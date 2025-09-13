Cách làm xúc xích tôm siêu dễ, trẻ nhỏ ăn thun thút

Nguyên liệu:

- 1kg tôm tươi

- 40ml dầu ăn

- 15ml dầu hào

- 10g hạt nêm

- 2g đường

- 20g bột năng

- 20g hành tím băm

- 20g tỏi băm

Cách làm:

- Tôm: Lột vỏ, bỏ đầu, lấy sạch chỉ lưng. Lau khô bằng khăn giấy rồi bảo quản trong ngăn đông 1 tiếng. Chỉ sử dụng tôm tươi sống, không sử dụng tôm cấp đông để đảm bảo độ dẻo, dai.

- Xay nhuyễn tôm cùng các loại gia vị đã chuẩn bị.

Lưu ý: Làm lạnh cối trước khi xay. Xay khoảng 15-20 giây 1 lần rồi tiếp tục xay.

- Nhồi xúc xích: Dùng dụng cụ nhồi xúc xích, bơm hỗn hợp vào vỏ collagen. Hoặc có thể nhồi nhân vào vỏ collagen bằng túi bắt kem.

Xúc xích sẽ nở ra khi hấp, nên nhồi nhân vừa phải không cần quá chặt tay để tránh bị bục.

- Hấp trên vỉ 5 phút tính từ khi nước bắt đầu sôi. Sau đó dùng tăm xăm nhẹ để thoát khí.

- Hạ lửa liu riu, giữ ở khoảng 70˚C hấp trong 20 phút là xong.

Xúc xích thơm mùi tôm, dai mềm tự nhiên, không cần phụ gia. Trẻ nhỏ ăn rất đảm bảo, cha mẹ yên tâm!