Bác sĩ gen Z đam mê nấu nướng, bận rộn mấy cũng muốn tự tay vào bếp

Trương Hà Uyên, cô bác sĩ gen Z không chỉ xinh đẹp, giỏi giang còn rất đảm đang nấu nướng. Hà Uyên chia sẻ, học ngành y đúng là khá bận rộn và vất vả, nhưng cô nàng vẫn tranh thủ vào bếp khi có thời gian. Nấu ăn vừa là cách thư giãn, vừa giúp Uyên chăm sóc bản thân và gia đình. Cô bác sĩ trẻ luôn tâm niệm đó là một thói quen tốt cho sức khỏe và cũng là cách giúp cân bằng cuộc sống.

Uyên bắt đầu thích nấu ăn từ khi còn nhỏ, và thường xuyên phụ mẹ vào bếp. Dần dần, cô nàng tập nấu những món từ đơn giản đến cầu kỳ, và coi đó là một thói quen gắn liền với cuộc sống.

Thông thường, Hà Uyên sẽ lên ý tưởng thực đơn trước 1-2 ngày, rồi tranh thủ đi chợ vào những ngày nghỉ. Vì bận rộn với việc học và làm, nên Uyên thường sơ chế và chia sẵn thực phẩm, khi cần chỉ việc nấu nên rất nhanh mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng.

Với cô bác sĩ trẻ, nấu ăn không chỉ để no bụng mà còn là cách để gửi gắm tình cảm đến gia đình và bạn bè. Uyên luôn tin rằng, một bữa cơm ngon có thể xua tan mệt mỏi và gắn kết mọi người lại với nhau.

