Tết dương lịch 2026: Top địa điểm gần gũi với thiên nhiên ven Hà Nội cực chất du khách không nên bỏ lỡ

Du lịch không chỉ là đi xem, mà còn là đi để "chữa lành". Những năm qua, xu hướng tìm về thiên nhiên đã lên ngôi khi du khách mong muốn được hít thở bầu không khí trong lành, chạm tay vào dòng suối mát hay thả mình giữa không gian xanh mướt của cỏ cây.

Nếu bạn đang tìm kiếm một chốn dừng chân cho kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, các khu vực ngoại thành Hà Nội sẽ là câu trả lời lý tưởng. Không cần di chuyển quá xa, bạn vẫn có thể tận hưởng trọn vẹn sự yên bình và tách biệt với phố thị.

Hãy cùng khám phá những tọa độ 'trốn bụi' tuyệt vời ngay gần Thủ đô mà bạn chắc chắn không nên bỏ lỡ.

Vườn Quốc gia Ba Vì, nơi núi rừng hùng vỹ nhưng không kém phần thơ mộng

Hà Nội Tết dương lịch có gì?: Vườn Quốc Gia Ba Vì với cảnh quan thiên nhiên hùng vỹ nhưng không kém phần thơ mộng. (Ảnh: Huy Hoàng)

Cách trung tâm thành phố khoảng tầm 60km, vườn Quốc gia Ba Vì là điểm đến cực kỳ hấp dẫn bởi khung cảnh núi rừng thiên nhiên hùng vĩ những cũng thật thơ mộng mỗi khi mùa hoa dã quỳ nở.

Nơi đây nổi bật với những cánh rừng thông bạt ngàn, những đám mây trắng bồng bềnh trôi, thậm chí sà cả xuống ngọn cây, những khúc cua khiến cung đường trở nên mờ ảo. Đến đây, du khách có thể dạo bước trên các con đường mòn xuyên rừng, hít thở không khí mát lành và thư giãn giữa khung cảnh thiên nhiên tĩnh lặng.

Một trong những điểm nhấn không thể bỏ qua chính là khu nhà kính xương rồng và nhà thờ cổ do Pháp xây dựng – nơi check-in cực chất đang được giới trẻ săn đón. Với vẻ đẹp vừa hoang sơ, vừa kỳ bí, vườn quốc gia Ba Vì xứng đáng là một trong những địa điểm du lịch ngoại thành Hà Nội hấp dẫn nhất dành cho những ai yêu thích khám phá và nghỉ dưỡng trong kỳ nghỉ lễ Tết dương lịch.

Vườn Quốc gia Ba Vì thuộc xã Suối Hai (trước kia là xã Tản Lĩnh), thành phố Hà Nội, giá vé tham khảo: Học sinh – sinh viên 10.000 VNĐ - 20.000 VNĐ/người

Người lớn: 60.000 VNĐ/người

Người cao tuổi và tàn tật: 30.000 VNĐ/người

Thuê hướng dẫn viên: 300.000 VNĐ - 500.000 VNĐ

Ngoài ra, khi đến vườn Quốc gia Ba Vì, du khách còn có thể kết hợp tham quan và trải nghiệm các địa điểm như Đền Thượng, khu du lịch Ao Vua,...

Làng văn hóa dân tộc Việt Nam – Chợ phiên vùng cao với nhiều món ẩm thực độc đáo

Làng văn hóa dân tộc Việt Nam – Chợ phiên vùng cao với nhiều món ẩm thực độc đáo. (Ảnh: Y.T)

Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam là một trong những địa điểm cũng được nhiều du khách lựa chọn. Nơi đây được xây dựng trên những ngọn đồi thoai thoải, bao quanh bởi các hồ nước thơ mộng, tạo nên khung cảnh hữu tình, yên bình hiếm có. Không chỉ hấp dẫn bởi thiên nhiên trong lành, làng văn hóa còn là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa từ 54 dân tộc anh em trên khắp dải đất hình chữ S.

Du khách đến với địa điểm du lịch ngoại thành Hà Nội này sẽ có cơ hội tìm hiểu về kiến trúc nhà truyền thống, tham gia các lễ hội dân gian đặc sắc và trải nghiệm phong tục tập quán đa dạng. Với giá trị văn hóa sâu sắc cùng không gian rộng lớn cho những ai yêu thích khám phá văn hóa và lịch sử dân tộc.

Đặc biệt, 4 ngày nghỉ lễ Tết dương lịch, từ ngày 1/1/2026 đến 4/1/2026, sự kiện “Chợ phiên vùng cao – Chào năm mới 2026” được diễn ra.

Đây là hoạt động nhằm giới thiệu và quảng bá các sản phẩm văn hóa, ẩm thực đặc trưng vùng cao; tái hiện không gian chợ phiên vùng cao; đồng thời trình diễn dân ca, dân vũ của đồng bào dân tộc Khơ Mú, Mông xã Huổi Một và tái hiện nghi lễ Cầu mùa của dân tộc Khơ Mú, xã Huổi Một, tỉnh Sơn La.

Giá vé tham khảo:

Người lớn 30.000 VNĐ/người,

10.000 VNĐ/sinh viên (có thẻ) và 5.000 VNĐ/học sinh (có thẻ), miễn phí trẻ em dưới 6 tuổi.

Những ngôi nhà cổ hàng trăm năm tuổi ở Đường Lâm

Làng cổ Đường Lâm, thu hút du khách bởi nét đẹp mộc mạc, cổ kính với những ngôi nhà mái ngói rêu phong... (Ảnh: Huy Hoàng)

Một trong những địa điểm du lịch siêu hot mà du khách không nên bỏ lỡ chính là làng cổ Đường Lâm. Nằm cách trung tâm Hà Nội chỉ khoảng 44km, ngôi làng này thu hút du khách bởi nét đẹp mộc mạc, cổ kính với những ngôi nhà mái ngói rêu phong, giếng nước, sân đình và con đường lát gạch đỏ rêu phong.

Khi đặt chân đến đây, du khách sẽ có cảm giác như đang ngược dòng thời gian, trở về một không gian xưa cũ đậm chất làng quê Bắc Bộ. Với bầu không khí yên bình, trong lành và giá trị văn hóa sâu sắc để du khách có thể trải nghiệm và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.

Địa chỉ làng cổ Đường Lâm thuộc phường Sơn Tây (trước kia là xã Đường Lâm), Thành phố Hà Nội.

Giá vé tham khảo:

Người lớn (trên 14 tuổi): 20.000 VNĐ/người.

Trẻ em (dưới 14 tuổi): Miễn phí.

Khu du lịch sinh thái Ngọc Linh – Sự kết hợp dân dã và lối kiến trúc hiện đại

Khu du lịch sinh thái Ngọc Linh – Sự kết hợp dân dã và lối kiến trúc hiện đại. (Ảnh: Mia)

Nơi đây cách trung tâm Hà Nội khoảng tầm 35km, khu du lịch sinh thái Ngọc Linh được thiết kế và xây dựng theo phong cách làng quê, dân dã kết hợp với lối kiến trúc hiện đại tạo nên một không gian đa dạng.

Đến nơi đây, du khách có thể thỏa thích chiêm ngưỡng những ngôi biệt thự bề thế, khu vực bể bơi rộng lớn,… tất cả đều hiện lên giữa không gian thoáng mát, khí hậu trong lành, gần gũi với thiên nhiên. Ngọc Linh như 1 cô gái đẹp đang độ xuân thì, nằm ẩn mình trong cảnh sắc thiên nhiên đầy mộng mơ.

Ngoài ra, du khách đến đây còn được thưởng thức các món ngon Hà Nội, mang đậm hương vị núi rừng. Đặc biệt sẽ có cơ hội để trải nghiệm những món ăn được làm từ thực phẩm sạch, theo mô hình hữu cơ.

Khu du lịch sinh thái Ngọc Linh thuộc số 79, khu E, ở Hồ Đồng Quan, thuộc địa phận xã Quang Tiến, Thành phố Hà Nội

-Giờ mở cửa: 7:00 - 23:00

Giá vé tham khảo: 50.000 VNĐ/người lớn và 20.000 VNĐ/trẻ em (dưới 1m35), tùy theo từng thời điểm và dịch vụ (bể bơi có thể tính thêm phí).

Hồ Đồng Mô – Địa chỉ Camping tuyệt vời

Hồ Đồng Mô – Địa chỉ Camp tuyệt vời. (Ảnh: Mia)

Quần thể du lịch sinh thái hồ Đồng Mô có hai khu vui chơi nổi bật: Sơn Tinh Camp và Đảo Phượng. Sơn Tinh Camp là lựa chọn lý tưởng cho các nhóm bạn trẻ, gia đình yêu thích hoạt động ngoài trời như cắm trại, đua thuyền, cướp cờ hay vượt chướng ngại vật đầy sôi động.

Trong khi đó, Đảo Phượng lại mang đến không gian xanh mướt với rừng cây bạt ngàn và trải nghiệm cuộc sống thôn quê như: đào măng, câu cá, bắt gà… nơi đây được nhiều du khách đánh giá là địa điểm lý tưởng dành cho những ai muốn rời xa phố thị ồn ào để hòa mình vào thiên nhiên và tận hưởng kỳ nghỉ thư giãn, gần gũi với đời sống dân dã.

Hồ Đồng Mô thuộc xã Đoài Phương, nằm trong thị xã Sơn Tây mới, Thành phố Hà Nội.

Trekking núi Hàm Lợn – Điểm đến lý tưởng cho du khách ưa thể thao

Trekking núi Hàm Lợn – Điểm đến lý tưởng cho du khách ưa thể thao. (Ảnh: Mia)

Núi Hàm Lợn được giới trẻ miền Bắc yêu thích. Với địa hình đa dạng và cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, nơi đây là điểm trekking lý tưởng dành cho những ai đam mê khám phá và chinh phục.

Không chỉ hấp dẫn với các cung đường mạo hiểm, khu vực gần hồ suối Bàu còn là nơi tuyệt vời để tổ chức các hoạt động dã ngoại như cắm trại, tiệc BBQ, hát hò hay đốt lửa trại cùng bạn bè và người thân, mang lại những khoảnh khắc vui vẻ, đáng nhớ.

Hồ Đại Lải – Điểm đến với không gian trong lành, bình yên và đầy thơ mộng

Hồ Đại Lải - Điểm đến với không gian trong lành và đầy thơ mộng. (Ảnh: Mia)

Cách trung tâm Hà Nội khoảng tầm 60km, khu du lịch Đại Lải là nơi nghỉ dưỡng rất tuyệt, bởi không gian nơi đây rất thoáng mát, trong lành và bình yên.

Đến nơi đây, du khách có thể leo lên đỉnh núi thằn lằn, ngắm nhìn cảnh quang một cách bao quát. Hoặc đi tham quan các bản làng của người Sán Dìu để hiểu rõ hơn về phong tục tập quán, lối sống và các đặc sản của dân tộc của họ.

Giữa lòng hồ là đảo chim, hay còn được gọi với cái tên là đảo Ngọc, đây là nơi "tụ họp" của rất nhiều loài chim, tạo lên không gian thiên nhiên thơ mộng, ai cũng muốn ghé qua.

Hồ Đại Lải nằm trên địa bàn xã Ngọc Thanh và xã Cao Minh, tỉnh Phú Thọ

-Giờ mở cửa: Tự do

-Giá vé tham khảo: 80.000 VNĐ/người

Ngoài ra, ngoại thành Hà Nội còn nhiều điểm đến tuyệt vời như núi Trầm, chùa trăm gian, chùa Tây Phương, chùa Thầy (Chương Mỹ), hồ Đồng Đò (Sóc Sơn), Việt Phủ Thành Chương… mà du khách có thể tham khảo để trải nghiệm và tham quan, check in trong 4 ngày nghỉ lễ Tết dương lịch 2026.