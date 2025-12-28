Ngỡ ngàng 'tấm gương xanh' giữa núi non Cao Bằng

Mới đây, nhiếp ảnh Thái Dương trú tại xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng vừa chia sẻ bộ ảnh khung cảnh hồ Bản Viết. Khung cảnh hàng cây lá đỏ buông xuống mặt hồ xanh biếc tạo nên khung cảnh thơ mộng, say đắm người xem.

Hồ Bản Viết nằm trên hành trình du lịch đi thác Bản Giốc khoảng 10 km, sau đó rẽ khoảng 3 km đến xóm Bản Viết. Với vẻ đẹp nên thơ, hồ Bản Viết được ví như một tấm gương xanh giữa ngút ngàn núi non.

Tấm gương ấy liên tục đổi màu khi phản chiếu hình ảnh bầu trời vào nhiều khung giờ trong ngày, từ lúc bình minh cho đến hoàng hôn buông xuống.

Người dân và du khách khi đến đây được đắm chìm trong khung cảnh giao thoa giữa đất trời, núi non và cảnh vật si tình nơi đây.

Trao đổi với PV Tiền Phong, nhiếp ảnh trẻ Thái Dương, cho biết bộ ảnh thơ mộng trên có chủ đề mùa đông về trên hồ Bản Viết được anh chụp vào khoảng giữa tháng 12 khi mùa đông đang về với mảnh đất địa đầu biên giới phía Đông Bắc của Tổ quốc.

Anh Dương cho biết phong cảnh nơi đây rất đẹp, mùa này là mùa cây sau sau chuyển màu đỏ, đẹp không khác gì phong cảnh Hàn Quốc. Khi đến đây thưởng lãm cảnh vật với cảm xúc dâng trào anh đã sáng tác bộ ảnh trên.

"Tôi là người địa phương yêu thích thiên nhiên và đam mê chụp ảnh, ảnh phong cảnh là nguồn say mê lớn của tôi. Mỗi năm đến độ đông về tôi hay chụp lại cảnh sắc tại hồ Bản Viết như để ngưng đọng lại thời gian đẹp của hồ lúc giao mùa", nhiếp ảnh chia sẻ.

Hồ Bản Viết là hồ nước nhân tạo rộng 5 ha, chia làm 4 nhánh và được bao bọc bởi những ngọn núi và thảm thực vật của tỉnh Cao Bằng.

Hệ sinh thái quanh hồ đa dạng, phong phú, tạo nên một bức tranh thiên nhiên sinh động, đầy màu sắc nhưng không kém phần thơ mộng. Với vị trí nằm ẩn sâu giữa rừng núi hùng vĩ, hồ nước mang một nét đẹp rất yên bình, êm đềm.

Đến đây, du khách như đặt chân đến chốn bồng lai tiên cảnh - nơi chỉ có thiên nhiên trong lành, xanh mát. Đây là địa điểm lý tưởng để du khách trải nghiệm các hoạt động dã ngoại, cắm trại, trekking...