chọn miếng nhiều mỡ
- Muối, gừng, hành, đầu hành, tỏi, ớt, ớt bột
- Pha sốt: 1,5 thìa nước mắm, 1 thìa đường, 1 thìa tương cà chua, 1 thìa tương ớt, 1/2 muôi nước.
Cách làm:
Ngâm muối loãng với thịt cho sạch.
Đun sôi nước rồi cho hành tím, gừng, đầu hành vào, thêm 1 thìa muối rồi chần thịt trong 4-5 phút. Vớt ra để ráo nước.
Thái thịt hình con chì. Cho thịt vào nồi chiên không dầu cùng vài hạt muối, xóc đều và bật 200℃ chiên đến khi tóp mỡ vàng. Trong khi chiên sẽ chắt dần phần mỡ tiết ra.
Tóp mỡ sau khi chiên giòn tan.
Phi thơm tỏi, ớt băm nhỏ.
Cho nước sốt vào đun sôi, đến khi nước sốt sệt lại thì cho tóp mỡ vào đảo đều, rắc thêm một chút ớt bột là hoàn thành.
Từng miếng tóp mỡ bên ngoài vàng ruộm, giòn tan mà bên trong mềm ngọt, vị vừa vặn mà không hề bị ngấy hay dai cứng. Món ăn này nhiều thời điểm có giá...
