Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và vợ mừng con gái về nhà chồng

Lễ rước dâu của Tiên Nguyễn và chú rể Justin Cohen diễn ra tại tư gia nhà gái ở TP HCM. Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và vợ Thủy Tiên cùng diện áo dài màu vàng đồng sang trọng.

Cả gia đình Tiên Nguyễn đều chọn áo dài thêu họa tiết hoa sen. Lễ ăn hỏi được tổ chức theo phong cách truyền thống.

Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn bày tỏ sự vui mừng, hân hoan. Ông cảm ơn hai bên gia đình trong ngày vui của con.

Đám cưới được thắt chặt an ninh. Khoảng 9h sáng, chú rể Justin Cohen cùng nhà trai đến tư gia nhà gái để xin dâu.

Vợ chồng Tiên Nguyễn chọn sen làm loài hoa chủ đạo trong tiệc cưới. Sen hiện diện trên áo dài của cô dâu - chú rể, hoa cầm tay, hoa cài áo và không gian trang trí.

Chồng Tiên Nguyễn tên Justin Cohen, là người gốc Dubai, làm trong ngành quảng cáo. Cả hai đã hẹn hò nhiều năm trước khi quyết định tiến đến hôn nhân. Họ giữ mối quan hệ khá kín tiếng trước công chúng.

Tối cùng ngày, tiệc cưới với khoảng 1.000 khách mời gồm doanh nhân và nghệ sĩ nổi tiếng sẽ diễn ra. Khách được yêu cầu mặc đồ dạ hội không giới hạn màu sắc. Nhiều người bạn thân thiết của Tiên Nguyễn trong showbiz đã nhận thiệp mời.

Tăng Thanh Hà và doanh nhân Louis Nguyễn có mặt từ sớm để mừng em gái.

Cô dâu Tiên Nguyễn tên đầy đủ Nguyễn Hồng Thảo Tiên, sinh năm 1997, là con đầu lòng của cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên và doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn. Sau khi tốt nghiệp quản trị kinh doanh ở London và lấy thêm bằng thạc sĩ quản trị hàng không, Tiên Nguyễn hiện điều hành một công ty thời trang chuyên phân phối sản phẩm cao cấp. Cô thường xuất hiện tại các tuần lễ thời trang quốc tế như Paris, Milan, London Fashion Week.

Ảnh: Quỳnh Trần