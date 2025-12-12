3 công thức chế biến tôm dễ làm, cả nhà đều mê

1. Tôm chiên xù

Nguyên liệu: 400g tôm tươi, bột chiên xù, tỏi, muối, hành, gừng, tiêu, 2 thìa bột bắp.

Cách làm:

- Cắt bỏ chân và râu tôm, dùng tăm khều đường chỉ đen ở phần lưng, sau đó rửa sạch, để ráo rồi ướp với muối, tiêu, hành gừng trong 15 phút.

- Tỏi băm nhỏ để riêng. Chuẩn bị lượng bột chiên xù vừa đủ.

- Gạt bỏ hành gừng ra khỏi tôm, để tôm thật ráo nước. Cho 2 thìa bột bắp vào, trộn đều cho tôm phủ lớp bột thật mỏng.

- Đun nóng dầu (khoảng 60% nhiệt)

- Cho tôm vào chiên, để 30 giây rồi mới đảo nhẹ, chiên khoảng 3 phút cho tôm vàng giòn. Vớt ra, để ráo dầu.

- Rửa sạch chảo, cho ít dầu vào, phi thơm tỏi băm trên lửa nhỏ. Đổ bột chiên xù vào, đảo đều cho vàng thơm.

- Cho tôm đã chiên giòn vào, thêm chút muối, đảo nhanh tay cho thấm đều. Tắt bếp, dọn ra đĩa.

2. Tôm xào thập cẩm

Nguyên liệu: 500g tôm tươi, đậu đũa, khoai nưa (konjac), gừng, tỏi, hạt tiêu Tứ Xuyên (hoa tiêu), ớt khô, hành tây.

Gia vị: Nước tương, rượu nấu ăn, tạt tiêu, bột thì là, một ít tương đậu Trung Quốc (doubanjiang), đường

Cách làm:

- Cắt khoai nưa thành từng thanh lớn. Đập dập gừng và tỏi. Rửa sạch ớt khô. Hành tây thái sợi.

- Chuẩn bị chảo dầu nhiều hơn bình thường, đun nóng đến khoảng 60% nhiệt.

- Tôm đã lấy chỉ lưng và rửa sạch cho vào chiên trên lửa lớn đến khi giòn cạnh, vớt ra để ráo.

- Đậu đũa cắt khúc, cho vào dầu chiên nhanh đến khi vỏ hơi nhăn lại, vớt ra.

- Cho tôm đã chiên, đậu đũa và khoai nưa vào chảo, thêm nước tương, rượu nấu ăn, tiêu, bột thì là, đường và một ít tương đậu doubanjiang (tùy khẩu vị, nếu ăn cay kém có thể bỏ qua). Xào trên lửa lớn cho thấm gia vị và dậy mùi thơm.

- Cuối cùng rắc mè trắng rang lên trên và tắt bếp.

3. Miến tôm

Nguyên liệu: Miến, tỏi, gừng, bắp cải.

Cách làm:

- Ngâm miến trong nước ấm cho mềm. Bắp cải thái sợi nhỏ. Dùng lấy sạch đường chỉ đen ở lưng tôm.

- Đun nóng dầu, phi thơm tỏi và gừng trên lửa nhỏ. Cho tôm vào xào đến khi đổi màu. Tiếp tục cho bắp cải vào đảo đến khi mềm.

- Đổ lượng nước vừa đủ vào nồi. Cho miến đã ngâm mềm vào, đun sôi rồi hạ lửa vừa, nấu khoảng 10 phút. Nêm muối, bột ngọt (hoặc hạt nêm), tiêu. Rắc thêm hành lá cắt nhỏ rồi tắt bếp.