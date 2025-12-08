Cẩm Ly hát nhạc miền Tây ở lễ cưới con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Dàn sao hạng A đổ bộ tiệc cưới, Cẩm Ly hát nhạc miền Tây

Tối 7/12, lễ cưới Tiên Nguyễn và chú rể gốc Dubai Justin Cohen diễn ra tại trung tâm hội nghị cao cấp ở TPHCM. Sự kiện gây chú ý khi quy tụ dàn khách mời toàn nghệ sĩ hạng A.

Nổi bật trong số dàn khách mời là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, vợ chồng đạo diễn Hoàng Nhật Nam - Phạm Kim Dung, Hoa hậu Hà Kiều Anh, Hoa hậu Lương Thùy Linh, ca sĩ Tóc Tiên, Hoa hậu Phương Khánh, diễn viên Diễm My 9X, Á hậu Thảo Nhi Lê, Hoa hậu Hương Giang, người mẫu Lan Khuê...

Dàn sao hạng A dự tiệc cưới Tiên Nguyễn - Justin Cohen.

Tăng Thanh Hà trong lần hiếm hoi xuất hiện trước truyền thông diện váy đỏ trễ vai sang trọng, cô thoải mái tương tác với ống kính. Người mẫu Linh Rin và chồng doanh nhân Phillip Nguyễn cũng có mặt từ sớm tại tiệc cưới của em gái để đón khách. Đây là lần hiếm hoi gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Thủy Tiên, các con trai Louis Nguyễn, Phillip Nguyễn, Hiếu Nguyễn, con dâu Tăng Thanh Hà, Linh Rin… xuất hiện trong nhiều khung hình chung trước công chúng.

Sắc vóc hai con dâu Linh Rin và Tăng Thanh Hà của nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn tối 7/12.

Trong phần đón khách buổi tối, Tiên Nguyễn diện váy cưới thiết kế riêng của Jimmy Choo. Bộ váy cúp ngực, siết eo theo phom corset, tà phồng tạo đường cong khi di chuyển. Chất liệu ren dệt từ chỉ bạc, đính pha lê, đá quý và Swarovski màu trong suốt, vàng đồng, giúp trang phục bắt sáng dưới ánh đèn tiệc.

Cô dâu hoàn thiện tổng thể với bao tay phong cách quý tộc châu Âu và khăn voan dài hơn ba mét. Đại diện ê-kíp cho biết trang phục được lên ý tưởng trong hơn hai tháng trước khi vận chuyển về Việt Nam.

Ngoài dàn khách mời hạng A, tiệc cưới Tiên Nguyễn viral trên mạng xã hội nhờ tiết mục Nhớ về miền Tâ y của Cẩm Ly. Nữ ca sĩ diện áo dài đỏ, thể hiện ca khúc đậm chất Nam Bộ, tạo điểm nhấn khác biệt giữa không gian tiệc cưới sang trọng. Đây là lần hiếm hoi ca sĩ Cẩm Ly nhận lời biểu diễn tại sự kiện mang tính chất tiệc cưới riêng tư.

Sau đó, Văn Mai Hương thể hiện ca khúc Một ngày hay trăm năm, mang lại không khí nhẹ nhàng phù hợp không gian lễ cưới bày biện sang trọng.

Tiết mục Nhớ về miền Tây của Cẩm Ly trong tiệc cưới của Tiên Nguyễn viral trên mạng xã hội.

Doanh nhân Dubai biết ơn gia đình tỷ phú Johanathan Hạnh Nguyễn

Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn nắm tay con gái lên lễ đường trước khi trao con gái cho chú rể.

Tiên Nguyễn và chồng tiến vào không gian được phủ kín hoa và ánh sáng, sau đó thực hiện các nghi thức hôn lễ truyền thống như rót rượu mời gia đình hai bên, uống rượu giao bôi, trao nhẫn và nhận lời chúc phúc từ người thân.

Trong phần phát biểu đại diện nhà gái, ông Johnathan Hạnh Nguyễn gửi lời chúc phúc đến con gái và con rể người Dubai. Doanh nhân cũng cảm ơn quan khách có mặt tại tiệc cưới: “Không có gì hơn, cho tôi đại diện gia đình và hai cháu gửi lời cảm ơn các anh chị đã góp mặt hôm nay. Đây là niềm hạnh phúc của gia đình”.

Khách mời chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc của Tiên Nguyễn và Justin Cohen trong tiệc cưới.

Ngay sau phần phát biểu của cha vợ, Justin Cohen gửi lời cảm ơn đến gia đình hai bên. Trong phần phát biểu bằng tiếng Anh, anh dành lời đầu tiên cho mẹ, người đã nuôi ba anh em “với tất cả sự tận tụy và tình yêu vô bờ bến”, giúp anh hiểu ý nghĩa của việc mạnh mẽ, kiên nhẫn và sống với một trái tim tử tế.

Doanh nhân người Dubai sau đó cảm ơn bố mẹ vợ vì đã nuôi dưỡng Tiên Nguyễn trở thành người “không chỉ đẹp về ngoại hình mà còn tâm hồn”. Anh nhìn thấy sức mạnh của gia đình thể hiện trong từng điều Tiên Nguyễn làm mỗi ngày. Cohen hứa chăm sóc vợ giống như cách bố mẹ Tiên Nguyễn luôn tận tâm với con gái.

Trong phần nhắn gửi đến vợ, Justin nói: “Cảm ơn em vì giúp anh trở thành người đàn ông mạnh mẽ và tốt hơn. Chúng ta cùng nhau vượt qua thử thách, học được điều quý giá trong từng khoảnh khắc. Sau 5 năm, chúng ta đứng tại đây, bền chặt hơn bao giờ hết”.

Anh cũng cảm ơn gia đình, bạn bè và đối tác từ khắp nơi trên thế giới để đến chia vui. Cohen nói sự hiện diện của khách mời khiến buổi tối trở nên đáng nhớ. Doanh nhân Dubai khép lại bài phát biểu bằng lời mời mọi người nâng ly chúc mừng.

Hé lộ của hồi môn của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn tặng con gái

Trước tiệc cưới hoành tráng, Tiên Nguyễn và Cohen tổ chức lễ gia tiên tại nhà riêng của cô dâu ở TPHCM. Trong buổi lễ sáng 7/12, doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Thủy Tiên xúc động nhắn nhủ con gái trước khi về nhà chồng và trao quà hồi môn.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn gửi lời cảm ơn đến gia đình hai bên, xúc động khi thấy con gái tìm được bến đỗ. Vợ chồng ông cho biết chia đều cổ phần công ty làm quà hồi môn cho con gái.

Hình ảnh trong lễ gia tiên của Tiên Nguyễn và Justin Cohen trong buổi sáng cùng ngày.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn là Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), tập đoàn kinh doanh đa ngành tại Việt Nam, nổi tiếng với mảng bán lẻ hàng hiệu xa xỉ. IPPG phân phối nhiều thương hiệu quốc tế và có các công ty thành viên, trong đó Tiên Nguyễn đang giữ chức tổng giám đốc DAFC chuyên về thời trang.

Doanh nhân Thủy Tiên nói bà hạnh phúc khi nhìn thấy con gái trưởng thành, ngày càng tự tin. Bà mong con gái xem nhà chồng như gia đình, dặn vui Tiên Nguyễn "đừng ăn hiếp chồng". Bà Thủy Tiên cũng dặn Cohen phải luôn ôm và hôn vợ trong mọi hoàn cảnh dù khó khăn tới đâu.

Trong lễ gia tiên được trang trí bằng hoa tươi, nến lớn và bàn thờ bày trí trang trọng, cô dâu và chồng ngoại quốc chọn áo dài phom dáng truyền thống kết hợp chi tiết thêu hoa văn để ra mắt gia đình.

Tiên Nguyễn diện áo dài cổ cao cùng mấn tròn, tay cầm hoa trắng và trang điểm nhẹ. Justin Cohen mặc trang phục đậm chất truyền thống Việt Nam.