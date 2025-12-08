Tiên Nguyễn trang điểm style Tây trong ngày trọng đại

Lễ rước dâu của Tiên Nguyễn và chú rể Justin Cohen diễn ra tại tư gia nhà gái ở TP HCM sáng 7/12. Ái nữ nhà doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn diễn áo dài thêu họa tiết hoa sen, đội mấn ton sur ton, tóc búi gọn gàng, khoe trọn các đường nét khuôn mặt.

Layout makeup của Tiên Nguyễn trong ngày trọng đại do chuyên gia trang điểm Hàng Thanh Thiện thực hiện. Ảnh: Hàng Thanh Thiện

Tiên Nguyễn chọn lối trang điểm mắt khói sắc sảo quen thuộc. Phần trang điểm mắt được kẻ eyeliner đậm, kéo dài phần đuôi. Phấn mắt tone hồng đất, nhấn nhũ sáng ở bầu mắt, mi dưới, kết hợp cùng hàng mi chải cong vút, tạo chiều sâu cho đôi mắt.

Để trung hòa tổng thể, giữ vẻ tự nhiên, mềm mại khi diện áo dài, bước contour - highlight được thực hiện vừa phải, tập trung chủ yếu cho vùng sống mũi. Lớp nền mịn màng tự nhiên.

Phần gò má kết hợp phấn má hồng tạo vẻ mềm mại cho tổng thể gương mặt. Đôi môi thoa son màu hồng đất, kết hợp lớp son bóng giúp tổng thể thêm căng mọng, tươi tắn.

Sau lễ gia tiên tại nhà ở Thảo Điền (TP Thủ Đức), Tiên Nguyễn có mặt tại trung tâm tiệc cưới từ trưa để chuẩn bị. Chuyên gia trang điểm Hàng Thanh Thiện và Bi Hà tiếp tục hỗ trợ làm đẹp cho ái nữ nhà doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn trong hơn ba giờ. Trong tiệc tối, layout trang điểm của Tiên Nguyễn có phần sắc sảo, nổi bật hơn so với lễ rước dâu. Khâu tạo khối được thực hiện đậm nét hơn. Phấn má và son môi chuyển từ tone hồng sang gam màu cam đất.

Tiên Nguyễn chọn lối trang điểm phương Tây với mắt khói cuốn hút, nền da nâu khỏe mạnh cùng bờ môi đầy đặn quyến rũ trong tiệc cưới tối 7/12. Ảnh: Hàng Thanh Thiện

Cô dâu Tiên Nguyễn tên đầy đủ Nguyễn Hồng Thảo Tiên, sinh năm 1997, là con đầu lòng của cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên và doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn. Sau khi tốt nghiệp quản trị kinh doanh ở London và lấy thêm bằng thạc sĩ quản trị hàng không, Tiên Nguyễn hiện điều hành một công ty thời trang chuyên phân phối sản phẩm cao cấp. Cô thường xuất hiện tại các tuần lễ thời trang quốc tế như Paris, Milan, London Fashion Week.

Chồng Tiên Nguyễn tên Justin Cohen, là người gốc Dubai làm trong ngành quảng cáo, hiện hoạt động tại Việt Nam. Cả hai đã hẹn hò nhiều năm trước khi quyết định tiến đến hôn nhân, giữ mối quan hệ kín tiếng trước công chúng.